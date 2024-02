escuchar

Luego de que se conociera que productores del partido bonaerense de Azul, bajo el paraguas de la Sociedad Rural local, presentaron una demanda colectiva ante la Justicia contra el municipio por una ordenanza que los obliga a pagar por mes una tasa llamada de servicios esenciales, en pesos del equivalente de hasta un litro de gasoil por hectárea a aquellos propietarios de tierras, el diputado nacional y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, José Luis Espert, apoyó la decisión del sector agropecuario de esa localidad.

A través de una respuesta en la red social X, el diputado escribió: “Banco fuerte esta rebelión fiscal. No a la suba de impuestos y menos de las tasas y menos contra el campo, al cual, muchos intendentes, se lo fuman en pipa”.

El guiño del economista es para con 190 productores, socios de la entidad ruralista de Azul, donde el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que obliga a pagar por mes una tasa en pesos del equivalente de hasta un litro de gasoil por hectárea a aquellos propietarios de tierras en ese partido bonaerense. Estos productores representan alrededor de 190.000 hectáreas de las 640.000 del partido, es decir que conforman el 30% de la superficie total. En rigor, hay alrededor de 1200 productores en la localidad y, con el nuevo impuesto, el municipio recaudaría por año unos $2200 millones al valor actual del gasoil.

En esa localidad, además, existen otras demandas individuales y colectivas por fuera de la entidad, según indicaron los productores en su momento. Los demandantes están representados por dos bufetes de abogados reconocidos de CABA y de esa ciudad. Asimismo, junto a la demanda presentada el jueves pasado en el Juzgado Contencioso-administrativo, se sumó una cautelar para frenar el cobro de dicha tasa hasta tanto finalice el proceso judicial. También frentistas de casas y comercios deberán tributar esta tasa, con dos litros por mes.

Días previos a que la ordenanza se sancione frente al Concejo Deliberante, los productores expresaron su descontento por la nueva tasa

“Fue una movida muy fuerte. La demanda tiene varias aristas porque la ordenanza está llena de defectos: la tasa tiene que ser algo específico (monto y fin). Aparte tiene que tener una relación con lo que cada uno usa de esa tasa. Por ejemplo, la tasa vial va directamente a lo relacionado con el uso de caminos rurales, con la cantidad y calidad de hectáreas y con el uso en sí”, dijo a LA NACION Hernán Moreno, presidente de la Sociedad Rural de Azul.

Según añadió, en este caso no tiene nada que ver porque tiene un montón de fines, como salud, educación, deporte, señalística, cuestiones que hacen a la ciudad de Azul y por lo cual no tiene una contraprestación específica para con el campo. “No tiene relación lo que se cobra con el servicio que se brinda”, afirmó.

El proyecto se aprobó en noviembre pasado con modificaciones de escala sobre tablas, con 10 votos a favor de Unión por la Patria y 8 en contra de Juntos por el Cambio y el GEN. Todo comenzó cuando el entonces jefe comunal, Hernán Bertellys (JxC) presentó en el Concejo Deliberante un pedido de prórroga del presupuesto para el año próximo, pero luego llevó una serie de proyectos de ordenanzas fiscales e impositivas, en la que estaba esta iniciativa llamada “tasa de impuestos esenciales municipales”. El jefe municipal actual es Nelson Sombra, de Unión por la Patria.