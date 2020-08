El ministro Luis Basterra

"Estimamos que, con la información que tenemos, a partir de septiembre se va a comenzar la devolución de la compensación de los derechos de exportación (a la soja)", dijo el ministro de Agricultura, Luis Basterra.

"Se están haciendo los ajustes con AFIP, de cuáles han sido las declaraciones de los productores para que quepan dentro de los criterios que hemos previstos para la devolución de los derechos de exportación", amplió el ministro.

El ministro participó de una conferencia organizada por la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja) y moderada por su presidente, Luis Zubizarreta. También participaron el secretario de Agricultura, Julián Echazarreta, y el secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, Marcelo Alós.

Según Basterra, la suba del 30 al 33% de las retenciones no tuvo un fin recaudatorio, sino para redistribuir entre otras producciones, como ocurrió con una baja de los derechos a las economías regionales y para la compensación a pequeños productores.

"En función de ello, hemos diseñado un mecanismo que está próximo a instrumentarse, suponemos que en el mes de septiembre va a estar ya todo cerrado el sistema. Hemos aprendido de las experiencias anteriores para que no existan situaciones de inequidad o de incorrecta gestión de los recursos públicos", afirmó.

De esta manera, dijo que "esa compensación que va a tener los sistemas de menor escala, se van a llevar adelante en un muy breve lapso".

De acuerdo al anuncio que hizo el Gobierno el 3 de marzo pasado, los productores de hasta 100 toneladas de soja iban a quedar con una retención equivalente efectiva del 21%; los de entre 100 y 200 t un 24%, de 201 a 300 t un 27%; de 301 a 400 toneladas una retención del 28%; de 401 a 500 toneladas un 29% y de 501 a 1000 toneladas un 30% de retenciones. Para la cartera de Agricultura, se le iban a pagar compensaciones a 42.406 productores que representan el 74% del total de productores y el 23% de la producción de la oleaginosa.

Basterra defendió lo realizado por el Gobierno y criticó lo actuado por la gestión anterior, que había puesto un esquema de derechos de $4 por dólar exportado.

"Vincular un derecho de exportación a un cambio fijo en pesos, me parece de una debilidad macroeconómica manifiesta y lindante, casi, a un guiño, como diciendo, no se preocupen muchachos, esto se va a licuar, y eso para nosotros no ha sido una política consistente", manifestó.

Insistió en que a los productos como la soja, maíz y trigo solo se les hizo una "actualización del valor de los derechos de exportación". El 3 de marzo pasado, el mismo día que se oficializó el primer caso de coronavirus en la Argentina, Basterra se reunió con la Mesa de Enlace y le anticipó la suba de 30 a 33% de las retenciones a la soja (ya las había incrementado de 24,7 a 30% en diciembre luego de asumir).

El funcionario llamó a los productores que se "vayan imaginando formas de involucrarse dentro de las cadenas de agregación de valor".

"Se tiene que considerar la opción de involucrarse en esta posibilidad de captura de renta hacia arriba de la cadena. En ese sentido también hay cooperativas que lo hacen en otras producciones; creo que es deseable que el productor sea muy eficiente en su producción pero también que vea de qué forma se involucra en estos procedimientos de creación de valores", describió.

Tanto Basterra como el secretario Echazarreta y Alós se refirieron a la importancia de generar más eficiencia en el eslabón de la cadena productiva en las economías regionales. También disertaron sobre la importancia de la creación de una nueva ley de fertilizantes que involucre al sector. Entre otros temas, se mencionó la posibilidad de que el próximo año se hable de incrementar el corte de los biocombustibles que hoy están en un 12%.