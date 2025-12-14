Tras un período de atraso, los precios de los biocombustibles subieron hasta un 63% en el año

El mercado de combustibles en la Argentina cierra 2025 con una dinámica de precios que se ha desacoplado de la tendencia internacional y ha superado la pauta inflacionaria. Parte fundamental de esta ecuación, según los relevamientos oficiales, se explica por la actualización de los biocombustibles, insumo clave para el corte obligatorio de naftas y gasoil, que registraron aumentos de entre el 37% y más del 63% desde principios de año hasta diciembre 2025. En la industria aclararon que el precio venía atrasado desde 2024. En tanto que los combustibles líquidos subieron entre el 45% y el 53% hasta noviembre pasado.

Según los nuevos cuadros tarifarios, el biodiésel, utilizado para el corte del gasoil, fue el que sufrió el salto más abrupto. Comenzó enero de 2025 con un precio de $1085.887 por tonelada y finaliza el año en $1775.230 para diciembre, de acuerdo con los últimos datos publicados por la Secretaría de Energía. Esto representa un incremento nominal del 63,5% en el año. La inflación general se proyecta con una suba de 30% en el año.

En rigor y de acuerdo con los datos oficiales, si se toma la medición interanual desde diciembre de 2024, cuando la tonelada costaba $1064.595, el salto asciende casi al 67%.

Por otra parte, el bioetanol, cuyo porcentaje de corte actual es del 12% con las naftas, mostró un comportamiento más moderado pero constante. De acuerdo con los datos, la variedad a base de caña de azúcar pasó de los $717.880 en febrero de este año (primer dato de 2025 disponible tras el cierre de 2024 en $703.804) a $963.926 en diciembre.

El corte del bioetanol es del 12% ACA

En paralelo, el bioetanol a base de maíz trepó de $657.962 en febrero a $883.464 en el último mes del año. En ambos casos, el ajuste anual ronda el 37%, alineándose con el movimiento del tipo de cambio, pero presionando la estructura de costos de las refinadoras.

Si bien no hay una regla matemática exacta, el mercado estima que por cada punto porcentual que suben los biocombustibles, el impacto en el surtidor oscila entre el 0,1% y el 0,2%.

Este factor, sumado a la actualización de los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), que subieron entre un 45% y 53% hasta noviembre de este año, impulsó los precios de venta en los surtidores al público. En los últimos días, la nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) alcanzó un promedio de $1630, acumulando un alza del 47% en 2025. La versión Premium, por su parte, llegó a los $1850 (+35%).

Ante este escenario, los combustibles aumentaron a nivel local, a pesar de que el precio internacional del barril de petróleo cayó 10 dólares en el último año: pasaron de US$74 a menos de US$64. La explicación oficial y de las consultoras privadas radica en que el barril criollo estaba “atrasado” y no había alcanzado la paridad de exportación.

Los motivos

Para Claudio Molina, analista de Bioeconomía y Ferrocarriles, en el caso del biodiésel, el aceite crudo de soja influye en más del 80% del costo y su precio en dólares aumentó más del 10% entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025. “El tipo de cambio en ese mismo período aumentó un 41%. Por lo tanto, el aceite en pesos aumentó un 55%, computando el aumento propio del producto en dólares y la variación de tipo de cambio, a razón de 1,55. Además, el precio recuperó parte del atraso que arrastraba desde 2024″, observó.

Según mencionó, para determinar el precio de los biocombustibles, existen tres fórmulas polinómicas de costos, que derivan de la aplicación del artículo 14 de la Ley 27.640, que se incumplieron de manera recurrente. “Recién en noviembre, en el caso del biodiésel, cuando la mezcla obligatoria se redujo del 7,5 al 7%, el precio se acercó al que deriva de la referida fórmula polinómica", aseveró.

En la Argentina el reacomodamiento de precios, impuestos y el "pragmatismo" oficial impulsaron la Súper a $1630 en CABA Marcelo Aguilar Lopez

Destacó que en el caso del bioetanol, los aumentos fueron menores que la evolución del tipo de cambio. Estos no surgen de fórmula alguna, son establecidos de manera arbitraria.

Vale recordar que en octubre la industria del biodiésel que abastece al mercado interno quedó prácticamente paralizada. Las empresas del sector advirtieron para entonces que iban a dejar de producir porque “no lograban cubrir los costos”, con los valores fijados por la Secretaría de Energía y solo entregaron remanentes para afrontar gastos operativos.