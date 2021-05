Biocombustibles: apoyo de la industria azucarera al proyecto del kirchnerismo

La industria azucarera brindó su apoyo al proyecto para una nueva ley de biocombustibles que presentaron 14 diputados del kirchnerismo y uno del PRO. La actual ley vence el 12 de este mes. Según el sector, las pautas requeridas por la actividad “están contempladas” en la iniciativa. La industria azucarera, clave en el NOA, hace etanol en base a caña.

El apoyo contrasta con la oposición que recientemente formularon otras once entidades, entre otras las que hacen etanol en base a maíz.

El proyecto baja el uso de biodiésel de soja en el gasoil de 10 a 5% y mantiene en 12% el etanol para la nafta. Si en este último producto hay una eventual baja al 9%, las que absorberían la reducción son las empresas de etanol de maíz y no las de caña.

Según Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino, que hizo una presentación en la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, “las pautas requeridas y que resultaron incluidas en el proyecto fueron nueve, cinco de carácter general en favor de los biocombustibles y cuatro específicas para los azucareros”.

Para las de carácter general, Feijóo indicó que “a) los biocombustibles que se destinen al corte obligatorio con combustibles fósiles tienen que ser de producción nacional; b) las empresas petroleras no produzcan biocombustibles; c) los biocombustibles permanecen no alcanzados por los impuestos específicos de los hidrocarburos; d) el corte mínimo de bioetanol en nafta debe ser el actual 12%; y e) un régimen de sustitución de importaciones de combustibles fósiles por fuera de los volúmenes que se destinen a corte obligatorio”.

Requerimientos

Además, precisó que “los requerimientos específicos para el sector” son “a) el bioetanol de caña de azúcar abastecerá un mínimo del 6% de la demanda total de naftas; b) las reducciones del corte de bioetanol de caña de azúcar sólo pueden deberse por razones de escasez y serán temporarias; c) el bioetanol de caña de azúcar tendrá volumen y precio regulado; y d) los ingenios azucareros conservan los actuales cupos de abastecimiento”.

En este contexto, la entidad dijo que “espera que los diputados del NOA apoyen la iniciativa cuando sea tratada en el recinto”.

“Todas las pautas reseñadas están contempladas en el proyecto, por lo que esperamos que sea aprobado y sea el encuadramiento legal para los próximos 15 años”, indicó.

