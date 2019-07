Estados Unidos era el principal destino del biodiésel argentino con más de US$1300 millones

9 de julio de 2019

Luego de haber aplicado aranceles de casi el 150% contra el biodiésel argentino, Estados Unidos anunció hoy una sustancial rebaja de derechos antisubsidios contra el producto local que, no obstante, seguirá afuera de ese mercado por tasas antidumping.

En 2016, por un reclamo de los productores de biodiésel de EE.UU. agrupados en la National Biodiesel Board (NBB), ese país inició una investigación contra el producto de la Argentina que derivó en la imposición de aranceles promedio del 72% antisubsidios y del 74% antidumping. Además, terminó de cerrarle la puerta al país por cinco años.

Antes del cierre, en un año de exportación completa como 2016 el biodiésel tuvo ventas a EE.UU. por 1,5 millones de toneladas valuadas en 1300 millones de dólares. A ese mercado se ingresaba con 5,5% de aranceles y era el principal producto de exportación a EE.UU. con el 25% del total vendido.

El argumento de EE.UU. era que la industria local estaba subsidiada y le apuntó a las retenciones. De hecho, consideraba que las empresas podían comprar más barato el aceite de soja, materia prima del biodiésel, por efecto de los derechos de exportación y vender al exterior el biocombustible con una tasa del 0%.

Eso ocurrió hasta diciembre de 2017. En enero de 2018 la Argentina le puso 8% de retenciones al biodiésel, luego del 15% y en septiembre pasado le agregó, además, el esquema de $4 por dólar exportado. El Gobierno buscó una convergencia de derechos de exportación.

EE.UU. le venía reclamando a la Argentina subir las retenciones como paso previo para aceptar una revisión de las sanciones contra el país. En noviembre de 2018, ese país reconoció que habían cambiado las circunstancias con respecto a las retenciones y aceptó evaluar el proceso. Fue antes de la visita al país de Donald Trump por el G20. Se aguardaba que Trump ordenara a sus autoridades un arreglo rápido con el país, pero dejó correr un plazo legal de 265 días.

Se esperaba que EE.UU. diera una comunicación sobre la revisión en septiembre próximo, pero el proceso se adelantó, según destacaron en la industria argentina. En rigor, hoy, el Departamento de Comercio (DOC) norteamericano publicó en el Boletín Oficial una "determinación preliminar".

Hoy el DOC concluyó, según explicaron fuentes, que el nuevo esquema de retenciones de la Argentina no está diseñado para beneficiar o incentivar la producción local de biodiésel. Y determinó que no hay más una "contribución financiera" de los productores de soja a la industria de biodiésel. En ese marco indicó que no corresponde aplicar derechos antisubsidios.

Según explicaron fuentes del sector, los aranceles antisubsidios fueron reducidos del 72% a un nivel del 0 al 10% según las empresas. No obstante, continuará por ahora la tasa del 74 por ciento de derechos antidumping.

En rigor, el DOC en su informe señala que los precios del poroto de soja en la Argentina siguen por debajo del mercado internacional y que por eso no cambiaron las circunstancias para revisar los derechos antidumping. Agrega que este diferencial de precios es por las mismas retenciones.

En la industria celebraron el gesto de EE.UU. pero remarcaron que el biodiésel seguirá complicado para acceder a ese mercado.

"Al reducirse uno (antisubsidios) no implica un cambio en las condiciones de acceso, no tiene efecto alguno para promover las exportaciones", señaló Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC). Idígoras dijo que el sector seguirá con un juicio iniciado en ese mercado por las trabas al biodiésel y esperando el resultado de negociaciones del gobierno argentino para tratar de facilitar el acceso con algún mecanismo.

"Se hizo todo para tratar de eliminar los antidumpig y antisubsidios, ellos se anticiparon con esto (la revisión iba a salir en septiembre), pero solo decidieron por antisubsidios", remarcó.

"Es un paso importante, fruto del trabajo de la Cancillería y la embajada en EE.UU., pero no alcanza para la apertura del mercado porque los aranceles antidumping son elevados", señaló Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio). "Hay conversaciones y esperamos se llegue a un acuerdo para entrar", agregó.