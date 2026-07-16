Biodiésel: Iraeta celebró las “buenas noticias” desde Europa y dijo que el acuerdo Mercosur-UE avanza bien

Mientras la 138a. Exposición Rural de Palermo comenzó a desplegar su agenda institucional y política, el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, dejó un mensaje de optimismo sobre algunos de los principales temas que hoy sigue de cerca el agro argentino. Tras participar del tradicional corte de cintas que abrió oficialmente la muestra, el funcionario destacó avances en las negociaciones vinculadas con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, valoró novedades favorables para el sector de los biocombustibles y se mostró confiado en el desempeño exportador de la carne vacuna hacia Estados Unidos.

En diálogo con la prensa, Iraeta aseguró que las conversaciones con Europa evolucionan favorablemente. “Con el acuerdo Mercosur-Unión Europea estamos avanzando bien”, afirmó.

El funcionario explicó que uno de los aspectos más relevantes pasa por el cumplimiento de los compromisos comerciales asumidos por la Argentina. “En términos de cumplimiento de cuotas hemos batido récords”, sostuvo.

En el corte de cintas de la 138a. Exposición Rural, el presidente de la SRA, Nicolás Pino, dio el discurso de bienvenida Ricardo Pristupluk

Uno de los puntos que, según indicó, generaba mayor preocupación era el futuro de las exportaciones de biodiésel al mercado europeo, un negocio que en los últimos meses estuvo bajo observación por cuestiones regulatorias. “Han venido buenas noticias de Europa respecto de biocombustibles, respecto de biodiésel. Eso era un tema que realmente preocupaba”, señaló.

Sus afirmaciones surgen luego de la reunión que tuvo hoy una delegación de funcionarios argentinos y miembros del sector privado en Bruselas con la Comisión Ejecutiva de la CE. El encuentro fue después de que el europarlamento rechazara, tras una propuesta de la Comisión Europea (CE), clasificar a la soja como de alto riesgo de ILUC (Cambio Indirecto del Uso de la Tierra). En ese sentido, Iraeta remarcó la importancia económica que tiene ese mercado para el país. “Son varios millones de dólares de exportaciones que estaban en riesgo; eso, por suerte, gracias a Dios, se ha solucionado”, expresó.

En la industria existía gran preocupación por la posibilidad de que la CE endureciera los criterios ambientales aplicados a la soja destinada a la producción de biocombustibles, una medida que podía comprometer el acceso del biodiésel argentino a ese mercado. El riesgo no era menor: en 2025 ese producto generó exportaciones por alrededor de US$350 millones. Hoy la Unión Europea constituye prácticamente el único destino relevante para el biodiésel argentino, luego de que Estados Unidos cerrara su mercado en 2016 tras una denuncia de productores locales que derivó en la aplicación de elevados aranceles.

Santilli habló en el corte de cintas; detrás lo escuchan Iraeta, Macri y Pino, entre otros

Iraeta sostuvo además que las negociaciones continúan avanzando en otros frentes. “En el resto de los ítems estamos en una muy buena posición de negociación y esperamos que todo siga avanzando”, afirmó.

Otro de los temas consultados fue el futuro de la cuota adicional de carne vacuna de 80.000 toneladas que Estados Unidos habilitó para la Argentina durante este año que se suman a las otras 20.000 libres de aranceles. El funcionario explicó que todavía es prematuro anticipar qué ocurrirá una vez finalizado el período vigente. “Hay que esperar que venza el plazo para empezar a negociar y ver qué es lo que resuelven los americanos, porque es una decisión que toman ellos”, indicó. Mientras tanto, consideró que la mejor estrategia consiste en cumplir plenamente con los compromisos asumidos. “Lo mejor que nosotros podemos hacer es cumplir con la cuota para ser proveedores confiables y es lo que está ocurriendo porque se está cumpliendo”, aseguró.

La expectativa política de la exposición también estuvo presente. Consultado sobre la presencia del presidente Javier Milei en el acto inaugural del próximo domingo 26 y sobre la posibilidad de que anuncie nuevas medidas para el sector agropecuario, Iraeta evitó cualquier adelanto. “Va a venir y eso es lo importante. Vendrá con su comitiva, con los Granaderos”, respondió.

Sin embargo, dejó en claro que cualquier definición dependerá exclusivamente del Presidente. “Si tiene que anunciar algo, lo tiene que anunciar él. No puedo preanunciar”, afirmó.

La presencia de Milei genera especial expectativa dentro del sector. En la edición anterior de la Exposición Rural el Presidente eligió ese escenario para anunciar una reducción de los Derechos de Exportación (DEX) para distintos productos agroindustriales, una decisión que fue ampliamente celebrada por la dirigencia rural. De cara a esta nueva edición, distintas entidades del agro mantienen expectativas sobre la posibilidad de que el mandatario realice nuevos anuncios vinculados con la carga tributaria, aunque hasta el momento desde el Gobierno no hubo confirmaciones oficiales.

Iraeta también fue consultado sobre el clima que percibe entre los productores agropecuarios luego de un año marcado por mejores condiciones macroeconómicas y una recuperación en varios sectores productivos. “El ánimo de los productores, la verdad que lo veo bien”, respondió.

Aunque reconoció que la realidad no es homogénea en todo el país, consideró que el balance general resulta favorable. “El campo por supuesto es muy extenso; a algunos les va un poco mejor, a otros un poco peor, pero así es el campo. En general, es un muy buen año”, sostuvo.

Finalmente, respecto de una eventual reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y la Mesa de Enlace durante la muestra de Palermo, Iraeta evitó confirmar un encuentro formal, aunque destacó el diálogo permanente que mantiene el Gobierno, en particular su cartera agrícola, con las entidades rurales. “Vamos a ver si hacemos alguna reunión. Nosotros con la Mesa de Enlace estamos todo el tiempo reunidos; interactuamos permanentemente con las gremiales del agro”, concluyó.