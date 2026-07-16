Exposición Rural de Palermo: con el tradicional corte de cintas, abrió la muestra y ya se palpita otra gran edición

En una mañana marcada por el frío y el movimiento de cabañeros, expositores y productores que desde temprano comenzaron a poblar el predio de Palermo, la Sociedad Rural Argentina (SRA) dio este jueves el puntapié inicial a la 138ª Exposición Rural. A las 9 en punto, con el tradicional corte de cintas sobre Avenida Sarmiento, el presidente de la entidad, Nicolás Pino, abrió formalmente la muestra y dio inicio a 11 días en los que el campo volverá a concentrar buena parte de la agenda productiva, política y económica del país. Estuvo acompañado por autoridades nacionales, dirigentes del agro y representantes de las principales entidades del sector.

Del acto participaron el jefe de Gabinete del gobierno nacional, Diego Santilli; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; el vicepresidente primero de la SRA, Marcos Pereda; el presidente de La Rural SA, Raúl Etchebehere; el titular de Coninagro, Lucas Magnano; y el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, además de otros funcionarios y dirigentes del sector. En el lugar también estuvieron Nicolás Bronzovich, presidente del INTA, María Beatriz Giraudo, presidenta del Senasa, y el exjefe de Gabinete Guillermo Francos.

Del 16 al 26 de julio, Palermo volverá a ser el punto de encuentro del campo argentino. El acto inaugural oficial será el domingo 26, a las 11, y contará con la presencia del presidente Javier Milei.

Diego Santilli en la Rural Ricardo Pristupluk

Durante la muestra se realizarán más de 40 remates ganaderos, en los que se prevé la comercialización de unas 200.000 cabezas. Además, el predio reunirá más de 2500 animales de más de 100 razas, entre bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caprinos, conejos y aves. Entre las principales novedades de esta edición se destaca justamente el regreso de las aves, ausentes en los últimos años por cuestiones sanitarias.

La agenda incluirá las tradicionales juras de clasificación, competencias, demostraciones y remates, junto con una amplia programación técnica y comercial destinada tanto a productores como al público general.

En el plano institucional sobresalen la Jornada de Infraestructura del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), donde se debatirá sobre las obras necesarias para mejorar la competitividad del sector, y el tradicional Coloquio Empresario, uno de los encuentros económicos más importantes de la exposición.

Luego del corte de cintas se escucharon los discursos de las autoridades Ricardo Pristupluk

También habrá espacios dedicados a la innovación y la sustentabilidad, con jornadas sobre producción sostenible, transformación digital del agro, biodiversidad, financiamiento climático y nuevas tecnologías aplicadas a la actividad agropecuaria. En ese marco, volverá a realizarse el encuentro Mujeres de Campo, centrado en el rol femenino dentro de la producción agropecuaria.

Para el público general, la exposición ofrecerá recorridas guiadas gratuitas por los distintos sectores ganaderos y de maquinaria agrícola, actividades educativas para escuelas, propuestas recreativas para los más chicos, demostraciones de tractores y experiencias 4x4 con distintas automotrices. La muestra también contará con espectáculos diarios de las bandas militares en la Plazoleta del Bicentenario.

Agenda para el jueves 16

La actividad de este jueves 16 comenzó temprano. Entre las 8 y las 14 con la jura de aves y conejos en la carpa de estas especies. Desde las 9 el tradicional Concurso de Novillos, que se extenderá hasta las 20 en la Pista Central, en paralelo con la Jornada de Aviación Agrícola, prevista para el Auditorio Principal durante toda la jornada.

Las autoridades realizaron una recorrida por la muestra Ricardo Pristupluk

La agenda incluirá además el remate de Jáuregui Lorda en Sala de Ventas. A las 10 la jura “El Cuarto de las Sogas” y, entre las 10 y las 12, una charla educativa sobre las características de la raza Romney Marsh, ambas actividades en el Pabellón Ocre. Al mediodía habrá una exhibición de esquila y, por la tarde, desde las 16, una demostración de mansedumbre de petisos en la Pista Auxiliar y la jura “El Rincón de la Platería”. En el Patio Brangus, ubicado en el ingreso por Juncal, estará la presentación de Sofía y Malena con “Huevos y nueces pecán”.