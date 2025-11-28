Boom de importación: se dispararon las compras al exterior de un fertilizante clave para el campo

En pleno avance de la campaña de granos gruesos de soja y de maíz, y tras un gran año para el trigo, un dato sorprendió por su salto en el sector agropecuario: entre enero y octubre pasado se importaron 1,2 millones de toneladas de urea, un 32% superior al registro de igual época del año pasado, cuando se importaron unas 925.000 toneladas y, más del doble de las 500.000 toneladas registradas en 2023, en pleno impacto de la sequía. El crecimiento en este fertilizante está vinculado al crecimiento del trigo y el maíz que aun se siembra. Pese al aumento, todavía no supera el récord de las casi 1,3 millones de 2021. Según los expertos, el incremento viene a poner el foco en la disponibilidad de fertilizantes, los cambios en la demanda y la menor producción local por una prolongada parada de planta de Profertil.

En este contexto, y considerando todos los fertilizantes, no solo la urea, según dijeron desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) a LA NACION, entre enero y octubre pasado se importaron fertilizantes por US$1926 millones, un 38% superior a igual período de 2024. En materia de volumen, la compra al exterior de urea subió un 32% y la de fosfato monoamónico un 19%. La BCR destacó: “Las importaciones entre estos dos productos totalizaron 2,07 millones de toneladas entre enero y octubre, el segundo mayor volumen para este período. A la vez, este nivel se ubica un 26% por encima del mismo período del 2024 y solo un 3,8% por debajo del máximo de 2021″.

Expertos consultados por este medio coincidieron, volviendo al tema de la urea, que el incremento responde a una combinación de factores: una mayor área destinada al maíz y una caída significativa de la producción nacional.

Según datos oficiales del Indec, la importación de enero a octubre alcanzó los 1,2 millones de toneladas, un número que sorprendió por su magnitud. Para Diego Napolitano, presidente de la Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines bonaerense(Cedasaba), es necesario mirar el fenómeno con cautela. “En principio, es un número teórico, pero habría un 35% más en el crecimiento de importación de urea. Es para su análisis”, dijo a LA NACION, el directivo.

urea Gza. RIA

Napolitano planteó esta pregunta: “¿Se importa un 35% más porque se va a utilizar más o se importó un 35% más porque se dejó de producir un 35% en la Argentina?”. Y agregó que, por las verificaciones que realizaron, “pareciera que el camino es el segundo; entonces, no significa que se va a usar más urea; sino que lo que posiblemente se está produciendo menos urea en el país y se está compensando con esta importación”.

Diego Napolitano, de Cedasaba

En Fertilizar Asociación Civil, la expectativa es positiva; la entidad proyecta que el uso de fertilizantes en 2025/26 supere los 5 millones de toneladas en total, un crecimiento del 7% respecto del ciclo anterior. “Es momento de aprovechar cada milímetro de agua disponible y transformarlo en grano con los cultivos de verano”, afirmó María Fernanda González Sanjuan, gerenta ejecutiva.

La especialista detalló: “Al día de hoy, comparado al período de lo que lleva de la campaña, ya estamos arriba del consumo [del año pasado]”. Aunque advirtió que buena parte de lo que ocurra dependerá del maíz tardío y de las dificultades de acceso a los lotes tras las lluvias. También consideró que un factor relevante fue el aumento de superficie sembrada con trigo, que demandó más nitrógeno.

María Fernanda González San Juan, gerenta ejecutiva de Fertilizar Fertilizar

Manejo tecnológico y calidad del trigo

No obstante el mayor volumen, González Sanjuan analizó: “No estamos viendo, y lo vemos como un problema, que el productor haya mejorado el manejo tecnológico”. Según explicó, la dosis de nitrógeno fue ajustada y, con la humedad disponible, el nutriente terminó siendo el limitante del rinde y de la proteína para el trigo, por ejemplo. “La planta fisiológicamente necesita nitrógeno, ya sea para generar rendimiento o para generar proteína”, dijo.

Para el maíz tardío, las expectativas de rinde podrían ser altas, pero solo si la nutrición acompaña: “Podríamos aspirar a maíces tardíos de 13.000, 14.000 kilos con una buena nutrición, pero no van a ocurrir si no hay nitrógeno”. También señaló que el crecimiento en consumo de urea se explicó por más hectáreas que por un aumento en las dosis aplicadas.

En esa línea, la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa) proyectó un aumento del consumo de urea de entre el 3% y el 5%. El director ejecutivo, Armando Allinghi, dijo que todo parece indicar que el incremento es básicamente por el “impulso de las gramíneas sobre todo por las hectáreas sembradas de maíz temprano y la intención de siembra de maíz tardío”.

Armando Allinghi, director de Ciafa Captura ABC Rural TV

“Hay que tomar en consideración que la provincia de Buenos Aires tiene hectáreas que probablemente no vayan a maíz por las inundaciones o zonas que no son accesibles por el momento, siendo este cultivo uno de los más importantes en cuanto a consumo de urea”, dijo.

Por su parte, Javier Preciado Patiño, analista del mercado de granos, coincidió en la relevancia del dato: “Una importación de 1,2 millones de toneladas [de urea] es un volumen un 32% mayor al año pasado y más del doble de 2023”.

Javier Preciado Patiño, analista de Ria Consultores Gentileza

El analista apuntó a tres elementos que confluyen: “Una expectativa de mayor área sembrada de maíz; muy buenas condiciones de humedad en el suelo después de tres años deficitarios y una relación de precios que no es mala”. En ese contexto, sostuvo: “Deberíamos estar viendo una buena nutrición para el maíz que empuje los rendimientos”.

Destacó: “el volumen importado no solo compensa sino que supera la parada de la planta de Profertil”, fuera de operación casi por 60 días desde el 16 de octubre pasado.

Profertil y la oferta local

Profertil, la principal productora nacional de fertilizantes, opera en Bahía Blanca y tiene una capacidad anual de 1,32 millones de toneladas de urea granulada. Según informó la empresa, este año encaró una inversión récord de US$90 millones para su parada técnica, que se extendió más de lo habitual y redujo el abastecimiento local en el período crítico.

La falta de producción empujó aún más la necesidad de recurrir a importaciones para abastecer la demanda de trigo y maíz, principalmente, este año con proyecciones de una mayor superficie.