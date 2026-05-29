“La inteligencia artificial es el nuevo tractor”: el mensaje de FAA por los productores que no llegan a la última maquinaria

“La inteligencia artificial y las nuevas agtech son el nuevo tractor de la Argentina”. Con esa definición, la presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, advirtió sobre las dificultades que enfrentan muchos pequeños y medianos productores para acceder a maquinaria de última generación. Destacó el potencial de las nuevas tecnologías para mejorar la productividad y la toma de decisiones en los establecimientos.

La dirigente habló ante unos 1000 productores, estudiantes, técnicos, profesionales y representantes de empresas que participaron de la jornada Pulso Tierra realizada en Las Cúpulas, en el Predio Ferial Córdoba. En ese marco, planteó que para muchos establecimientos de menor escala la incorporación de maquinaria de última generación se volvió cada vez más difícil por los niveles de inversión que requiere.

“Es muy difícil para un productor de escala mediana, de pequeña escala, hoy pensar en tener tecnología de punta, tener el mejor tractor, tener la mejor cosechadora, tener un equipo de siembra o de cosecha de última tecnología”, señaló.

Frente a esa realidad, mencionó alternativas que permiten incorporar tecnología a costos más accesibles y mejorar la gestión de los establecimientos.

La presidenta de FAA planteó que las nuevas tecnologías pueden ayudar a reducir la brecha de acceso a herramientas productivas entre los productores de menor escala Budimir Jevtic - Shutterstock

“No es tan difícil tener otros elementos, como pueden ser apps de administración, tener un dron que nos maneje la eficiencia, que nos puede permitir reducir nuestros costos productivos, o tener un sistema de caravanas electrónicas que nos facilite el conteo de aquella vaca que parió mal, aquella vaca que parió bien y tener la toma de decisiones atada a esas tecnologías que nos permiten tener más información”, afirmó.

Para Sarnari, uno de los principales aportes de estas herramientas pasa por la posibilidad de contar con datos en tiempo real para respaldar las decisiones productivas. “La información siempre nos permite tomar mejores decisiones”, remarcó.

La presidenta de FAA señaló que uno de los objetivos de Pulso Tierra es precisamente acercar esas herramientas a los productores y generar espacios de intercambio para compartir experiencias y conocimientos.

“Intentamos hoy poner en común herramientas que están a disposición, pero también poner la confianza sobre la mesa. De eso se trata generar estos espacios”, sostuvo.

Durante su discurso también destacó las dificultades que enfrentan los productores en el territorio. Mencionó las contingencias climáticas, la presión impositiva y los problemas de rentabilidad que afectan especialmente a quienes trabajan a pequeña y mediana escala.

“Ustedes saben de levantarse bien temprano a la mañana, con frío, con calor, arriesgar lluvias, arriesgar granizos, arriesgar economía, con una carga impositiva que todos los días nos asfixia y con un montón de condiciones que hacen bastante dificultosa la producción en el territorio”, expresó.

Además, reivindicó el rol histórico de la Federación Agraria en la búsqueda de soluciones para los productores y defendió los modelos cooperativos y asociativos como una vía para mejorar la comercialización, reducir costos y fortalecer la rentabilidad.

“No vamos a dejar de hacer desde la Federación Agraria lo que tradicionalmente hemos hecho y lo que nos identifica, que es reclamar por todas aquellas cosas que aún nos faltan”, afirmó. Y agregó: “Nos falta infraestructura, faltan escuelas, nos falta salud, nos faltan condiciones económicas, nos falta rentabilidad y vamos a seguir trabajando para eso, pero también buscar en espacios como estos herramientas que nos ayuden adentro de nuestra chacra a tomar las mejores decisiones”.

Como cierre, Sarnari vinculó el futuro del agro con el arraigo y el trabajo de las familias rurales. “Mientras haya una mano que meta la mano en la tierra, que trabaje esa tierra, que cuide un animal y mientras haya una familia que genere arraigo y que desarrolle los pueblos del interior, el pulso de nuestra tierra va a seguir latiendo y la Argentina tiene futuro con gente como ustedes”, concluyó.

En la misma línea, el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, sostuvo que herramientas como la digitalización, la inteligencia artificial, la genética y la trazabilidad ya forman parte de la realidad productiva y pueden estar al alcance de establecimientos de distintas escalas. “La transformación digital, la agricultura de precisión, la inteligencia artificial, la genética y la trazabilidad inteligente ya no son futurismos. Son herramientas que permiten democratizar el acceso al crecimiento y a la competitividad de sus empresas”, afirmó.

Nicolás Bronzovich, presidente del INTA Gentileza INTA

Bronzovich remarcó que en ese escenario de cambios acelerados, la principal ventaja competitiva de la Argentina no pasa únicamente por sus recursos naturales. “Las verdaderas ventajas estructurales tienen que ver con el conocimiento acumulado, con la cultura productiva y con la capacidad de innovar sobre esas bases”, afirmó y agregó: “La innovación ya no es una opción. Uno no puede elegir si innova. La innovación es el único camino.”

El titular del organismo también defendió la necesidad de una transformación interna del INTA. “No se trata de ajustar o cambiar el INTA por cambiarlo. El cambio es necesario para transformarnos en el verdadero epicentro del sistema argentino de innovación agropecuaria y agroindustrial”, expresó. Y agregó: “Nosotros necesitamos cambiar como INTA para volver a ser lo que fuimos y tener el impacto que tuvimos.” En esa línea, señaló que el organismo trabaja en repriorizar su agenda y fortalecer la articulación público-privada. “Lo que va a definir el crecimiento en el agro del futuro es la predisposición a innovar, nuestra capacidad de aprender, de adoptar tecnología y de integrarnos a nuevas cadenas de valor”, concluyó.