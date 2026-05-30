Retenciones: alivio acotado y efecto diluido en los precios

La baja de las retenciones al trigo y a la cebada anunciada por el presidente Milei en su presentación en el 172.° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires se convirtió en el primer mensaje político y de apoyo al sector agropecuario. El anuncio más concreto fue la reducción de las retenciones al trigo y a la cebada del 7,5% al 5,5% a partir del mes de junio.

En el caso del trigo, la baja de 2 puntos porcentuales en las retenciones, considerando un precio FOB Up-River de 245 US$/t, equivale a 5 US$/t. Pero resulta que el precio del trigo subió mucho más de 5 US$/t y esto no tuvo nada que ver con la baja de los de Derechos de Exportación (DEX). El trigo subió en nuestro país por fundamentals alcistas tanto locales como internacionales. Hoy, las posiciones futuras de trigo cotizan a 227 US$ julio, 228 US$ diciembre y 230,5 US$ enero de 2027, un pase de 3,5 US$ en siete meses. Como vemos, los 5 US$ del beneficio por la baja de las retenciones ya se los fagocitó el mercado por las perspectivas alcistas que muestran los futuros.

En ese acto, también se anunció la baja gradual de las retenciones a la soja, entre 0,25% y 0,5% por mes a partir de enero de 2027. En el caso de la baja gradual de la soja, el productor la puede interpretar como que cada día que pase le van a pagar más por la soja disponible, una invitación a retener y no vender; este puede ser el efecto colateral “no deseado” para el Gobierno. Habrá que ver cómo se va a implementar esta baja gradual y cuál será la letra chica de este mecanismo.

El maíz, con DEX más bajos a partir de 2027

Un día después del acto en la Bolsa de Cereales se anunció una medida similar para otros cultivos. Para el maíz y el sorgo, en tanto, la reducción de los DEX será trimestral. En el primer trimestre de 2027, las alícuotas bajarán de 8,5% a 8,25% y finalizarán ese año en 7,5%. Luego, en 2028, el recorte será de 0,5 puntos por trimestre, por lo que ambos cultivos cerrarían ese ciclo con una carga del 5,5%. Además, habrá una baja de los DEX para el girasol, pero será semestral para terminar en 3% a fin de 2028.

En realidad, el anuncio de la baja al maíz y al sorgo ha sido en una dosis homeopática: una baja de 3 puntos porcentuales y, además, gradual en el lapso de 30 meses. Se diluye en el tiempo y no se podrá percibir su impacto en su real magnitud. Cualquier suceso o hecho internacional podrá influir en el mercado haciendo variar los precios en porcentajes mucho mayores que esos 3 puntos porcentuales, tanto a la suba como a la baja.

Si tomamos un precio FOB Up-River de maíz de 210 US$/t, la baja del 3 puntos porcentuales equivale a un aumento de 6,3 US$/t en el precio que recibe el productor, una variación que en Chicago se puede concretar en un par de horas ante alguna noticia alcista o bajista que impacte en los precios del mercado. Por caso, en la última semana el maíz en Chicago bajó 4 US$/t, y si tomamos los últimos nueve días, la baja fue de 9,64 US$/t.

Con estas medidas, el Gobierno jugó a tener un alto impacto comunicacional que se difundió en todas las redes sociales, estrategia que nadie puede negar ni discutir.

En el fondo, todos estos anuncios obedecen a un objetivo tanto político como pragmático. De esta forma, el Gobierno ya lanzó su campaña 2027 de cara a las elecciones presidenciales del año próximo, adelantando los tiempos políticos.

Presidente de Pablo Adreani & Asociados