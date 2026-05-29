Comenzó la siembra de trigo y, pese a la baja de las retenciones, pronostican una caída de la superficie

Luego del anuncio del presidente Javier Milei sobre una baja de las retenciones al trigo y a la cebada desde junio próximo, medida que dio a conocer en el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, esta entidad dio por comenzada la siembra del primer cereal. La organización mantuvo una proyección de caída de un 3% en el nivel nacional, con lo cual no dio una mejora pese a la reducción del derecho de exportación, que descenderá del 7,5 al 5,5%.

“Al presente informe, la siembra de trigo 2026/27 asciende al 14,2%, dando comienzo a la campaña fina. El actual progreso de siembra se ubica dentro de los máximos históricos en la serie PAS [Panorama Agrícola Semanal], lo que responde a la adecuada oferta hídrica en toda el área agrícola”, indicó el reporte de la organización.

“La superficie proyectada para esta campaña se ubica en 6,5 millones de hectáreas, reflejando una retracción en comparación al ciclo previo de -3%, pero aún superior al promedio de las últimas 10 campañas en un 4,8%. En cuanto a los avances regionales, cabe destacar un inicio incipiente pero precoz de las labores sobre el sur del área agrícola, aunque el área destinada al trigo es inferior al ciclo anterior debido a un mayor interés por cebada y otros cultivos forrajeros”, agregó.

De esta manera, no se visualiza al menos por ahora un incremento en la siembra tras la baja de las retenciones. “Desde el PAS mantenemos actualmente una proyección de 6,5 millones de hectáreas para trigo y 1,35 millones de hectáreas para cebada, con producciones estimadas en 21,3 millones de toneladas y 5,25 millones de toneladas, respectivamente. En el caso del trigo, esto ya implica una fuerte apuesta al cultivo y niveles elevados tanto de superficie como de producción dentro de la serie histórica”, señalaron desde la entidad ante una consulta de este medio.

La superficie es aún superior al promedio de las últimas 10 campañas en un 4,8%

Hace unas semanas, en el marco de A Todo Trigo, Ramiro Costa, gerente general de la entidad, señaló que el mercado mundial atraviesa un escenario de fuerte volatilidad, con aumentos muy marcados en energía y fertilizantes. Señaló que el petróleo WTI registraba una suba interanual cercana al 60%, mientras que la urea superó incrementos del 100%, frente a precios de los granos que apenas crecieron alrededor de7%. “Toda la estructura de costos aceleró a un ritmo muy superior al de los precios”, explicó en esa oportunidad. El experto dio cuenta de una mejora del valor del cereal luego de un anterior relevamiento de precampaña.

Costa remarcó que la campaña 2026/27 se caracteriza por una producción global inferior al consumo, lo que reduciría stocks y daría sostén a los precios. Entre los principales productores y exportadores, mencionó fuertes recortes proyectados.

Recientemente, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) había alertado sobre una caída de 300.000 hectáreas con trigo en la región agrícola por la suba de costos. Ayer estimó que el recorte será de 220.000 hectáreas por una mejora en la relación para comprar el fertilizante urea, clave para el cereal.

“La reciente baja en el precio de los fertilizantes, con valores que pasaron de los 1000 a 830 dólares por tonelada, comenzó a modificar el escenario triguero. El recorte de área pasó del 17% al 12%. De esta manera, la región núcleo sembraría 1,6 millones de hectáreas de trigo. Aun con esta reducción, el área triguera se ubicaría como la cuarta más alta de los últimos 17 años", indicó la entidad.

Cosecha de soja

En tanto, en su informe la Bolsa de Cereales de Buenos Aires indicó que, luego de un progreso intersemanal de 10 puntos porcentuales, la cosecha de soja ya alcanzó el 84,6% de la superficie apta a nivel nacional, con un adelanto de 10 puntos porcentuales respecto a la campaña previa y de 8 puntos en comparación al promedio de las últimas cinco campañas.

Tras la soja se acelerará la siembra del cereal DIEGO LIMA - DIEGO LIMA

“El rinde promedio nacional se ubica en 32,3 qq/ha [quintales por hectárea], perfilándose como el segundo mejor registro histórico luego de la campaña 2018/19. La soja de primera ya alcanza el 92% del área recolectada, con un rinde medio de 34,5 qq/ha, mientras que la soja de segunda, con casi el 70 % cosechado, promedia 26,6 qq/ha. En ambos casos, se destaca el norte de La Pampa-oeste de Buenos Aires por sus elevados rendimientos, por sobre el resto de las zonas PAS. Bajo este contexto, sostenemos nuestra proyección de producción en 50,1 millones de toneladas”, indicó.