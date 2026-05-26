Cabañas argentinas y paraguayas pagaron $40 millones por la mitad de un Gran Campeón de la raza Brahman

Un toro Gran Campeón Brahman de Las Nacionales se vendió el 50% en $40 millones, según informó Expoagro. Fue tras la 24° Exposición Nacional Brahman.

“La pista de Juras Biogénesis Bagó del predio de la Sociedad Rural de Corrientes fue el escenario para la venta de los reproductores Brahman, que estuvo a cargo de la firma Colombo y Magliano SA. En esta oportunidad, los criadores de la raza pusieron a venta lo mejor de la exposición, ya que salieron a la venta el Gran Campeón Macho, de cabaña Los Yeyos, y la Gran Campeón Hembra, de cabaña Jota Jota", indicó.

Según precisó, con el martillo de Hernán Vassallo, de Colombo y Magliano, el primer producto en salir a venta fue la mejor vaquillona de la exposición, la RP 188 de cabaña Los Yeyos, que se vendió en un 50% en $29.000.000, luego de una importante puja, y se la quedó otra cabaña de Formosa. En total, el promedio de las 7 hembras que se vendieron en el remate fue de $15.692.307.

“En machos, salieron a venta el Gran Campeón de cabaña Los Yeyos, y el Reservado Gran Campeón, de cabaña Ceibalito. Estos dos fueron los valores más importantes de la noche: el 50% del Gran Campeón se vendió en $40.000.000, mientras que el 100% del Reservado Gran Campeón se vendió en $43.000.000. El promedio por los 13 toros que pasaron por la pista fue de $16.000.000″, informó. El toro Gran Campeón fue adquirido por una sociedad entre varias cabañas de la Argentina y Paraguay y un centro genético, según se informó.

El Gran Campeón Hembra, de cabaña Jota Jota Expoagro

Tras el evento, Miguel Pibernus, presidente de la Asociación Criadores Brahman de Argentina, dijo: “Fue un cierre excelente para una Nacional muy buena; la verdad las ventas fueron sobresalientes, y agradecemos a los criadores que hayan sacado a venta los premios más importantes de la exposición. Es un gran desafío para la raza Brahman hacer un remate solos”.