La Rubeta y La Juanita: las dos cabañas Angus que se quedaron con los Supremos de la Expo de Otoño

La Expo Angus de Otoño volvió a demostrar por qué es una de las citas más exigentes y esperadas de la ganadería. En una pista donde cada detalle cuenta y el nivel de los animales roza la perfección, el veredicto final consagró al Gran Campeón Macho Supremo para la cabaña “La Juanita” y a la Gran Campeón Hembra Suprema para “La Rubeta”.

Ambos ejemplares deslumbraron tanto al público como al jurado, dejando en claro el inmenso trabajo tranqueras adentro y consolidando a la genética argentina en la cima del mundo. La exposición se realizó entre el 18 y 22 de mayo en el predio de La Rural.

El Gran Campeón Macho Supremo fue para el Box 705 de la cabaña “La Juanita”, propiedad de Carlos Ignacio Antonio Ojea Rullán, en copropiedad con un consorcio de diez socios que incluye a Delfinagro, Spinella, Agroservicios Latisana, Aligafa S.A., Estancia La Negra, Tres Molinos y Campo de Torres.

El toro campeón es copropiedad de diez socios, entre ellos Cabaña Delfinagro, Las Blancas y otros criadores reconocidos

Carlos Ojea Rullán no ocultó su satisfacción tras obtener este logro fruto del trabajo en equipo: “Estamos muy contentos. La verdad que es una pista muy difícil. Esto es lo mismo que Palermo, están los mismos animales, así que realmente es muy gratificante haber accedido a este premio”.

Sobre el futuro del reproductor que conquistó la pista, desde la cabaña señalaron que aún no han decidido si el toro será comercializado o si permanecerá como padre en el establecimiento.

Entre las hembras, el máximo galardón, la Gran Campeón Hembra Supremo, fue para el Box 365 de cabaña “La Rubeta” (Rubeta S.A., en sociedad con Don Néstor y Frigorífico Modelo de Uruguay).

Carlos Fernández, representante de La Rubeta, vivió el triunfo con profunda emoción y destacó lo excepcional de la racha que atraviesa la cabaña: “Lo que vivimos hoy se vive muy pocas veces. Nosotros tuvimos la suerte de tener tres grandes campeones supremos en cinco años de exposición. No es algo normal. Cuando vos parás la negra y la colorada, y el negro y el colorado es una moneda... es como caiga. Son animales superlativos, es el gusto del jurado en ese momento y, por suerte, nos ha tocado a nosotros”.

Gran Campeón hembra supremo de la Cabaña La Rubeta SA

Fernández hizo especial hincapié en el impacto anímico que tienen estos premios para quienes trabajan diariamente en el campo: “Nosotros siempre vamos pensando cinco años para adelante. Este tipo de premios te ayuda muchísimo, le da una energía increíble a todo el equipo de laburo en el campo, con Miguel Machicotti y todos los chicos que trabajan de sol a sol. Esto es un equipo tremendo, como la vaca que tiene una calidad tremenda”.

La tarea de elegir a los mejores de la muestra recayó sobre Manuel López, jurado de la exposición, quien destacó que el mejoramiento de la raza es tan alto que mantenerse en la cima cuesta cada vez más. “Yo soy un convencido de que hay un mejoramiento anual muy gradual”, explicó.

Sobre el momento de definir a los Supremos, López detalló lo ajustado de la decisión. “Termina siendo algo súper personal, detalles mínimos, porque los dos animales son buenísimos”, dijo.

Además, agregó: “La hembra colorada me pareció extraordinaria, una hembra con una calidad racial tremenda, con una ubre marcada y perfecta, tamaño intermedio. Y el toro también, de una calidad racial por donde se lo mire. Tiene el tamaño justo, intermedio, no es ni grande chico. Yo creo que a la inmensa mayoría le ha encantado ese toro”.

La exposición se realizó entre el 18 y 22 de mayo en el predio de La Rural

Para cerrar, el jurado dejó una contundente definición sobre el posicionamiento de la ganadería nacional en el plano internaciona. “Hoy nosotros estamos al nivel más alto mundialmente hablando en esta raza. Me animo a decir que somos número uno. Antes se hablaba de la genética que se compartía por ahí, el liderazgo con Estados Unidos, con Canadá. Hoy yo creo que Argentina, sobre todo para el biotipo que a nosotros nos gusta y tratamos de hacer, lo encontramos acá. La inmensa mayoría de los padres de estos animales son nacionales, y eso te marca que la genética ya está acá, no hay que ir a buscarla afuera. Entonces, sin duda, la Argentina hoy en Angus es número 1”, subrayó.