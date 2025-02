“Cada vez más dudas”: fuerte rechazo de entidades del agro a la designación de Lijo y el cambio de postura del Gobierno ante Ucrania

En medio de la polémica por la designación por decreto de jueces de la Corte Suprema y de haberle quitado el apoyo a Ucrania en su guerra contra Rusia, un grupo de sociedades rurales y asociaciones de productores del norte de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en rechazo de ambas decisiones del gobierno nacional.

“Cada vez más dudas, las ideas de la libertad no se sostienen con piruetas diplomáticas, ni apoyando los tiranos. La Justicia no se defiende haciéndola impura y ofendiéndola. Un rumbo y un modelo de país, no se sostiene si la confianza se agrieta”, dijeron las entidades ruralistas.

El escrito surgió luego de que el Gobierno hiciera un giro en su posición en la guerra entre Ucrania y Rusia cuando su postura en la Asamblea General de las Naciones Unidas fue la abstención ante un pedido ucraniano para que el presidente Vladimir Putin retire sus tropas.

“Las ideas de libertad no se sostienen con piruetas diplomáticas, ni apoyando los tiranos”, enfatizaron la Asociación Productores Rurales de Arrecifes (APRA), la Sociedad Rural de Baradero, la Asociación de Productores Agropecuarios de Capitán Sarmiento, la Sociedad Rural de San Pedro, la Sociedad Rural de Colón, la Sociedad Rural de Lincoln, la Asociación de Productores Agropecuarios de Salto (APAS) y la Sociedad Rural de Pergamino.

Además, los ruralistas se mostraron en contra de la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema. “La Justicia no se defiende haciéndola impura y ofendiéndola. Un rumbo y un modelo de país, no se sostiene si la confianza se agrieta”, remarcaron en alusión a los nombramientos firmados ayer por el presidente Javier Milei y que se publicó hoy en Boletín Oficial.

Ya en abril del año pasado se manifestaron en contra: “Señor Presidente, la esperanza que hemos depositado en Usted no es para que solo nos alivie las cuestiones económicas y la pobreza. Hemos creído tanto en eso, como en la depuración de la insolente corrupción de la política, la Justicia, los negocios. En tal sentido, esperamos no sea cierta la promulgación a la mayor esfera de la Justicia de personas seriamente cuestionadas, lo que sin duda manchará irremediablemente el renombre de su Gobierno”.

LA NACION