Factura US$2200 millones: una cooperativa agrícola quiere invertir más de US$150 millones, pero espera que antes cambie una ley

Agricultores Federados Argentinos (AFA), la cooperativa agrícola de primer grado más grande del país, proyecta invertir más de US$150 millones en una planta de bioetanol de maíz, según contaron desde la compañía.

El proyecto, no obstante, está atado a que salga una nueva ley de biocombustibles que, dijeron desde la firma, no solo impulse un mayor uso de producto en la nafta, sino mayor competencia en un mercado hoy regulado con cuotas.

AFA, según datos de esta cooperativa que nació de las entrañas de socios de la Federación Agraria Argentina (FAA), cuenta con más de 16.000 socios activos que operaron en el último ejercicio. Tiene oficinas comerciales, centros de distribución y plantas de acopios en 130 localidades de 10 provincias. Su capacidad de acopio es enorme: cuenta con 3.200.000 toneladas, lo que la posiciona, según la firma, como el actor individual más importante en capacidad de almacenaje de la Argentina. “Debido a su planificación y potencia logística, en el último ejercicio logró acopiar 6.800.000 toneladas”, dice un reporte que la cooperativa acercó a este medio.

Allí agregaron otros puntos importantes. A modo de ejemplo, en 2024 inauguró una planta especializada en la investigación, desarrollo, formulación y comercialización de insumos biológicos de alta calidad. En su parque industrial de Ramallo invirtió US$1,5 millones para una planta de biológicos con capacidad para cubrir 1,5 millones de hectáreas.

La cooperativa factura más de US$2200 millones AFA

Otros activos de esta cooperativa son un molino harinero y una aceitera, ambos negocios con importantes niveles de producción. Para destacar, según la firma, toda la cooperativa facturó más de US$2200 millones en el último ejercicio. Posee un patrimonio mayor a los US$830 millones.

Planta de bioetanol

Según explicaron desde AFA, la inversión para la planta de bioetanol de maíz sería de 400 metros cúbicos de capacidad. En este marco, según indicaron, AFA firmó un memorándum de entendimiento con una de las principales empresas petroleras del mundo de origen emiratí. Si bien no fue confirmada por AFA por las condiciones de confidencialidad, se trataría de ADNOC: Abu Dhabi National Oil Company.

En tanto, la cooperativa evalúa lugares para la planta en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba. Sin embargo, remarcaron que es clave para ellos una modificación en la ley actual para la actividad. “Tenemos el proyecto de una planta de producción de bioetanol, pero hoy no podés ingresar al mercado porque es un negocio cerrado, con cupos”, señaló a este medio Gonzalo Del Piano, gerente general de AFA. “La cooperativa ya le agrega valor a soja y trigo y queremos hacer lo propio con el maíz”, añadió.

“Nos parece un buen mercado, siempre y cuando se promulgue una nueva ley de biocombustibles que libere el mercado y aumente el corte permitido, que en la Argentina es uno de los más bajos de la región”, remarcó.

Gonzalo Del Piano: “Tenemos el proyecto de una planta de producción de bioetanol, pero hoy no podés ingresar al mercado porque es un negocio cerrado, con cupos” Gentileza

En las últimas horas, se conoció un proyecto de ley con la firma de la senadora nacional Patricia Bullrich y otros senadores. La iniciativa, entre otros puntos, crea un régimen por 15 años con foco en un mercado más libre y desregulado. En rigor, se plantea el “libre acceso a la actividad”, lo que representa la competencia entre distintos actores. Sube la mezcla de biodiésel en el gasoil de 7,5% a 10% en 12 meses y de bioetanol en la nafta) de 12% a 15% también en 12 meses.

Para destacar, crea un mercado electrónico obligatorio donde productores y las firmas que realicen las mezclas negocios precios y volúmenes sin la intervención del Estado. Ese mercado, no obstante, será administrado por un organismo independiente. El proyecto de ley también abre la puerta a cortes superiores al obligatorio y permite la circulación de autos con motores flex fuel con cortes mayores a los definidos.