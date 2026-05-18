Fuertes subas para la soja, el maíz y el trigo por expectativas de una mayor demanda de China a Estados Unidos

El mercado de granos en la Bolsa de Chicago arrancó la semana teñido de verde, con importantes subas generalizadas impulsadas por expectativas de una mayor demanda china de productos agrícolas estadounidenses luego de la cumbre comercial entre Donald Trump y Xi Jinping realizada la semana pasada en Pekín.

La soja lideraba las subas. La posición julio 2026 comenzó la rueda con una mejora de US$9,09 y se negociaba en US$441,57 por tonelada, después de haber iniciado la jornada en US$432,48. El maíz también operaba con fuerza, con una suba de US$5,61 que llevaba el contrato julio 2026 a US$185,03. El trigo no se quedaba atrás: avanzaba US$7,44 y alcanzaba los US$241,04 por tonelada, frente a los US$233,60 con los que había comenzado la rueda.

La tendencia alcista ya se había empezado a reflejar durante el mercado nocturno. Según informó Granar, en ese segmento la soja llegó a subir US$8,91, el maíz US$5,51 y el trigo en Chicago US$7,62 por tonelada. También se registraron fuertes mejoras en el aceite de soja, que avanzaba US$20,73.

La soja lideró las ganancias en el arranque de la rueda en Chicago, en una jornada marcada por compras de fondos y expectativas de mayor demanda china Augusto Famulari

“Futuros agrícolas con fuertes ganancias en el arranque de la semana”, señaló Eugenio Irazuegui, analista de Zeni, al describir el inicio de la rueda en Chicago. Según explicó, el mercado reaccionó después de que “el gobierno norteamericano anunció que China se comprometió a elevar sus importaciones de granos por al menos US$17.000 millones en los próximos tres años“.

De acuerdo con el especialista, ese monto no incluiría los compromisos previos de compra de soja asumidos por China a fines de octubre del año pasado. Hasta ahora, el mercado esperaba que China mantuviera compras de unas 25 millones de toneladas de soja estadounidense por campaña, por lo que la posibilidad de nuevos negocios adicionales generó una rápida reacción alcista.

Irazuegui indicó que, en ese contexto, “las cotizaciones de la soja escalan algo más de 9 dólares por tonelada”, mientras que ”el mercado de trigo anota ganancias que superan los 7,50 dólares". Además de soja, el mercado comenzó a especular con posibles mayores compras chinas de maíz, trigo, sorgo e incluso productos cárnicos de origen estadounidense.

Desde Granar coincidieron en que el impulso que comenzó en la rueda nocturna responde, sobre todo, a las expectativas de los fondos de inversión. “El repunte guarda relación con los dichos de la Casa Blanca sobre compras chinas de productos agrícolas”, señalaron. Sin embargo, advirtieron que por ahora las cifras no fueron confirmadas oficialmente por el gobierno chino. De hecho, el Ministerio de Comercio de China calificó los resultados del encuentro como “preliminares” y sostuvo que los equipos técnicos todavía continúan negociando los detalles definitivos.

El mercado reaccionó tras el anuncio de la Casa Blanca sobre un posible incremento de las importaciones agrícolas chinas desde Estados Unidos Archivo

Reuters también destacó que el mercado reaccionó al anuncio estadounidense. Según la agencia internacional, operadores y analistas consideran que el volumen mencionado podría significar un regreso de China a compras masivas de granos y soja de Estados Unidos, algo que se había reducido fuertemente tras la guerra comercial y los aranceles recíprocos aplicados entre ambos países. Con todo, entre los operadores persisten dudas sobre el alcance real del entendimiento. “El acuerdo con China es muy vago y carece de detalles, y China no ha cumplido declaraciones de intenciones similares en el pasado”, indicó un operador europeo citado por Reuters.

En el caso del trigo, además de la expectativa de demanda china, el mercado sigue encontrando sostén en la complicada situación productiva de Estados Unidos. Según Granar, más del 70% de la superficie de trigo de invierno atraviesa condiciones de sequía. A eso se suma que el USDA proyectó la semana pasada la cosecha estadounidense más baja desde la campaña 1972/1973.