Cambio de tono en Chicago y muchas dudas en el plano doméstico

Luego de un mes de junio con valores en Chicago muy presionados a la baja por los “fondos”, ya la semana pasada el tono de la plaza cambió. Lo cierto es que durante junio los factores de mercado más influyentes fueron mayoritariamente bajistas. Ahora adquieren relevancia las cuestiones vinculadas con el clima en los EE.UU., que, ante pronósticos preocupantes justo en el momento de ingresar en las instancias críticas para la evolución del maíz y la soja, ahora generaron fuertes alzas en Chicago. Apareció, finalmente, el tradicional “premio climático”. A ello se le suman los ataques de Rusia a un puerto ucraniano y la amenaza de Ucrania de bloquear el mar de Azov y así complicar las exportaciones rusas de petróleo y cereales.

En semejante contexto, las cotizaciones en Chicago han reaccionado motorizadas por el cambio de actitud de los “fondos”. La semana que hemos transitado y las que vienen (hasta principios de agosto) son absolutamente críticas para la definición de rindes de la gruesa en la nación norteamericana. Volatilidad justificada para la plaza de referencia.

Maíz

En el plano local, se verificó algún contagio (no tan brusco) en los precios. Pero, como lo advirtiéramos en el seminario “A Todo Trigo” el 15 de mayo pasado, resulta preocupante la información sobre los precios FOB que la plaza local recibe. La gran mayoría de los operadores (comerciantes, corredores e incluso analistas) opina que las cotizaciones locales están operando en paridad. Esa verdad es discutible. En el caso del maíz, la paridad que deriva del FOB Índice (que es fijado por Agricultura) da un valor FAS que se viene ubicando por debajo de lo ofrecido por los compradores. Tres opciones: o los compradores son muy generosos (en plena cosecha suena raro), o éstos están comprando para abastecer la firme demanda interna, o el FOB Índice no es correcto. El caso del girasol ya es un clásico, pero a la inversa. Los valores que se ofrecen se ubican por debajo de la paridad. En soja, la plaza operaría en aparente paridad, pero lo importante de resaltar es que los precios FOB se posicionaron durante varias semanas (desde principios de junio) con descuentos muy superiores a los habituales respecto de Brasil, y en el caso del aceite respecto de Chicago. Ahora bien, el caso del trigo nuevo es el más llamativo.

A la hora de imaginar escenarios de precios para este cereal, la referencia mundial ineludible es el FOB Golfo de México, única cotización pura, transparente y cristalina, que cotiza tomando como referencia el mercado de Kansas. Y el promedio del Golfo en los últimos diez años se ubicó en enero US$/t 60 por encima de Kansas y nuestro FOB en US$30 por debajo del Golfo. Así, en teoría, nuestro FOB debería estar US$30 por encima de Kansas. Pues bien, el FOB Índice para nuestro trigo Enero, la Secretaría de Agricultura lo ubicaba este jueves en US$/t 30 debajo de Kansas. Increíble. Ello da pie a que muchos opinen que los valores ofrecidos están por encima de la paridad. Opiniones muy difíciles de defender. Veremos.

Mientras tanto, los climatólogos pronostican un Super Niño para el período septiembre/enero. En teoría, falta de lluvias para sudeste asiático (palma), India, noroeste de Brasil (podría afectar a Mato Grosso) y lluvias por encima de lo normal en la Pampa Húmeda , sur de Brasil, Paraguay y Uruguay.

Resumiendo: no pareciera aconsejable tomar decisiones de venta en forma apresurada.

El autor es presidente de Nóvitas