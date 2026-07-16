La Rural: volvieron las aves, una raza bovina celebra con todo y las camionetas chinas se asoman con fuerza

Con una concurrencia moderada de público, por ser el primer día de la muestra, la Exposición Rural de Palermo abrió sus puertas en el marco de la 138a. edición, donde se observa una mayor presencia de marcas, nuevos espacios de negocios, sin perder el protagonismo de los animales y la genética que caracterizan al principal encuentro del campo argentino.

Entre las novedades más visibles, más allá de la ganadería, aparece el crecimiento de los vehículos eléctricos de origen chino, como en camionetas, que no solo ganaron espacio en los stands comerciales, sino también en la tradicional pista de pruebas dinámicas, donde las automotrices muestran las prestaciones de sus modelos. A esto se suma una mayor presencia de locales de indumentaria, incluso dentro de algunos pabellones destinados históricamente a las razas animales, como el de ovinos, que reflejan una exposición con una propuesta comercial más amplia e integrada para los visitantes generales.

Una de las postales más esperadas de esta edición es el regreso de la carpa de aves y conejos, ausente en los últimos seis años como consecuencia de la pandemia y, posteriormente, de las restricciones impuestas por la emergencia sanitaria por gripe aviar.

Las camionetas chinas ganan terreno en la pista de pruebas

Oscar Figoni, uno de los expositores de la carpa de aves y conejos, señaló que este año volvieron a exhibirse 188 aves y 50 conejos, bajo estrictos protocolos sanitarios del Senasa. “El ingreso de los animales está sujeto a un estricto protocolo sanitario. La circulación dentro del predio es de sentido único: se entra por un único acceso y se sale por otro. Además, hay pediluvios sanitarios por los que todas las personas deben pasar para desinfectar el calzado y evitar el traslado de microorganismos. También se respeta la distancia exigida por el Senasa, con el público ubicado a 1,50 metros de las jaulas“, destacó.

Antes de llegar a Palermo, cada cabaña debió cumplir con un protocolo específico en el establecimiento de origen. Entre otros requisitos, se realizaron análisis de sangre a los animales, se completó el calendario sanitario correspondiente y se presentó el certificado que acredita que el establecimiento está libre de influenza aviar. Una vez en la exposición, el Senasa verifica toda la documentación y, si cumple con los requisitos, autoriza el ingreso de los ejemplares.

Volvieron las aves a la Exposición Rural

Aunque recordó que décadas atrás las exposiciones llegaron a reunir miles de ejemplares, destacó que el objetivo ahora es recuperar gradualmente la participación de las aves dentro de la muestra. “Tenemos esperanza de volver a tener entre 600 y 800 aves”, señaló.

“Volver significa retomar el ritmo habitual”, resumió Figoni. En la carpa conviven razas como Orpington, Sussex, Plymouth Rock, Rhode Island, Leghorn, Wyandotte y distintas razas de patos, mientras que este viernes comenzará la jura de clasificación y el sábado se elegirá el Gran Campeón de la muestra, que competirá por el tradicional premio Challenger Doctor Enrique Olivieri, instaurado en 1965.

Oscar Figoni, expositor en la carpa de aves

Por otro lado, entre las razas bovinas, el Limousin vive un año especial. La Asociación Argentina de Criadores de Limousin celebra sus 60 años de vida, convirtiéndose en la primera asociación de la raza creada fuera de Francia, país de origen de este bovino especializado en producción de carne.

La raza, reconocida por su capacidad para mejorar el rendimiento carnicero en los cruzamientos con rodeos británicos como Angus y Hereford, participa este año con nueve cabañas provenientes de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que presentarán 57 ejemplares, además de 16 novillos destinados al concurso de block test.

“Esta es una edición especial, una fiesta para nosotros estar acá en esta fecha y que nos acompañen todos los criadores y socios nos pone muy contentos. Sería lindo sacar algún premio en la pista y, más acá en Palermo, que es nuestro mundial. Tener la bandera o el premio en este 60° aniversario sería un honor", definió Juan Pablo Lattanti Murguía, presidente de la Asociación, quien destacó que la creciente demanda de reproductores responde a la búsqueda de mayor eficiencia productiva.

Juan Pablo Lattanti, presidente de la Asociación Argentina de Limousin

Este año aumentó la cantidad de expositores respecto de la edición anterior, un crecimiento que atribuyó al mejor escenario que atraviesa la ganadería. “También influye el momento que vive la ganadería y la rentabilidad. Estar en Palermo tiene un costo, pero es donde mostramos nuestro trabajo”, afirmó.

Según explicó, el Limousin aporta entre un 3% y un 5% más de volumen de carne y permite mejorar los índices de conversión alimenticia, aspectos sobre los que la entidad también desarrolla investigaciones en genética y eficiencia junto con centros especializados.

En el marco de la exposición, la entidad también presentará un trabajo de investigación desarrollado por la cabaña Madre Selva, de Córdoba. El estudio analiza la eficiencia de conversión mediante collares que miden el consumo residual de alimento. “Los resultados muestran que el Limousin consume menos alimento y produce más carne. Todo apunta a la eficiencia”, explicó.

En la apertura de su stand, el Banco Nación anunció una nueva línea de financiamiento para productores, con créditos destinados a maquinaria, capital de trabajo e inversiones ganaderas. La propuesta incluye tasas desde el 18% en pesos para maquinaria nueva y opciones en dólares con tasa del 0% cuando cuentan con aporte del fabricante, además de líneas especiales para el sector ganadero y operaciones a través de AgroNación.