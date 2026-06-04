Camiones y pickups: el Gobierno presentó un leasing especial para el agro con una tasa desde 19,45%

La Secretaría de Agricultura informó que, en el marco de Agroactiva 2026, a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) se presentó una campaña especial de leasing orientada a modernizar y ampliar la capacidad de transporte del agro.

“La línea ofrece una tasa fija en pesos desde 19,45% y financia hasta el 100% de la compra de camiones, semirremolques, acoplados, pickups y utilitarios. Cuenta con todos los beneficios impositivos del leasing, como la posibilidad de deducir las cuotas del impuesto a las ganancias y diferir el IVA durante todo el período del préstamo", señaló la cartera oficial.

Según señaló, el plazo disponible es de hasta 3 años y se ofrece tanto en pesos como en dólares. “Tiene como destino a productores y empresas del segmento pyme, con un monto máximo de $6500 millones y un mínimo de $80 millones por solicitante”, dijo.

De acuerdo con la información oficial de BICE, los beneficiarios pueden acceder en forma directa a través de los más de 200 proveedores de vehículos y equipamiento adheridos al programa. Para conocer el listado se puede ingresar a la web del banco (www.bice.com.ar/leasingvendors) o acercarse en la exposición rural al stand que el banco comparte con la Secretaría de Agricultura.

“Tiene como destino a productores y empresas del segmento PyME, con un monto máximo de $6500 millones y un mínimo de $80 millones por solicitante”, dijo la información oficial Marcelo Manera - LA NACION

La cartera agrícola señaló: “Esta línea también se encuentra disponible para tamberos -con cuotas expresadas en litros de leche- que aplican a la adquisición de robots de ordeñe, sistemas rotativos, automatización, entre otros, y para productores porcinos -créditos expresados en kilos capón- con destinos como genética, infraestructura y equipamiento”.