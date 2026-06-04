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Camiones y pickups: el Gobierno presentó un leasing especial para el agro con una tasa desde 19,45%

Lo hizo a través de BICE y apunta a renovar la logística

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La línea busca la renovación logística, según el gobierno nacional
La línea busca la renovación logística, según el gobierno nacionalBICE - Shutterstock

La Secretaría de Agricultura informó que, en el marco de Agroactiva 2026, a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) se presentó una campaña especial de leasing orientada a modernizar y ampliar la capacidad de transporte del agro.

“La línea ofrece una tasa fija en pesos desde 19,45% y financia hasta el 100% de la compra de camiones, semirremolques, acoplados, pickups y utilitarios. Cuenta con todos los beneficios impositivos del leasing, como la posibilidad de deducir las cuotas del impuesto a las ganancias y diferir el IVA durante todo el período del préstamo", señaló la cartera oficial.

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Según señaló, el plazo disponible es de hasta 3 años y se ofrece tanto en pesos como en dólares. “Tiene como destino a productores y empresas del segmento pyme, con un monto máximo de $6500 millones y un mínimo de $80 millones por solicitante”, dijo.

De acuerdo con la información oficial de BICE, los beneficiarios pueden acceder en forma directa a través de los más de 200 proveedores de vehículos y equipamiento adheridos al programa. Para conocer el listado se puede ingresar a la web del banco (www.bice.com.ar/leasingvendors) o acercarse en la exposición rural al stand que el banco comparte con la Secretaría de Agricultura.

“Tiene como destino a productores y empresas del segmento PyME, con un monto máximo de $6500 millones y un mínimo de $80 millones por solicitante”, dijo la información oficial
“Tiene como destino a productores y empresas del segmento PyME, con un monto máximo de $6500 millones y un mínimo de $80 millones por solicitante”, dijo la información oficialMarcelo Manera - LA NACION

La cartera agrícola señaló: “Esta línea también se encuentra disponible para tamberos -con cuotas expresadas en litros de leche- que aplican a la adquisición de robots de ordeñe, sistemas rotativos, automatización, entre otros, y para productores porcinos -créditos expresados en kilos capón- con destinos como genética, infraestructura y equipamiento”.

"Cuenta con todos los beneficios impositivos del leasing, como la posibilidad de deducir las cuotas del impuesto a las ganancias y diferir el IVA durante todo el período del préstamo", señaló la cartera de Agricultura
"Cuenta con todos los beneficios impositivos del leasing, como la posibilidad de deducir las cuotas del impuesto a las ganancias y diferir el IVA durante todo el período del préstamo", señaló la cartera de AgriculturaMarcelo Manera - LA NACION
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