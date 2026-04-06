Campaña agrícola: el negocio ya no se define solo en el lote

La campaña entra en su recta final y nos deja una señal: los cultivos están bien, en muchos casos habrá buenos rindes, pero cuando miramos los números el margen es muy ajustado. No es una mala campaña en lo productivo. Pero sí es una campaña que deja algo claro: producir bien ya no alcanza para que el negocio cierre.

Durante varios años convivimos con distorsiones que terminaban acomodando los resultados. Tipo de cambio, tasas, inflación, precios… fueron variables externas que muchas veces compensaban errores o decisiones no tan finas. Hoy el contexto es otro.

Con alquileres altos, el resto de los costos elevados y una mayor estabilidad relativa en las variables macro, el resultado vuelve a depender de lo que siempre debió importar: la calidad de las decisiones.

Para esta nueva campaña, la 2026-27, los números vuelven a estar ajustados. Como referencia, estos son los rindes necesarios para cubrir los costos de los principales cultivos en la zona central del país, sin alquiler vs 16 qq/ha de alquiler:

Soja: 14 qq/ha - 33 qq/ha

Maíz: 51 qq/ha - 88 qq/ha

Trigo: 29 qq/ha - 44 qq/ha

Soja 2da: 10 qq/ha - 20 qq/ha

Girasol: 11 qq/ha - 27 qq/ha

Y cuando los márgenes son chicos, cada decisión pesa aún más. Cuánto pagar de alquiler. En qué ambiente sembrar. Qué cultivo elegir. Qué nivel de tecnología aplicar. Cómo financiar los insumos. Cuándo vender. Todo esto dentro de un negocio intensivo en capital y de alto riesgo.

Lo que viene

De cara a la siguiente campaña, hay tres tendencias que empiezan a consolidarse en las charlas entre productores y asesores.

1. Ajuste fino de planteos

Cada vez más, se tomarán decisiones específicas por ambiente: híbridos y variedades, densidades, fechas, fertilización. Incluso, la decisión de no sembrar algunos lugares que antes se sembraban.

2. El número antes que la intuición

El margen proyectado vuelve a ser central. Simular escenarios antes de sembrar y hacerles seguimiento deja de ser opcional. Y es clave que cuando los precios permitan lograr los objetivos… se cierren.

3. Gestión del riesgo

Clima, precios, costos y financiamiento vuelven a estar en primer plano. Es necesario minimizar los riesgos. Ya no hay red de contención.

Lo que pasa afuera del lote define el resultado. La mayoría preferimos estar en el campo antes que en la oficina. Pero cada vez queda más claro que lo que pasa fuera del lote pesa tanto como lo que pasa adentro. La planificación, el control económico, lo financiero, lo impositivo, el seguimiento de costos, la comercialización… todo eso que muchas veces postergamos, hoy define el resultado.

Hay números finos para el negocio Marcelo Manera - LA NACION

El negocio agro siempre fue difícil de gestionar. Lo tenemos claro. Demasiadas planillas. Sistemas desconectados. Información dispersa. Esto genera fricción. Y la fricción casi siempre termina en decisiones tardías o incompletas.

Lo que estamos viendo —y viviendo— es una transformación. Cada vez más productores y asesores empiezan a gestionar el negocio, agrícola y ganadero, de manera más integral:

Planificando la campaña técnica, económica y financieramente

Siguiendo en tiempo real lo que pasa en cada lote

Entendiendo sus márgenes por cultivo y ambiente

Ordenando la información productiva y comercial

Simulando escenarios antes de decidir

La digitalización del agro no es una moda. Es una respuesta a un problema concreto: la complejidad creciente del negocio. Y hacia adelante, con la incorporación de la inteligencia artificial, esa capacidad de análisis y decisión será todavía más potente.

Pero hay algo que no cambia. Las herramientas ayudan. La tecnología ordena. Los datos aportan claridad. Pero al final, las decisiones siguen siendo humanas.

Es clave la gestión shutterstock - Shutterstock

El agro argentino siempre fue un negocio exigente. Pero hoy entramos en una etapa distinta. Márgenes más finos, errores más caros y menos espacio para equivocarnos. La diferencia ya no la hace el rinde. La hacen las buenas decisiones. Durante años el negocio se explicaba por lo que pasaba en el lote. Hoy se explica también por la gestión.

El autor es CEO & fundador de AgroPro