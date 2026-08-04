“Capturar oportunidades”: Aapresid llamó a aprovechar el nuevo escenario mundial y el Gobierno prometió defender al agro del proteccionismo internacional

ROSARIO.- En un mundo atravesado por tensiones geopolíticas, cambios en el comercio internacional y nuevas exigencias para producir alimentos, el presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), Marcelo Torres, dejó un mensaje con fuerte contenido estratégico durante la apertura del 34° Congreso de la entidad. Frente a productores, empresarios y funcionarios, sostuvo que la Argentina atraviesa una etapa de construcción de bases económicas que debe servir para aprovechar las oportunidades que abre el nuevo escenario global y reclamó reglas claras, infraestructura y una menor presión fiscal para que el agro pueda dar un salto de crecimiento.

El congreso, que se realiza en el Salón Metropolitano de Rosario desde hoy hasta el jueves 6 a las 18, bajo el lema “Nuestro suelo, nuestra voz”, con el impulso de Expoagro, reunió a representantes de toda la cadena agroindustrial y contó con la presencia, entre otros, del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente rosarino, Pablo Javkin.

Al abrir el encuentro, Torres describió un contexto desafiante para la producción agropecuaria a nivel mundial. Mencionó la baja rentabilidad que atraviesan los productores, el aumento de la presión burocrática en distintos países, los efectos del cambio climático, la necesidad de incorporar tecnología y las crecientes exigencias de los consumidores sobre la forma en que se producen los alimentos.

También se refirió al escenario internacional, marcado por conflictos geopolíticos, disputas comerciales y un reordenamiento del comercio global que, según señaló, puede convertirse en una oportunidad para países exportadores de alimentos y energía como la Argentina.

El acto contó con la participación de la directora adjunta del Programa Prospectiva de Aapresid, Carolina Meiller; del secretario de Agricultura, Sergio Iraeta; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; el presidente de Aapresid, Marcelo Torres; el intendente de Rosario, Pablo Javkin y; el CEO de Exponenciar, Martín Schvartzman Marcelo Manera - LA NACION

“En este nuevo contexto tiene más peso la seguridad alimentaria y energética que el precio. Entonces, nosotros, que somos exportadores de alimento y energía, tenemos más oportunidades de tener conversaciones serias y con base científica”, afirmó.

Para Torres, el desafío consiste en combinar el proceso de estabilización económica con una estrategia que permita insertar al país en ese nuevo escenario internacional. “El desafío que tenemos es que estamos construyendo los cimientos; cuando uno construye los cimientos no se ve mucho para arriba, pero sin los cimientos, sin una economía ordenada, seguramente nada de esto sea posible. Tenemos que entender cómo se va acomodando este mundo y ver cómo podemos insertarnos en este mundo tan fragmentado y capturar oportunidades“, expresó.

Los integrantes de la Mesa de Enlace presentes en el acto inuagural del congreso de Aapresid Marcelo Manera - LA NACION

En ese sentido, sostuvo que el crecimiento económico debe apoyarse en la generación de riqueza antes que en su distribución. “Tenemos que tener un rumbo claro, primero generar, distribuir, pero no pensar en distribuir antes de generar. La Argentina tiene que generar riqueza. Obviamente que tiene que derramar, pero no podemos, como se ha hecho mucho tiempo, someter al sector productivo a una presión fiscal tremenda“, señaló.

El presidente de Aapresid cuestionó, además, la visión que durante años, según dijo, enfrentó al agro con parte de la sociedad: “No solamente eso, poner en contra la opinión del sector público de lo que hacía el agro, de que no generaba trabajo o que impactaba negativamente en el ambiente. Discutamos todas esas cosas, pero tenemos que salir“.

Como ejemplo de políticas sostenidas, comparó el desarrollo agropecuario de Brasil con la evolución argentina y destacó que ese país logró expandir su producción gracias a reglas estables, inversión en ciencia y ausencia de derechos de exportación. En ese sentido, insistió en que la Argentina necesita avanzar en agregado de valor, mayor uso de fertilizantes, infraestructura y biocombustibles para potenciar su capacidad exportadora.

Sobre el final de su exposición destacó la capacidad de adaptación que desarrollaron los productores argentinos frente a décadas de cambios permanentes en las reglas de juego. “Generamos una superraza de productores, pero ahora tendríamos que volver a tener reglas claras, infraestructura para poder llevar esto a otro nivel”, resumió.

Luego fue el turno de Iraeta, quien realizó un extenso balance de las políticas impulsadas por el gobierno nacional para el sector y defendió el rumbo económico de la administración de Javier Milei.

Iraeta realizó un extenso balance de las políticas impulsadas por el Gobierno para el sector y defendió el rumbo económico de la administración de Javier Milei Marcelo Manera - LA NACION

El funcionario aseguró que la estabilización macroeconómica, el equilibrio fiscal, la desregulación y la reducción de impuestos permitieron mejorar las condiciones para producir e invertir y reiteró que el eje del Gobierno sigue siendo eliminar los Derechos de Exportación (DEX). “Nuestro objetivo es eliminar definitivamente las retenciones y la única manera de hacerlo de forma permanente es sostener el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica”, sostuvo.

Iraeta también reivindicó la necesidad de avanzar con una nueva legislación sobre propiedad intelectual en semillas para estimular la investigación, el desarrollo y la incorporación de nuevas tecnologías. En materia productiva planteó que el desafío ya no pasa únicamente por aumentar la producción, sino por hacerlo con mayor eficiencia y competitividad. “No consiste en producir menos, sino en producir más y mejor, aumentar los rendimientos, reducir las pérdidas, mejorar la salud de los suelos y convertir cada avance tecnológico en una ventaja competitiva. Pero con producir más no alcanza, también tenemos que vender más”, afirmó.

En ese sentido, repasó la estrategia oficial de apertura de mercados y de negociaciones comerciales para ampliar el acceso de los productos argentinos al exterior.

Hacia el cierre de su discurso, que fue acompañado por un fuerte aplauso de los asistentes, el secretario destacó que el sector agroindustrial del país cuenta con ventajas para responder a las nuevas demandas de los mercados internacionales. “La agroindustria argentina, por su dinamismo y su capacidad de adaptación, está bien posicionada para responder a estas demandas, con sistemas productivos eficientes, capacidades tecnológicas, información pública y privada de gran valor e instituciones con experiencia”, indicó.

Agregó que el Gobierno trabaja junto con el sector privado para fortalecer los sistemas de información, trazabilidad y diferenciación de los productos con el objetivo de acceder a nuevos mercados y mejorar su valor agregado.

Por último, dejó una definición que también fue bien recibida por el auditorio al referirse a las crecientes exigencias comerciales internacionales sobre todo de la Unión Europea (UE). “Vamos a defender a nuestros productores frente a regulaciones arbitrarias, discriminatorias o carentes de fundamento científico. No vamos a acceder a las exigencias ambientales, sanitarias o técnicas para que sean utilizadas como nuevas formas de proteccionismo“, concluyó.

Antes, Javkin celebró el regreso del Congreso Aapresid a la ciudad y sostuvo que la Argentina debe avanzar en un modelo de desarrollo con una mirada federal, donde la inversión en infraestructura en el interior sea una prioridad.

Schvartzman destacó que el Congreso busca definir la agenda futura de la agroindustria, fortalecer al sector y promover el encuentro entre todos los actores de la cadena para generar nuevas oportunidades Marcelo Manera - LA NACION

En tanto, Pullaro destacó la recuperación de Rosario y afirmó que la provincia se distingue por su perfil productivo: “Me llena de orgullo sentir que esta ciudad se vuelve a poner de pie y le abre los brazos a empresarios, productores y científicos que vienen a debatir el futuro del campo”.

Por su parte, Martín Schvartzman, CEO de Exponenciar, destacó que el Congreso busca definir la agenda futura de la agroindustria, fortalecer al sector y promover el encuentro entre todos los actores de la cadena para generar nuevas oportunidades.