Carta de Porte: el Gobierno oficializó un requisito que será obligatorio para determinados traslados de semillas desde diciembre

El Gobierno oficializó la implementación de la Carta de Porte de Semillas, una nueva herramienta para documentar y seguir el traslado de semillas en proceso de fiscalización, tal como había adelantado LA NACION semanas atrás. El sistema podrá comenzar a utilizarse desde el 1° de octubre próximo y será obligatorio desde el 1° de diciembre para determinados movimientos alcanzados por la normativa.

La medida quedó establecida mediante la resolución 475/2026 del Instituto Nacional de Semillas (Inase), publicada hoy en el Boletín Oficial y firmada por el presidente del organismo, Martín Famulari. La decisión formaliza el mecanismo que había sido anticipado por este medio el 10 de este mes.

Según la resolución, a partir del 1° de octubre será válida la utilización de la Carta de Porte de Semillas para trasladar semilla en proceso de fiscalización de aquellas especies cuya producción granaria debe movilizarse obligatoriamente con Carta de Porte. Dos meses después, desde el 1° de diciembre, su utilización pasará a ser obligatoria para las especies cuya declaración de Información Productiva en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA) se realiza con apertura por variedad.

La resolución publicada ahora precisa además una limitación: como para confeccionar la nueva Carta de Porte será necesario declarar la variedad, el documento no podrá utilizarse para el traslado de semillas experimentales ni para aquellas variedades que todavía no hayan sido inscriptas en el Registro Nacional de Cultivares.

La nueva Carta de Porte funcionará sobre la misma plataforma utilizada actualmente para solicitar la Carta de Porte de granos Archivo

“Siendo necesaria la declaración de la variedad en la carta de porte de semillas, la misma no podrá ser utilizada en los traslados de semillas experimentales ni en aquellas que aún no se hayan inscripto en el Registro Nacional de Cultivares”, indica la resolución.

A partir de ese momento, para esos movimientos dejará de ser válido el traslado respaldado por el formulario previsto en la resolución 52/2009 del Inase, que hasta ahora era utilizado para mantener la trazabilidad de los lotes durante el traslado desde el campo hacia las plantas de procesamiento o entre establecimientos.

El cambio busca resolver una “superposición de documentación” que existía entre los requisitos del proceso de fiscalización de semillas y la Carta de Porte exigida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para el movimiento del material. Según explicó el Inase en los fundamentos de la medida, ambos organismos acordaron desarrollar una Carta de Porte específica para semillas que permita concentrar en un mismo documento la información necesaria para ambos procesos y mantener la trazabilidad.

La nueva Carta de Porte funcionará sobre la misma plataforma utilizada actualmente para solicitar la Carta de Porte de granos, por lo que, de acuerdo con la resolución, su implementación no requiere una modificación normativa adicional por parte de ARCA. Para el Gobierno, el cambio permitirá simplificar el transporte de semilla en proceso de fiscalización y reducir tareas administrativas para el sector.

La información sobre las semillas que se movilizan quedará registrada dentro del sistema INASE

El esquema fue diseñado para incorporar al circuito información específica sobre las semillas movilizadas, según supo este medio. Entre los datos previstos se encuentran la variedad, la categoría y el número de presentación de cada lote, además de la información vinculada con el semillero y los lotes declarados en el SISA. El objetivo es que el movimiento físico del material pueda quedar relacionado con la información previamente declarada y mejorar así su trazabilidad.

En los fundamentos de la norma, el Inase señaló que el sistema de fiscalización de semillas sufrió en los últimos años cambios derivados de la modernización de los procesos productivos y comerciales de la industria. En ese marco, sostuvo que la nueva herramienta busca adecuar el sistema de documentación utilizado durante una de las etapas centrales del proceso: el movimiento de la semilla desde los lotes de producción hacia las plantas de procesamiento y entre establecimientos.

La Comisión Nacional de Semillas (Conase) había analizado la iniciativa en su reunión del 18 de agosto pasado y emitido su opinión sobre el nuevo esquema. Con la publicación de la resolución, el sector tendrá ahora un mes hasta el inicio de la utilización del documento y tres meses hasta que pase a ser obligatorio en los movimientos alcanzados.