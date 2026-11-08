“Castigo”: CRA no descarta una acción judicial en medio de la polémica abierta con la plataforma Visec por una exigencia de la Unión Europea

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) no descarta recurrir a Defensa de la Competencia, e incluso realizar acciones judiciales, en medio de las quejas que mantiene por el sistema de trazabilidad Visec, desarrollado por exportadores para cumplir con la exigencia antideforestación de la Unión Europea, que entrará en vigor en enero próximo y solicitará que la carne y la soja no provengan de regiones deforestadas después del 31 de diciembre de 2020.

La novedad fue adelantada a LA NACION desde la organización luego de que este domingo CRA difundiera una columna de opinión de su secretario, Adrián Luna Vázquez, donde consideró que Visec se convirtió “en árbitro de quién puede vender y en qué condiciones” al bloque europeo. El dirigente de CRA señaló que hay más plataformas que la mencionada, pidió que el gobierno nacional y las provincias desarrollen herramientas que reconozcan registros oficiales y fustigó que, en el caso de la carne, se aplique un “castigo” al productor cuyo campo y hacienda no está integrada a la plataforma. En rigor, en el caso de la soja, los exportadores de granos ya han otorgado un plus a la mercadería con destino a la Unión Europea de campos validados para ese mercado. En tanto, según el directivo, en el caso de la carne se aplicaron descuentos a los ganaderos que no están registrados.

De acuerdo con fuentes de CRA, de prosperar una acción judicial esta se focalizaría en cuestionar un presunto oligopolio. “Más del 80% de las exportaciones son del consorcio ABC [cámara donde están los principales frigoríficos que venden al exterior] y solo quieren una plataforma habiendo ya al menos seis inscriptas; debería el productor poder elegir qué plataforma usar”, contaron desde la entidad. Por el momento desde el ABC no respondieron una consulta de este medio.

“El reglamento [de la UE], aplicable desde el 30 de diciembre de 2026, pone la diligencia debida en cabeza de los operadores que introducen los productos en el mercado europeo. No obliga al productor argentino a inscribirse en Visec, no la designa autoridad de validación ni crea un sistema privado único. Europa exige información. No exige Visec. Presentar esa adhesión como consecuencia inevitable de la norma es confundir una obligación legal con una solución comercial privada”, señaló el dirigente de CRA.

Hace unos días, se generó una fuerte tensión entre Confederaciones Rurales Argentinas y la Sociedad Rural Argentina (SRA) por el reglamento europeo y Visec. Fue cuando Andrés Costamagna, director general de la SRA y referente de la Comisión de Sostenibilidad, acusó a CRA de “desinformar” y “comunicar erróneamente”. CRA exigió una rectificación en una carta a Nicolás Pino, presidente de la SRA. No obstante, Pino defendió a Costamagna y dijo que iba a hablar con Carlos Castagnani, presidente de CRA, en “el ámbito privado”. Ayer ambos dirigentes coincidieron en la Fiesta Nacional del Arroz en San Salvador, Entre Ríos, pero, según dijeron en CRA, no hablaron de este tema entre ellos.

Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), y Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA)

Según CRA, hay más alternativas a Visec. “La Secretaría de Agricultura creó, por Resolución 50/2024, un Directorio de Esquemas de Diferenciación precisamente para promover la pluralidad, y la plataforma Santa Fe Produce Sustentable demuestra que las provincias pueden construir herramientas públicas con sus propios registros. El propio canciller [por Pablo Quirno, que disertó el viernes en la Rural] defendió la libertad de cada productor para elegir el sistema con el que acredita la trazabilidad ante el importador europeo, y la competencia entre soluciones como forma de bajar costos. Entonces, ¿por qué se pretende instalar que sólo una plataforma privada es válida?“, reflexionó Luna Vázquez.

Para el dirigente, la respuesta “está en el precio”. Agregó: “Según los reclamos que constantemente recibe CRA, frigoríficos exportadores estarían condicionando la compra o el precio de la hacienda a la inscripción en Visec Carne, con descuentos sobre el valor de toda la res. ¿Cuál es la justificación, si a Europa van sólo determinados cortes? En la soja, los esquemas diferenciados reconocieron premios; en la carne, el productor recibe un castigo. No cuestionamos que un producto diferenciado valga distinto: cuestionamos que un grupo de frigoríficos use su posición de compra para imponer una adhesión privada".

Para Luna Vázquez, el “Estado nacional no puede mirar desde afuera”

Según indicaron desde la entidad, “esas prácticas merecen ser analizadas desde la defensa de la competencia, y CRA no descarta promoverlo”.

Para Luna Vázquez, el “Estado nacional no puede mirar desde afuera”. Sobre esto remarcó: “Cuando hubo que acreditar condiciones para acceder a mercados -protocolos sanitarios, cuotas Hilton y 481, establecimientos habilitados- fue el Estado quien validó su cumplimiento. ¿Por qué ahora debe limitarse a ceder datos de sus registros -con un consentimiento difícilmente libre en los términos de la Ley 25.326, cuando negarlo significa no poder vender- y dejar que los particulares definan las reglas?“.

La semana pasada, Castagnani se encontró con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Allí la entidad le expresó “la necesidad de que todas las plataformas reconocidas puedan operar libremente y en igualdad de condiciones y que sea el productor quien tenga la libertad de elegir cuál utilizar”.

En CRA una fuente insistió: “Hay una cartelización”. E insistió sobre la postura de la entidad: “Esto recién empieza”.