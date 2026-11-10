Centro de Messi, Lautaro cabecea y es gol a Inglaterra: recrearon en un laberinto de maíz la inolvidable jugada en el Mundial

CÓRDOBA.-Un original laberinto de maíz que combina tres grandes pasiones argentinas: el fútbol, el campo y la educación se realizó en Monte Buey, en el sudeste de Córdoba. Bajo el lema “sembramos un gol”, la propuesta se presentó durante la Expo ITAI y la Fiesta Nacional de la Siembra Directa.

El diseño recrea una jugada imaginaria cargada de emoción: un centro de Lionel Messi y un cabezazo de Lautaro Martínez para marcar un gol frente a Inglaterra. La presentación estuvo acompañada por un video que permitió descubrir la historia detrás del proyecto y el resultado de meses de trabajo compartido.

La iniciativa nació de parte de la empresa argentina Tekros, radicada en la localidad, que es distribuidora oficial de Nidera Semillas. Una vez diseñada se la presentaron a Nelson Romagnoli, productor de la firma Sucesión Adino Romagnoli.

Hicieron un laberinto con el maíz

Se entusiasmó y no solo puso a disposición diez hectáreas de su campo, sino que también se involucró con ideas. A Romagnoli se sumaron distintas empresas que decidieron acompañar el desafío: Nidera aportó las semillas; Bidcom Agro, un dron pulverizador; D&E, un piloto automático para tractor; Sancor Seguros, la cobertura para el ingreso de visitantes al lote y aportes económicos; y Venturino y BTI Agri, contribuciones económicas destinadas a la educación.

El proyecto fue pensado para que la comunidad pueda acercarse al campo de una manera diferente. Durante la campaña del maíz, los visitantes podrán recorrer los pasillos del laberinto y participar de distintas actividades, viviendo en primera persona la experiencia de estar dentro de un cultivo.

Se juntaron varias empresas para llevar adelante la iniciativa

Los realizadores sostienen que el objetivo es “generar un espacio de encuentro entre el campo y la sociedad, despertando curiosidad, compartiendo conocimientos y acercando especialmente a los más jóvenes al mundo de la producción agropecuaria”.

Cuando el laberinto fue presentado, los involucrados hicieron entrega de las donaciones a dos instituciones educativas de Monte Buey: el Instituto Técnico Agrario Industrial (ITAI) y el Instituto General José María Paz.

El ITAI recibió un dron pulverizador y un sistema de piloto automático para su tractor, herramientas que permitirán a sus estudiantes acercarse a las nuevas tecnologías aplicadas a la producción agropecuaria. El General José María Paz recibió aportes económicos destinados a acompañar su labor educativa.

El público podrá visitar la propuesta

“El laberinto demuestra lo que puede lograrse cuando productores, empresas e instituciones comparten una misma visión -sostienen los impulsores-. Una iniciativa que nació de la creatividad y la pasión, y que terminó transformándose en una experiencia abierta a la comunidad y en oportunidades concretas para las nuevas generaciones”.