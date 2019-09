Chivilcoy. Rompen silobolsas y alertan por "mensajes de provocación"

Silobolsas vandalizadas cerca de la ruta 5

Luego de que la semana pasada a un productor de Lobos le rompieran nueve silobolsas, en otra localidad bonaerense, en esta oportunidad Chivilcoy, los productores comenzaron a denunciar en las últimas horas hechos de vandalismo contra estos bolsones de plástico que sirven para almacenar grano. Hubo al menos dos casos cerca de la ruta 5 y una entidad rural de la zona calificó esto como "mensajes de provocación".

Uno de los perjudicados es Luis Davico, un productor de ese partido. A Davico le rompieron un silobolsa con soja. "La indignación que produce es terrible", dijo Davico a LA NACION. En su campo, que está ubicado sobre la ruta 5, no se robaron nada más allá de la destrucción del silobolsa.

"Las pérdidas no son grandes, lo más complicado es cargar el cereal nuevamente. No es fácil, porque siempre algo se pierde. Además del tiempo que nos lleva hacer nuevamente este laburo", sostuvo. El productor afirmó: "No hice denuncia porque no hay a quién denunciar. Esto es político para desestabilizar al gobierno de turno. Nos quieren hacer pensar que los macristas salieron a romper bolsones para que liquidemos la soja".

Pero ese no fue el único caso. En las últimas horas también se hizo viral un video que muestra dos silobolsas de un acopio rotos de forma horizontal. El autor del video calificó al hecho de vandalismo de "maldad" y detalló que los dos bolsones son de soja y quedaron abiertos "de punta a punta". El delito se realizó ayer por la noche en un campo ubicado en el kilómetro 150 de la ruta nacional 5.

La situación es preocupante para la Asociación Rural de Chivilcoy, que mediante un comunicado oficial publicado en Facebook denunció que "estos son claros mensajes de provocación", si bien no apuntó a un sector en particular.

La entidad, además, indicó que frente al contexto actual "no se le puede sumar el vandalismo o el odio como promotor y testimonio de lo que fueron los grandes conflictos del pasado".

"Hoy nos amanecimos en nuestras redes con fotos y videos que dejan testimonio de la rotura de varios silobolsas sobre lotes de productores de Chiivlcoy a la vera de la ruta nacional 5", señaló la entidad. "Un país no se construye con este accionar. Todo lo contrario. Acentúa y polariza en encono y aleja de la unidad cada vez más a la sociedad. Desde Carbap se emitió un estado de alerta y movilización dado que estos son claros mensajes de provocación", agregó en otro tramo.

Asimismo, la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Chivilcoy y Alberti (Aiaca) publicó en sus redes un fuerte repudio a los hechos vandálicos y se solidarizó con los productores perjudicados. "Hechos como los que nos acontecieron atentan contra las fuentes de trabajo genuino que el sector crea", afirmaron desde la asociación.

Precedente en Lobos

El pasado miércoles a la madrugada, el campo de la firma Agropicado Lobos, de Ricardo Del Barrio, sufrió robos y daños en su producción de cereales. Nueve silobolsas aparecieron con cortes horizontales que provocaron la caída del grano. Las pérdidas alcanzaron los 900.000 pesos. Del Barrio había contado que el vandalismo le había provocado un gran disgusto, porque es hipertenso. "Tengo ganas de largar todo y agarrar al tipo que hizo esto del cogote. Esto fue una maldad", contó a LA NACION.

Un video que circuló había sido grabado por uno de los empleados de Del Barrio y mostraba destrozos en 7 bolsas y media de soja, una de maíz y media de sorgo.