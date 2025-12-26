Llegaron US$4715 millones: en noviembre la agroindustria tuvo las mejores exportaciones en 10 años

La agroindustria argentina cerró noviembre de 2025 con un desempeño histórico: fue el mejor mes en exportaciones del sector en al menos una década, tanto en volumen como en valor. Según informó la Secretaría de Agricultura, se exportaron 10,09 millones de toneladas por US$4715 millones, con un crecimiento interanual del 36% en volumen y del 25% en valor.

En la cartera agrícola destacaron que se trató de los mejores registros mensuales de los últimos diez años, de acuerdo con los datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, en base a estadísticas oficiales del Indec. El desempeño consolidó un fuerte repunte del comercio exterior agroindustrial en el cierre de 2025.

El salto exportador tuvo como protagonistas a múltiples complejos productivos. En noviembre, 25 complejos agroindustriales —que incluyen productos primarios y sus derivados— mostraron mejoras en las cantidades exportadas respecto del mismo mes de 2024.

Entre los mayores incrementos se ubicó el complejo trigo, que registró una suba del 133% interanual, con 1,38 millones de toneladas vendidas, impulsadas principalmente por el trigo en grano Marcelo Manera� - LA NACION�

Entre los mayores incrementos se ubicó el complejo trigo, que registró una suba del 133% interanual, con 1,38 millones de toneladas vendidas, impulsadas principalmente por el trigo en grano. Le siguió la cebada, con un crecimiento del 110%, que alcanzó 198.800 toneladas, explicadas en gran medida por la cebada cervecera en grano. Otro rubro con fuerte desempeño fue la foresto-industria, que mostró un aumento del 91%, con exportaciones por 107.000 toneladas.

También se destacaron otros sectores con incrementos muy significativos. El tabaco creció un 88%, con 9100 toneladas, principalmente de tabaco desvenado. Las legumbres avanzaron un 87%, con 45.900 toneladas, explicadas por los porotos.

El arroz registró un aumento del 85%, con 40.000 toneladas, mayormente arroz no parbolizado, mientras que el complejo soja mostró una suba del 75%, con 5,74 millones de toneladas, impulsadas por residuos y subproductos, además de porotos de soja.

En términos de valor, el informe oficial subrayó que 12 complejos alcanzaron en noviembre el mayor ingreso de dólares de los últimos diez años, sumando en conjunto US$1043 millones. Entre los más destacados se encontraron los complejos de trigo, girasol, bovinos, sorgo, arroz, apicultura, frutas de carozo, golosinas, aromáticas y especias.

En términos de valor, el informe oficial subrayó que 12 complejos alcanzaron en noviembre el mayor ingreso de dólares de los últimos diez años, sumando en conjunto US$1043 millones Marcelo Manera�

Otro dato relevante del informe fue la diversificación de la canasta exportadora. Durante 2025 se exportaron 26 productos que no registraban ventas desde hacía varios años. Si bien se trata de montos reducidos, en Agricultura remarcaron que “reafirman la tendencia de diversificación de la oferta exportadora nacional”.

Entre esos productos se mencionaron arroz con cáscara no parbolizado; grañones y sémola de trigo; papel y cartón sin estucar; copos, gránulos y pellets de papa; glucosa; nueces de cajú con cáscara; aceites esenciales de menta japonesa; trufas y hongos secos, entre otros.

La concentración exportadora, no obstante, siguió siendo elevada. En noviembre, diez complejos agroindustriales explicaron el 95% del total exportado, liderados por soja, maíz, trigo, girasol, cebada, foresto-industria, bovinos, maní, sorgo y azúcar.

La mercadería argentina llegó a más de 100 destinos en todo el mundo, lo que ratificó el alcance global del sector agroindustrial. En el ranking de destinos, China se ubicó como el principal comprador, seguido por Brasil, Vietnam, Perú, Indonesia, Malasia, India, Irlanda, Chile y Turquía. En conjunto, estos diez países concentraron más del 55% de las exportaciones agroindustriales del mes, de acuerdo con el relevamiento oficial.

Por último, en la Secretaría de Agricultura señalaron que estos resultados “muestran el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno para potenciar la inserción internacional”, en un contexto en el que la agroindustria “responde fortaleciendo su presencia en el mundo”.