El más barato del mundo: es récord la exportación del trigo argentino y hay una gran sorpresa por Brasil

Las exportaciones de trigo de diciembre marcarán un récord justo en el inicio de la campaña comercial del cereal, según un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). En ese marco, sorprendió que Brasil, destino tradicional del cultivo en esta época, fue desplazado del primer lugar del podio por Indonesia y Vietnam.

“Cerrando el primer mes de la campaña 2025/26 de trigo, y de la mano de una producción que rompe todas las marcas históricas con una estimación de GEA- BCR de 27,7 millones de toneladas, el desfile de camiones a puertos ha marcado el paisaje del Gran Rosario. En base al flujo de buques del nodo Up River Paraná informado por NABSA, se estiman embarques de trigo para el mes de diciembre por 2,48 millones de toneladas, un récord histórico, que prácticamente duplica el volumen del año pasado y supera, incluso, el máximo anterior de 2,3 millones de toneladas de diciembre 2021″, indicó la entidad.

Según la BCR, hubo un cambio en el podio de destinos del cereal argentino. Brasil, tradicional mercado para esta época, no fue el que concentró las compras. La sorpresa vino desde el sudeste asiático.

“En 2025 Brasil ha perdido el podio como principal destino del trigo argentino en manos de Indonesia (que lleva 0,46 Mt) y Vietnam (0,41 Mt), quedando en tercer lugar Brasil (con compras por 0,40 Mt). Si se agrega Bangladesh con el cuarto puesto (0,34 Mt), los tres países asiáticos explicarían la mitad de los embarques de trigo estimados para el último mes del año”, indicó.

La BCR agregó. “Se destaca que, de alcanzarse solo ese volumen de embarques a Brasil en el mes de diciembre, sería el total más bajo para el mes desde 2020 cuando se exportaron 0,31 Mt. Igualmente, es importante marcar que esto se confirmaría recién cuando se publiquen los datos oficiales de Indec. No obstante, en parte marca cómo el mercado argentino se está inclinando para abastecer la demanda de destinos más lejanos en este momento del año".

El reporte consignó que la Argentina “registra el precio FOB de trigo más competitivo del mundo Marcelo Manera - LA NACION

En este contexto, el reporte consignó que la Argentina “registra el precio FOB de trigo más competitivo del mundo, dando impulso a los embarques del cereal que no sólo encuentran mercado en la tradicional plaza brasilera, sino que se despachan a países mucho más alejados como el sudeste asiático”.

Hace unos días se conoció la carga del primer buque con trigo con destino a China. Fue de Cofco por 65.000 toneladas. La BCR destacó que “China ha completado sus primeras compras de trigo argentino en tres décadas, cuando normalmente el gigante asiático tiende a abastecerse principalmente con producción australiana, históricamente más conveniente debido a la cercanía geográfica entre los países”.

En otro orden, la entidad señaló que una de las malas noticias están en los precios, que bajaron mientras se registraron importantes cosechas en el mundo. Dijo: "siete de los ocho principales países exportadores incrementaron su producción este año".

Y agregó: “Según las estimaciones de la agencia privada Sovecon, en Rusia se habrían levantado 88,8 millones de toneladas de trigo. En Australia se está terminando de cosechar una campaña apuntada en 37 millones de toneladas. En la Unión Europea, el volumen cosechado de trigo ascendió hasta los 144 millones de toneladas luego de un fatídico ciclo 2024/25. Todo ello, ha llevado a un nivel de producción récord y presionado las cotizaciones”.

La Argentina cosechará 27,7 millones de toneladas de trigo Mauro V. Rizzi - LA NACION

Precisó que el FOB argentino es el más barato, entre los US$198 y US$205 por tonelada. Remarcó: “Esto le permite llegar a destinos que no son los habituales y poder colocar un mayor número de granos en el mercado internacional”.