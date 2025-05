“Chorearon por 30 años”: el fuerte mensaje de una productora porque no se terminaron obras contra las inundaciones

Tras las intensas lluvias de los últimos días, que golpearon especialmente el centro-norte de la provincia de Buenos Aires, el agua volvió a ser protagonista en los campos y en los caminos rurales. En redes sociales, productores agropecuarios mostraron con crudeza las consecuencias de un fenómeno que, más allá del clima, dejó expuesta la falta de infraestructura en vastas zonas productivas.

Uno de los testimonios que más repercusión tuvo fue el de Laura Cagnone, una pequeña productora del partido bonaerense de Chivilcoy. En un video grabado desde su establecimiento rural, visiblemente afectada, resumió la impotencia que viven muchos productores: “Resiliencia es la capacidad de reponerse a las adversidades. ¿De qué forma uno puede reponerse a esto? Hace cuatro meses atrás esto era un fuego abrazado por la sequía. Hoy, por la falta de obras de infraestructura".

“Además de tener el 70% de la producción que se la lleva el Estado, el socio que hoy no está acá embarrándose, ni viendo que sus vacas estén protegidas y tengan un lugar seco donde poderse echar; el 70% del campo está bajo agua”, expresó.

Inundaciones en los campos de Chivilcoy por falta de obras

En su relato Cagnone apuntó a las demoras y deficiencias en las obras vinculadas al Plan Maestro del río Salado, clave para el escurrimiento de excedentes hídricos en la región. “Esto forma parte de la cuenca del río Salado, se chorearon por 30 años los fondos de las obras del plan Maestro de este río. Ahora, está mal hecho, improvisado. Esta es la cañada de Chivilcoy, un afluente del río, y el agua no corre. Evidentemente hay algo que está mal hecho”, denunció.

“No solo tenemos que soportar la pérdida de nuestras producciones y trabajar bajo el agua, sino que además los que nos dedicamos a la producción agropecuaria nos tenemos que aguantar que quienes no saben, quienes no sufren y quienes no viven de esto, digan que los del campo siempre lloramos”, cerró en su grabación.

En diálogo con LA NACION, Cagnone amplió los motivos que la llevaron a grabar el video. Desde su campo, ubicado a 30 kilómetros de la ciudad, contó que hasta hoy estuvo prácticamente sola y aislada. “Fue la impotencia, la bronca y la desesperación lo que me motivó. El día anterior ya había llovido, pero fui al campo y estaba todo normal. Al día siguiente me encontré con ese panorama”, explicó. “Es que el 70% prácticamente se lo lleva el Estado a través de nuestros impuestos, impuestos que luego, como se ve, no vuelven en obras”, remarcó.

Laura Cagnone reflejó de manera cruda la situación que atraviesa en su establecimiento agropecuario Gza.

Según detalló, las imágenes muestran el desborde de un arroyo que es afluente del río Salado. “El Plan Maestro del río Salado no fue culminado. Más o menos a 50 kilómetros de acá, entre Ernestina y Roque Pérez, hay un trayecto de 31 kilómetros donde el río no fue dragado. No se hizo el trabajo que se va haciendo en el resto de la cuenca, con lo cual ahí quedó un cuello de botella. El río por eso no corre, por eso no corre el arroyo, por eso el desborde, por eso la inundación”, lamentó.

Cagnone confesó que no es su estilo compartir su vida en redes sociales, pero esta vez sintió que debía hacerlo. “Fue un acto casi de desesperación. Vivo sola y no tengo, mejor dicho, no puedo tener gente que me ayude porque mi unidad económica hoy en día no da para pagar el sueldo y las cargas sociales, sobre todo”, explicó.

Dijo que en medio del agua, mientras intentaba proteger su hacienda, rogaba para que sus vacas no se escaparan. “Me escribió un vecino para preguntarme si había visto en mi campo unas vacas y terneros, y unos burritos que tiene para cuidar los terneros de los pumas. Le dije que no los había visto. Por eso, le pedía a Dios que no me suceda lo mismo. Es muy feo esto que nos sucede”, expresó con angustia.

Campo inundado en Chivilvoy

La situación que atraviesa Chivilcoy se repite en otros distritos. En el partido de Nueve de Julio, cuartel IV, camino a 12 de Octubre, la productora Patricia Gorza registró el estado de los caminos rurales tras el temporal y subió el video a su cuenta en X (exTwitter). Las imágenes muestran rutas completamente anegadas y vehículos encajados en el barro.

En esa misma red, otro usuario escribió: “De estos caminos y rutas sale el 100% del superávit comercial argentino, 100% de la cuenta corriente argentina: unos 32.000 millones de dólares en neto sale de esta gente. No piden cuidados, no piden privilegios, ni piden que cada tanto los mimen, solo piden que los dejen en paz”.

Otro posteo viral fue el del productor autoconvocado Daniel Pasquale, quien compartió una imagen tomada en 2012. En ella se ve un cartel que anunciaba el “tercer tramo de la obra del Salado”, con la frase “Aquí también la Nación crece”, firmada por la Presidencia de la Nación. La obra aún hoy sigue inconclusa.

A esta publicación, la productora tambera Andrea Passerini también intervino en la conversación. “Ahora está el cambio climático para echarle la culpa. Y ahí mi viejo te empieza a enumerar todas las inundaciones que vivió en la palangana que es la provincia de Buenos Aires, desde la de los 70 hasta la del 2001/2003. Luego de esa, me hice cargo yo de la enumeración”, señaló.

Mientras las lluvias ceden y el agua comienza lentamente a bajar, los reclamos por infraestructura se multiplican en todo el interior bonaerense. La sensación generalizada entre los productores es la de una deuda estructural, donde la naturaleza expone una vez más las falencias de un sistema que parece olvidarse de quienes trabajan en el campo.