Empieza la Semana Angus de Otoño con más de 1000 reproductores

La Asociación Argentina de Angus realizará, entre el lunes y el viernes próximos, la Semana Angus de Otoño 2026 en La Rural. Contará con remates, juras, capacitaciones, actividades para productores, espacios para jóvenes, entre otras.

“Este año tenemos que destacar que hemos subido casi 50% las inscripciones y superamos los 1000 reproductores”, dijo Amadeo Derito, presidente de la entidad de los criadores. “También vamos a superar los 100.000 animales rematados durante la Expo Angus, que se convirtió en la semana más importante de la ganadería argentina”.

Según se informó, la muestra contará con más de 130 expositores ganaderos de todo el país y más de 50 empresas comerciales. “Durante la Semana Angus se desarrollarán las tradicionales juras a bozal de reproductores de Pedigree, de lotes PP y de hembras PC, además de importantes remates televisados y por streaming, ventas especiales, actividades técnicas y espacios de intercambio para productores”, dijeron.

Entre las principales actividades se destacan: jura de pedigree a bozal, a cargo de Manuel López; jura de lotes PP, con Mariano Zanguitu; jura de hembras PC, con Luciano Correndo; remates especiales de hacienda y reproductores; “El Camino de los Campeones”, orientado a jóvenes y futuros criadores; charlas técnicas y capacitaciones para productores; espacios destinados a los Ateneos Angus; actividades diarias de Mini Angus para los más chicos; entrega de premios y tradicional remate de campeones.

Consignatarias

Además, informaron, la exposición reunirá a 10 destacadas consignatarias y firmas del sector, entre las que se encuentran Madelan, Saenz Valiente Bullrich, Pedro Noel Irey, Alfredo S. Mondino, Monasterio Tattersall, Gananor Pujol, Jáuregui Lorda, Colombo y Magliano, el consorcio de firmas uruguayas Lote 21 y el Rosgan.

“También habrá visitas de los presidentes de asociaciones de productores de Angus de Uruguay, Paraguay y Estados Unidos, entre otras delegaciones extranjeras que son habituales participantes de la Expo de Otoño”, indicaron.

Carlos Solanet, director Comercial de La Rural SA, expresó: “Queremos agradecer enormemente a la Asociación Argentina de Angus la confianza para poder llevar adelante esto, que es un trabajo de largo plazo. Empezamos hace bastante tiempo con el Centenario de Angus. Nos fue bien, nos gustó y creo que se armó un excelente equipo”. La guardia veterinaria estará nuevamente a cargo de Tecnovax.