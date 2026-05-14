Debe $51.700 millones: advierten que se agravó la crisis de Granja Tres Arroyos, la mayor avícola del país

“Agonía eterna”. Con esas dos palabras, un productor integrado a Granja Tres Arroyos sintetizó la crisis financiera que atraviesa una de las compañías avícolas más importantes del país. La situación quedó expuesta en un informe comercial al que accedió LA NACION y que refleja un fuerte deterioro en sus indicadores económicos, financieros y comerciales. Debe a los bancos unos $51.700 millones. Para el criador, el escenario no solo no mejoró respecto de meses atrás, sino que incluso empeoró. “Tengo una nueva crianza con la esperanza de que las cosas mejoren, pero no mejoran; sigue el racionamiento de alimentos, el gas es escaso. Los integrados estamos mal financieramente porque se sigue pagando lejos. Se puede decir que estamos en una agonía eterna”, se lamentó el productor que pidió reserva de su identidad.

La preocupación se extiende a toda la cadena productiva vinculada con la empresa. Fuentes cercanas a la Cámara Argentina de Productores Integrados de Pollos (Capit) describieron un panorama cada vez más crítico.

Granja Tres Arroyos redujo su faena

“No hay alimentos, mandan cada cuatro días, los pagos son lejos y bajos. Pero lo más grave es que no hay diálogo y nadie sabe ni entiende lo que puede pasar a futuro. En la empresa nadie sale a aclarar nada sobre si se va a salir de la grave situación, cuándo y cómo”, señalaron.

Según describieron, la incertidumbre domina el clima dentro del sistema de integración de la compañía. “Están pagando algunas viejas crianzas, pero no hay perspectiva para cobrar lo que están entregando ahora. Es una eterna bicicleta”, afirmaron.

Las fuentes agregaron que la caída operativa ya impacta de lleno en la estructura productiva de la firma. “Las faenas bajaron más del 50% y ya se fueron más del 85% de los productores integrados”, aseguraron.

De una capacidad histórica cercana a los 700.000 pollos diarios, hoy la empresa estaría faenando menos de la mitad

Quienes continúan trabajando con la empresa enfrentan crecientes dificultades para sostener la actividad. “Los productores que se quedaron están solventando la electricidad, el gas y otros gastos vendiendo algunas vaquitas y cerdos para subsistir”, remarcaron.

Productores integrados denunciaron falta de diálogo, pagos “lejos y bajos” y un escenario cada vez más complicado para sostener la actividad Archivo

El delicado escenario operativo quedó reflejado en un informe financiero sobre la compañía. Según el reporte, la empresa acumula actualmente 278 cheques rechazados por un monto total cercano a $6984,7 millones, una cifra que encendió señales de alerta en el mercado financiero y entre proveedores de la cadena avícola. Del total informado, 114 cheques continúan impagos, mientras que otros habrían sido regularizados posteriormente. Gran parte de esos rechazos se produjeron durante los últimos meses y estuvieron vinculados principalmente a falta de fondos.

Solo en mayo de 2026, la firma registró 75 cheques rechazados por $3997,5 millones. Entre ellos aparecen valores individuales de hasta $350 millones y otros por $300 millones, $227 millones y $200 millones, todos rechazados por falta de fondos. El documento también exhibe un fuerte deterioro del perfil crediticio de la empresa dentro del sistema financiero argentino. Según surge del informe, Granja Tres Arroyos mantiene deudas informadas con entidades financieras por más de $51.700 millones.

Otro de los puntos críticos está vinculado con las obligaciones previsionales y de seguridad social. El reporte indica que la avícola mantiene deuda exigible por aportes y contribuciones sociales por aproximadamente $7272 millones. A esto se suman atrasos tributarios y otros compromisos fiscales que profundizan la presión financiera sobre la empresa.

El informe también refleja un aumento de obligaciones corrientes y vencimientos de corto plazo, además de antecedentes de refinanciaciones y alertas comerciales negativas asociadas con incumplimientos recientes.

En paralelo, la crisis también golpea de lleno a los trabajadores. “Van pagando los sueldos a cuentagotas por quincena, sumado a un programa que viene hace mucho tiempo de retiros voluntarios, que a medida que empeora la situación cada vez son más los empleados que lo toman”, describieron fuentes del sector.

Sin embargo, incluso ese programa de retiro genera incertidumbre. “Muchos trabajadores se plantean que si agarran el retiro voluntario y después no se lo pagan, mejor se quedan y ven cómo siguen”, afirmaron. Además, la compañía redujo las jornadas laborales y suspendió personal para evitar despidos masivos.

A esa situación se suman conflictos gremiales y medidas sindicales, especialmente en Concepción del Uruguay en la planta “La China”, aunque la tensión también alcanzó recientemente a la planta de Pilar (exCresta Roja), en provincia de Buenos Aires.

En ese contexto de crisis, la empresa intentó ganar liquidez mediante distintas operaciones financieras. Una de ellas fue la venta de la planta de AVEX, en Río Cuarto, a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), bajo un esquema de leaseback que le permitió seguir operando esas instalaciones mediante alquiler, con opción de recompra futura.

En paralelo, habría avanzado junto con Columbus Investment Banking en una reestructuración económico-financiera para intentar ordenar su situación. Sin embargo, hasta el momento no aparecieron señales concretas de recuperación.

Dentro del sector sostuvieron que, para los dueños de la compañía, solicitar una convocatoria de acreedores sigue siendo “la última opción” que estarían dispuestos a tomar.

Caída de la producción

La caída de la actividad productiva ya es visible en toda la estructura operativa. De una capacidad histórica cercana a los 700.000 pollos diarios, hoy la empresa estaría faenando menos de la mitad. Fuentes de la actividad remarcaron que, en rigor, actualmente apenas alcanzaría los 200.000 pollos diarios, un nivel muy inferior al histórico y que refleja la profundidad de la crisis.

Hasta antes del deterioro financiero y operativo, Granja Tres Arroyos concentraba cerca del 35% de la faena avícola del país, un liderazgo que hoy aparece cada vez más comprometido en medio de una situación que, según describen productores y trabajadores, continúa agravándose día tras día.

En la empresa dijeron que “la planta trabajó, que se pagó en la semana, no de una vez”.