Cierre de semana con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Cerró la operatoria de la semana hoy, viernes, en el Mercado Agroganadero de Cañuelas con un ingreso normalizado de 6005 cabezas que hicieron un acumulado semanal de 20.118 animales, un 11,56% inferior a los 22.748 ingresados la semana anterior. Las ventas se concretaron con demanda selectiva, los operadores de compra buscaron los lotes de calidad, por los que se ofrecieron valores superiores a los de la rueda precedente.

El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 4,03%, al pasar de 3370,874 a 3506,623 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 1,47%, tras variar de 4050,822 a 3991,218 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores ganaron un 0,33% en el General y perdieron un 5,76% en el Novillo frente a los 3494,917 y a los 4235,235 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 919 cabezas, representaron el 15,33% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4600 con 502 kg; $4500 con 35 y con 464 kg, y $4300 con 448 y con 519 kg. Por las mejores vacas se pagó $3300 con 515 y con 593 kg; $3250 con 465 kg, y $3200 con 434 y con 496 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4820 con 356 kg; $4720 con 340 kg, y $4600 con 421 kg, y en vaquillonas, $4800 con 282 kg; $4560 con 460 kg, y $4210 con 412 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3506,623, mientras que el peso promedio general resultó de 429 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3991,218 con un promedio semanal de $4067,887. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3991,226 y el promedio semanal de $4067,895. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4068,821. Detalle de venta: 919 novillos; 1074 novillitos; 1937 vaquillonas; 1591 vacas; 312 conservas, y 160 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (183) Bassa vq. 19, 393 kg a $3500; 21, 366 a 3600; De All n. 43, 540 a 3500; La Leyenda vq. 25, 340 a 4300; Cereseto e Hijos nt. 19, 417 a 3800; Vaca Pampa v. 15, 492 a 2600. Asoc. de Coop. Argentinas: (115) Ledesma vq. 48, 395 a 4000; Liquidamber v. 24, 436 a 2800.Balcarce y Cía. SRL: (62) La Utopía Agro v. 18, 430 a 2400; San José de la Colina vq. 25, 367 a 4200. Blanco Daniel y Cía. SA: (322) Abdo vq. 22, 398 a 1900; Cargnelutti v. 20, 465 a 3250; Grupo D y V vq. 69, 356 a 4300; Suc. Badie v. 29, 517 a 3300; vq. 19, 363 a 4450; 17, 311 a 4750.

Casa Usandizaga SA: (97) Maillos vq. 15, 348 a 2200; v. 15, 485 a 3100. Colombo y Colombo SA: (187) Crop Agro n. 15, 435 a 4500; El Reparo de Orense nt. 33, 427 a 4500; Est. San Sebastián vq. 27, 431 a 3300. Colombo y Magliano SA: (459) Colombo y Magliano vq. 18, 295 a 4300; 27, 308 a 4750; Establecimiento Maraljo nt. 27, 380 a 4600; 32, 340 a 4720; vq. 35, 306 a 4700; Fundación Inst. Leloir nt. 18, 400 a 4450; 51, 399 a 4500; 34, 379 a 4520; 17, 377 a 4550; Trapalco n. 16, 438 a 4400; nt. 22, 432 a 4450. Consignataria Blanes SRL: (62) Pedelaborde n. 21, 476 a 3600. Consignataria Melicurá SA: (109) Est. El Hervidero n. 27, 502 a 4600. Crespo y Rodríguez SA: (159) Arifiglio nt. 15, 422 a 4550; 17, 379 a 4600; vq. 17, 383 a 4100; Estab. La Isleta vq. 40, 338 a 4400; 27, 314 a 4600; 16, 291 a 4700.

Dotras, Ganly SRL: (192) Gaviña v. 37, 540 a 2900; La Dorita Est. nt. 15, 378 a 2500; v. 30, 543 a 2500; vq. 17, 310 a 2500; La Victoria de Irizo y Roffo n. 27, 572 a 3600; 27, 595 a 3700; Silajes Davio Hnos. v. 26, 501 a 2040. Ferias Agroazul SA: (59) Baumaju vq. 33, 388 a 3500.Ganadera Salliqueló SA: (64) Gilardi v. 15, 593 a 3300. Gananor Pujol SA: (201) Aguilo v. 24, 530 a 3370; Jala La Juanita nt. 39, 418 a 4550; vq. 18, 417 a 4200; 20, 383 a 4400; Wisner nt. 17, 412 a 3650. Goenaga Biaus SRL: (83) Luquez Piazza v. 25, 463 a 2000. Gogorza y Cía. SRL: (128) Peiretti vq. 100, 344 a 4000; Suc. Pecorena vq. 28, 405 a 3950.

Harrington y Lafuente SA: (48) Suc. Igarza vq. 16, 380 a 4100. Irey Izcurdia y Cía. SA: (74) Parissia vq. 16, 345 a 4500; 32, 311 a 4700.Madelan SA: (256) Gallardo v. 15, 480 a 2700; Estancia Don Julio vq. 35, 346 a 3950; Juan vq. 21, 380 a 4250.

Martín G. Lalor SA: (179) Campo Bonanza nt. 18, 355 a 4000; El Retiro n. 40, 439 a 4000; Polo nt. 29, 390 a 3900; vq. 15, 285 a 4250. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (427) Arrechea Hnos. vq. 15, 410 a 3600; Villar de Arrechea vq. 15, 309 a 4200; El Pajonal vq. 15, 366 a 4360; 58, 357 a 4350; 19, 333 a 4500; El Pinar Agrop. nt. 19, 359 a 4620; 20, 310 a 4750; 16, 299 a 4600; La Fe Sociedad vq. 18, 337 a 4400; 18, 329 a 4510; 19, 308 a 4700; Zavala vq. 20, 319 a 4550. Monasterio Tattersall SA: (903) Bespa n. 18, 452 a 4500; nt. 18, 420 a 4400; v. 15, 491 a 3000; vq. 40, 322 a 4350; 21, 309 a 4650; 58, 281 a 4700; Campo El Ombú nt. 19, 422 a 4350; Cía. Inversora Agropecuaria v. 19, 468 a 2400; Cuatro Palos v. 30, 571 a 2600; 27, 525 a 2800; Ricardo y Olgiati vq. 15, 413 a 4030; 15, 366 a 4300; Lanzi v. 15, 544 a 3000; Los Potrerillos vq. 19, 378 a 4300; 39, 346 a 4500; Maguos nt. 23, 389 a 4400; 18, 366 a 4450; Naiquel vq. 26, 324 a 4600; Salentinos nt. 16, 332 a 4250; vq. 15, 315 a 4200; Tattersall Argentino nt. 22, 356 a 4820; Troya nt. 17, 351 a 4200.

Nieva H. y Asociados SRL: (71) Souza v. 16, 495 a 2100. Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (311) Agro Cereal 9 de Julio vq. 17, 310 a 4650; 23, 274 a 4750; Celiberti vq. 22, 360 a 3400; Chiesino nt. 23, 418 a 4400; Delfinagro nt. 41, 447 a 3200; La Pintoresca nt. 15, 416 a 4150; 35, 402 a 4200; Monvale n. 32, 503 a 4000; vq. 15, 327 a 4600; Pemag vq. 16, 309 a 4650. Santamarina e Hijos SA: (107) Don Fermín v. 19, 431 a 2700; 18, 534 a 3200.Wallace Hermanos SA: (108) Burhauser nt. 19, 367 a 3900; De Uriarte v. 36, 538 a 2950.

Otras consignaciones: Brandemann Consignataria SRL (38); Casa Massola SA (11); Consignataria Nieva y Cía. SA (5); Gahan y Cía. SA (16); Gregorio Aberasturi SRL (26); Iriarte Villanueva Enrique SA (10); Jáuregui Lorda SRL (40); Lanusse-Santillán y Cía. SA (19); Pedro Genta y Cía. SA (70); S. L. Ledesma y Cía. SA (11); Umc SA (69).