Balance final: las exportaciones de carne aumentaron un 28,1% en 2025 y generaron un récord en el ingreso de divisas

En 2025, con menos carne vacuna exportada, la Argentina ganó un 28,1% más de dólares por el salto de los precios, con respecto al año anterior. La mejora en el ingreso de divisas por estas exportaciones se explicó por un fuerte aumento de los valores internacionales, que compensó la caída del volumen exportado. La escasez de hacienda, como consecuencia de varios años de sequía, redujo la oferta disponible y limitó la faena.

Así, el año pasado el ingreso de divisas al país por exportaciones de carne vacuna superó los 3808 millones de dólares, cuando en 2024 se habían alcanzado 2972 millones de dólares, es decir US$836 millones más, de acuerdo con los datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva). En tanto, para el Consorcio ABC, que agrupa a las empresas exportadoras, en 2024 la carne había representado divisas por US$3018 millones por 768.638 toneladas peso producto, mientras que en 2025, esos valores alcanzaron los US$3884 millones por 713.364 toneladas peso producto.

Así, el precio promedio por tonelada exportada registró un salto interanual del 38,1%. Además, se produjo una reconfiguración de los destinos de exportación, con una menor participación de China y un mayor peso de mercados de alto valor como Estados Unidos, la Unión Europea e Israel. Estos países incrementaron sus compras y pagaron significativamente valores más altos por la carne argentina.

El fenómeno se explica por una variable clave: el precio. En el último periodo, la Argentina exportó menos “cantidad”, pero internacionalmente se pagó mucho más por ella. El Ipcva dice que el volumen de exportaciones (en toneladas peso producto) cayó un 7,2%, pasando de unas 758.000 toneladas en 2024 a cerca de 704.000 en 2025. Sin embargo, el precio promedio por tonelada se disparó casi un 38%, saltando de los US$3917 del año anterior a superar los US$5400 en este ciclo.

El precio promedio por tonelada se disparó casi un 38% Rioplatense

Este “efecto precio” permitió amortiguar la caída de la oferta y mejorar sensiblemente los ingresos de la cadena, impulsados por mercados de alto valor como Estados Unidos, Israel y la Unión Europea, que ganaron protagonismo frente a una demanda china más retraída en la primera mitad del año.

Fernando Herrera, presidente de la Asociación de Productores Exportadores Argentinos, señaló que el aumento en el ingreso de divisas al país se dio básicamente por mejores precios en los diferentes mercados a los que se exporta. “Tanto en UE con la Cuota Hilton, como en Israel con cortes del cuarto delantero o en Estados Unidos con mix de cortes de calidad y manufactura, durante 2025 obtuvimos precios FOB superiores a los promedios históricos”, observó y recordó, además, los altibajos de China.

Víctor Tonelli, consultor del mercado ganadero, agregó que la enorme diferencia de 2025 es que el precio promedio por tonelada exportada de esta categoría, es decir, el precio de los productos sin considerar los huesos, aumentó un 45% respecto del año pasado. Esto derivó en un incremento del valor total del 30%. Precisó que el fuerte incremento de precios se dio en Estados Unidos.

“Todos los mercados traccionaron hacia adelante como resultado de un fuerte crecimiento de la demanda que no pudo ser acompañado de manera simétrica por la oferta. Ese desequilibrio entre oferta y demanda generó una suba de precios muy significativa que se dio en todo el mundo, no solo en la Argentina”, manifestó. Ese aumento se trasladó a los animales, que hoy tienen precios en dólares del novillo, que es la categoría de exportación por excelencia, por encima de los US$5, entre US$5,20 y US$5,30, dependiendo del valor relativo del dólar o de la paridad del dólar respecto del peso.

Víctor Tonelli, consultor ganadero fabian-malavolta-16567

Esto mismo está ocurriendo en los distintos países exportadores. “La Argentina va a bajar su oferta porque desde hace casi tres meses entró en un ciclo de retención. Este ciclo va a continuar en Estados Unidos y en Europa, y se va a profundizar en Brasil y en otros países. Se espera que para 2026 los precios sigan muy firmes, en función de una demanda que se va a mantener en estos niveles o incluso mayores, y una oferta que va a seguir cayendo por debajo de lo que se exportó en 2025″, analizó.

Para 2026 se prevé una posición de exportación, tanto en volúmenes como en precios, igual o mejor que la de 2025. Esto ocurre porque se entra en un ciclo de retención para recuperar stock, que no va a resultar suficiente para cubrir todo lo que se desea comercializar entre exportación. “Quienes fueron la sorpresa positiva este año fueron Europa, con el crecimiento de las exportaciones; Estados Unidos, con un desempeño muy fuerte; el negocio con Israel, que sigue siendo muy bueno; y Canadá, que aparece en el escenario cuando antes no estaba. China, que antes representaba el 75% del volumen exportado, este año fue el 70%, cediendo participación a otros mercados, particularmente Estados Unidos, donde hemos crecido", amplió.

En tanto que el último informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) dice que la ganadería atraviesa “una etapa de transición compleja”, donde los datos “lejos de ser coyunturales, reflejan las consecuencias acumuladas de varios años de sequía”.

Los envíos a Canadá aparecen en el escenario cuando antes no estaba AFP

La falta de pasturas en los últimos tres ejercicios forzó una liquidación de existencias que impactó negativamente en la producción de terneros. Esto se tradujo en una menor oferta para la industria. En 2025 se faenaron 13,5 millones de cabezas, lo que implicó una caída interanual del 2,5%, sumándose a la contracción que ya se había registrado en 2024.

“La falta de hacienda para enviar a faena condicionó el desempeño de la industria frigorífica a lo largo del año”, destaca el informe. Ciccra menciona que la escasez de oferta de hacienda provocó una puja de precios inevitable. Desde mediados de 2025, el valor del kilo vivo inició un raid alcista acumulando un incremento del 62,3%, que alcanza en términos reales el nivel más alto de los últimos quince años. Se destaca que, aunque la producción total de carne cayó un 1,1%, el consumo interno mostró una leve recuperación, ubicándose en 48,4 kg/habitante/año. “Los mercados mundiales atraviesan un momento favorable, con precios firmes y una demanda que valora la calidad y la trazabilidad”, concluye la entidad.