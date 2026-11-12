Cayeron un 22% las ventas de Bioceres Crop Solutions y se amplió la pérdida, pero se repitió la mejora de otro indicador

En medio de un contexto que consideró más competitivo y un ritmo de campaña lento, los ingresos totales que Bioceres Crop Solutions obtuvo en el primer trimestre fiscal para el período 2027, cerrado el 30 de septiembre pasado, cayeron un 22% y se ubicaron en US$53,8 millones. Según la empresa de tecnología agrícola, la pérdida neta de las operaciones continuas fue de 10,8 millones de dólares, en comparación con los 4,7 millones de dólares del primer trimestre de 2026. En tanto, el Ebitda ajustado de la compañía quedó en 5,3 millones de dólares. Si bien fue inferior a los 13,9 millones de dólares del mismo trimestre del año anterior, “supone un segundo trimestre consecutivo de mejora secuencial”.

“Los resultados del primer trimestre reflejaron un inicio lento del nuevo año fiscal, con ventas de nuestros tratamientos de semillas de soja que comenzaron más tarde en el trimestre y se trasladaron parcialmente al siguiente período de reporte”, dijo Federico Trucco, CEO de la empresa.

“Además, nuestra limitada flexibilidad financiera nos afectó en algunas categorías donde las condiciones actuales del mercado exigían financiamiento a más largo plazo. La presión sobre la base de costos de los productores ha contribuido a una mayor sensibilidad a los precios, lo que influye en las decisiones de compra de tecnologías agrícolas diferenciadas”, agregó.

Federico Trucco, CEO de Bioceres Crop Solutions

El ejecutivo dijo que se mantuvo “la disciplina sobre los gastos operativos a pesar de las presiones inflacionarias en términos de dólares estadounidenses sobre nuestra base de costos local”. En tanto, destacó que, “aunque la rentabilidad se mantuvo por debajo de los niveles del año anterior, el EBITDA ajustado mejoró secuencialmente por segundo trimestre consecutivo, alcanzando los 5,3 millones de dólares en el primer trimestre”.

Desde la empresa remarcaron que siguen centrados en mejorar la ejecución comercial, fortalecer el desempeño operativo y mantener la disciplina financiera.

Entre otros datos de la presentación de resultados, se precisó que el beneficio bruto fue de 18,8 millones de dólares, un 39% menos que el año anterior, con un margen bruto que se redujo al 35%. Ocurrió por “la disminución del volumen de ventas y a una combinación de productos desfavorable”.

“Los gastos de venta, generales y administrativos se mantuvieron prácticamente estables en 17,4 millones de dólares, a pesar de la presión inflacionaria en dólares estadounidenses sobre la base de costes de la empresa en Argentina”, remarcó.

La firma desarrolló la tecnología de tolerancia a sequía Bioceres

Según el reporte, los ingresos por protección de cultivos disminuyeron un 12%, a 29,1 millones de dólares, frente a los 33,2 millones del primer trimestre de 2026, “debido principalmente a la menor venta de adyuvantes”.

“Los ingresos por semillas y productos integrados disminuyeron un 53%, hasta los 5,9 millones de dólares, como consecuencia de la interrupción total de la venta de semillas y la menor cantidad de envases para el tratamiento de semillas, ya que las compras de insumos para la soja se concentraron en parte en el segundo trimestre”, añadió.

En tanto, señaló: “Los ingresos por nutrición de cultivos disminuyeron un 20%, hasta los 18,8 millones de dólares, frente a los 23,4 millones del primer trimestre de 2026″. En esto influyó una menor venta de fertilizantes e inoculantes.