Cimbronazo en el mercado de granos por una medida de dos multinacionales

Un fuerte cimbronazo se generó ayer en la plaza de granos luego de que trascendiera que las cerealeras Cargill y ADM se retiraban de la denominada “pizarra” en el ámbito de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y, en lugar de tomar los precios que se informan allí fruto de cientos de operaciones, pasaban a su propio “mercado” comprador.

La pizarra es elaborada por la Cámara Arbitral de Cereales de la BCR y se publica en base a los acuerdos relevados el día anterior. Son orientativos y le sirven por ejemplo a quien tiene que fijar el precio de una mercadería entregada. A los fines estadísticos, también ayuda para ir viendo la evolución del valor el día anterior.

Según operadores del mercado, la novedad sobre la decisión de ambas empresas llegó vía Whatsapp, algo que señaló el portal Rosario3. No trascendió más allá del Whatsapp, ni lo hicieron públicamente, los motivos de la medida, pero diversas fuentes lo atribuyeron a un supuesto malestar por precios que consideran más altos de lo que debería ser.

Esto ocurre en un momento de tirantez por la disponibilidad de mercadería y luego de que, con el dólar soja II, la atención de las ventas estuviera más centrada sobre esta oleaginosa que sobre el cereal, afectando la operatoria según reconocen en el mercado. En el medio hay otras cuestiones como el ingreso de operadores que, versus los tradicionales como las cerealeras Cargill y ADM, con apariciones esporádicas presionarían sobre los precios.

Lo ocurrido generó diversas reacciones, como rechazo por parte de los productores, que consideraron que se se afecta la transparencia de la actividad. “En lugar de aceptar las reglas de juego quieren imponer”, se enojaron desde una entidad del agro. “Si no aceptan es porque el precio les es desfavorable”, agregaron para destacar que aún así tendrían que seguir en el marco de la pizarra.

“El problema es que quieren cambiar las reglas de juego cuando no les sirve y para nosotros eso es una falta de respecto. La actitud es romper el mercado [para bajar el precio]”, señalaron también desde el sector de la producción, que están siguiendo el tema.

Fernando Rivara, presidente de la Federación de Acopiadores de Granos, se pronunció duramente en Twitter: “Cero ventas a Cargill y a ADM. Nada de nada. Hay otros expo que no se creen el ombligo del mundo. Digamos basta a estas patoteadas de energúmenos. Sr productor consulte al acopiador/cooperativa de su zona y va a ver que le conviene. No permita que le metan la mano en el bolsillo.”

El maíz en la pizarra mostró una suba del 9% en el último mes y acumula el 90% desde el comienzo de 2022. Los productores quieren escuchar, más allá del mensaje que trascendió, de boca de las empresas las razones que tienen para haber comunicado el retiro de la pizarra y el uso del “mercado” propio.

En el sector están aguardando una reunión, que se concretaría mañana en el ámbito de la Cámara Arbitral. Según publicó Rosario3, Miguel Simioni, presidente de la BCR, expresó la necesidad de que se reúnan los sectores: “Estoy muy preocupado por lo que está ocurriendo con la pizarra. Estoy convocando a todos los sectores para una reunión en la que definamos una salida conjunta. Todos debemos cuidar la institucionalidad del mercado. Todos debemos ser responsables”.

En el sector de la producción reclaman conocer el motivo de la decisión de las empresas Diego Lima - LA NACION

En medio del conflicto, fuentes de la agroexportación señalaron: “En sí la pizarra es una referencia de cierre. ADM y Cargill negocian precio como todos. El ruido es por la comunicación [vía Whatsapp], dado que nada cambia. Además, ahora el precio del maíz está muy condicionado por el dólar soja, que llevó los valores del maíz disponible a las nubes”. Agregaron: “A los productores no les cambia nada en lo más mínimo”.

En este contexto, un operador de la exportación indicó que, tras el episodio, “la mayoría” de las empresas van a ir por mercado propio.

“Esto ya pasó en soja; la pizarra de soja siempre estaba disputada porque la Cámara, al final, está formada por varios representantes donde los vendedores o los corredores son los que tienen la mayoría. Siempre quedaba arriba de lo que varía el mercado”, dijo.

“Ahora está pasando lo mismo con el maíz, hay un mercado internacional de maíz muy líquido que no paga ni cerca estos precios que refleja la Cámara y, sin embargo, la fijación es por pizarra. Tiene que ir por los precios que determina la cámara”, agregó.

Para el operador de la exportación, en este contexto, las empresas “directamente con total independencia” han dicho que irán por su mercado. “Si tu mercado está muy abajo de lo que el mercado está pagando, no vas a comprar y si pagás un valor real vas a comprar. Me parece perfecto esta libertad de mercado. No veo por qué tiene que haber una rigidez de atarse a un precio determinado”, remarcó.

En tanto, un operador del mercado lamentó el conflicto y la salida de las firmas de la pizarra porque “le quita peso específico a un instrumento de mercado”.