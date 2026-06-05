Gira por Estados Unidos: 40 productores conocieron la cocina del maíz de una marca

Con la idea de mostrar el respaldo científico, tecnológico y de investigación que existe detrás de los híbridos de maíz, NK llevó a 40 productores de varias zonas productivas a Estados Unidos para que conozcan el proceso tecnológico de los maíces que la firma comercializa en la Argentina. A través de un recorrido por los centros de I+D de Syngenta en el país norteamericano, conocieron los avances en mejoramiento genético y la tecnología de Dobles Haploides que acelera el desarrollo de los híbridos que hoy llegan al campo nacional.

Productores de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco, La Pampa, San Luis y Santiago del Estero recorrieron los principales centros de Investigación y Desarrollo de Syngenta Seeds.

El recorrido incluyó el Centro de Investigación y Desarrollo de Syngenta Seeds en Slater, Iowa, uno de los polos de mejoramiento genético de maíz más importantes, y la House of Innovation en Research Triangle Park (RTP), ubicado en Carolina del Norte, donde se desarrollan los eventos biotecnológicos que se incorporan a los híbridos.

En Slater, los productores conocieron la escala real del programa de mejoramiento genético de NK: la tecnología de Dobles Haploides que permite obtener líneas genéticas 100% homocigotas en una sola generación, un proceso que tradicionalmente requería siete generaciones de desarrollo. En los últimos años, el programa de mejoramiento de maíz en Argentina viene evolucionando significativamente. La nueva generación de híbridos NK es el resultado concreto de esa evolución.

A los productores se los instruyó sobre los programas de mejoramiento genético y desarrollos biotecnológicos

“Los productores pudieron ver que detrás de cada híbrido que recomendamos en Argentina hay muchos años de trabajo, inversión e investigación. Maíces como NK 842 VIPTERA3, NK 825 VIPTERA3 CL y NK 855 VIPTERA3 son el resultado de años de inversión acumulada en la Argentina con el apoyo global. NK no cambió el portafolio porque le tocaba: lo cambió porque construyó durante años las condiciones de la mejor manera”, afirmó Francisco Perez Brea, gerente de Marketing de NK.

En Research Triangle Park, los productores recorrieron los laboratorios donde se desarrolló el evento Agrisure Viptera que contiene la proteína Vip3 y que hoy protege sus cultivos contra lepidópteros. Vieron desde cómo se introduce un gen de interés en la planta hasta cómo se combinan múltiples protecciones en un solo híbrido (trait stacking).

“Visitar los Centros de Investigación y Desarrollo de Syngenta nos permite dimensionar el trabajo en equipo y la inversión que hay a nivel global. Los productores pudieron ver esa colaboración directa, y, de esa manera, visibilizar que los procesos y metodologías aplicadas al mejoramiento son equivalentes y líderes en la industria. En este viaje, los productores pudieron ver a NK Semillas como un socio estratégico clave para sus planificaciones a futuro, reforzando la confianza y la relación de largo plazo que construimos cada campaña. Hoy, los programas de mejoramiento genético en la Argentina se apoyan en herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos que se aplican en los centros locales y globales para lograr mayor capacidad predictiva antes de cada lanzamiento comercial”, destacó Raúl Paillot, gerente comercial de NK Semillas.

Los productores observaron cómo trabaja la empresa en mejoramiento genético, biotecnología e IA

En tanto que Andrés Caggiano, gerente de Desarrollo de Producto, sostuvo: “Las decisiones locales y globales tienen una alta conexión. La Argentina tiene su plan de mejoramiento local potenciado con herramientas globales digitales de inteligencia artificial que permiten orientar los cruzamientos con mayores probabilidades de éxito”.

El viaje funcionó como un espacio de intercambio entre 40 productores de 7 provincias que generó conversaciones sobre manejo, rotaciones y vivencias de campaña que enriquecieron la experiencia.