Claves para una fertilización eficiente en trigo frente a escenarios variables

La fertilización de los cereales de invierno, con foco en trigo, requiere un enfoque integral que priorice la probabilidad de retorno económico. Lejos de recetas uniformes, la estrategia debe adaptarse al ambiente, que se define a partir del potencial del lote, la disponibilidad hídrica y la fecha de siembra. Y luego, del diagnóstico del estado nutricional del suelo.

En el oeste arenoso pampeano, los rendimientos esperados pueden oscilar entre 2500 y 4600 kg/ha, aunque en años favorables superan los 5000 kg/ha. Este rango obliga a definir con precisión el cultivo “objetivo”: sobrefertilizar ambientes de bajo potencial reduce eficiencia, mientras que en los de alto potencial implica resignar producción si se subinvierte.

Entre los indicadores más robustos para estimar ese potencial se destacan variables medibles al momento de la siembra, como la profundidad de la napa —óptima entre 90 y 170 cm— y el agua útil en el perfil. Lotes con menos de 50 milímetros pueden limitarse a 2000 kg/ha, mientras que con más de 180 mm superan los 5000 kg/ha. En cambio, el impacto del ENSO resulta menos consistente en estas regiones.

El análisis económico refuerza este enfoque: datos CREA muestran que el rendimiento explica mejor los resultados obtenidos, que variables como la relación urea/trigo o el precio futuro del cereal. En otras palabras, la clave es producir más. Ajustar la fertilización solo por subas de precios de insumos puede comprometer el margen si el ambiente permite respuesta.

La fecha de siembra aparece como un factor crítico. Retrasos posteriores al 20 de mayo generan pérdidas promedio de 13 kg/ha por día, que ascienden a 19 kg/ha en planteos de alto techo. Menor potencial implica también menor eficiencia en el uso de nutrientes.

Ensayos regionales indican que los sistemas actuales alcanzan cerca del 65% del rendimiento potencial. El agregado de macronutrientes aporta en promedio un 8% adicional, mientras que micronutrientes, genética y sanidad suman incrementos más acotados pero relevantes. No obstante, la respuesta absoluta es mayor en ambientes de alta productividad, donde la intensificación se vuelve más rentable.

A largo plazo, la evidencia es contundente: redes CREA muestran que aumentar la fertilización en rotaciones trigo-soja-maíz eleva el margen hasta 150 U$S/ha/año. Respuestas al fósforo, nitrógeno, azufre y zinc resultan consistentes, especialmente en suelos degradados pero con buena disponibilidad de agua.

En el corto plazo, el fósforo sigue siendo clave, con un umbral crítico cercano a 15 ppm (Bray 1). Por debajo de ese nivel, las pérdidas pueden superar el 20% del rendimiento en ambientes de alto potencial. El nitrógeno, en tanto, debe ajustarse con modelos regionales: aun con subas de precio, la dosis óptima no cae proporcionalmente debido a la respuesta biológica del cultivo.

El azufre y el zinc completan el esquema. El primero muestra respuestas variables pero crecientes en sistemas intensificados, mientras que el segundo presenta deficiencias extendidas en la región, asociadas a bajos contenidos de materia orgánica.

En síntesis, la nutrición eficiente del trigo exige integrar ambiente, manejo y economía. El rendimiento esperado depende del agua disponible en el suelo, la napa, la fecha de siembra, la fertilidad física del suelo y la genética. La fertilización debe acompañar ese potencial: no es recomendable subinvertir en ambientes de alta respuesta ni sobreinvertir en ambientes con baja probabilidad de capturar rendimiento. No se trata solo de aplicar insumos, sino de diseñar sistemas que maximicen el rendimiento posible con decisiones ajustadas y sostenibles en el tiempo.

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Director de América Agroinnova, Coordinador académico agrícola de las regiones Oeste y Oeste Arenoso de CREA, del Grupo de Riego del Sudoeste y Profesor Adjunto en la Universidad Nacional de La Pampa