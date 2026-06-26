COFCO redujo emisiones en las cadenas de soja y maíz y superó los US$1000 millones en financiamiento ligado a metas climáticas

La multinacional agroindustrial COFCO International presentó su Informe de Sustentabilidad 2025, en el que informó una reducción de las emisiones en sus principales cadenas agrícolas y un aumento a más de US$1000 millones del financiamiento vinculado al cumplimiento de metas climáticas. Según detalló la empresa, la intensidad de las emisiones de Alcance 3 (FLAG) cayó un 23% en maíz y un 11% en soja respecto de la línea de base de 2021.

La compañía destacó que esos resultados representan un avance hacia los objetivos climáticos establecidos por la iniciativa Science Based Targets (SBTi), alineados con un escenario de aumento de la temperatura global de 1,5 °C. En ese sentido, señaló que “la agricultura representa la mayor parte de la huella de emisiones de COFCO International, por lo que la reducción de las emisiones de Alcance 3 provenientes de las cadenas de suministro agrícolas constituye un eje central de su estrategia climática”.

Según la empresa, los avances se apoyaron en el trabajo con productores y proveedores para impulsar prácticas agrícolas más sostenibles Marcelo Manera - LA NACION

La empresa indicó que concentró sus esfuerzos en reducir las emisiones derivadas de bosques, uso de la tierra y agricultura (FLAG). Para ello, impulsó acciones destinadas a evitar la deforestación y la conversión de tierras, fortalecer la trazabilidad y promover prácticas agrícolas más sostenibles junto con productores y proveedores.

Como parte de esos avances, sostuvo que más del 99% de la soja que abastece desde la Argentina y Brasil y del maíz de Brasil proviene de áreas libres de deforestación y conversión. Además, afirmó que estos resultados reflejan un trabajo sostenido para ampliar los programas de abastecimiento responsable, fortalecer el vínculo con productores y proveedores e invertir en infraestructura y capacidades de la cadena de suministro.

COFCO International también informó que durante 2025 incrementó un 46% el abastecimiento de soja y maíz certificados como sostenibles en Sudamérica, impulsado por la expansión de su Responsible Agriculture Standard en Brasil y la Argentina.

Según la compañía, ese crecimiento permitió vincular la acción climática con el desarrollo del negocio, conectando una producción agrícola con estándares de sostenibilidad con la demanda de mercados internacionales, entre ellos China. Además, afirmó que ese modelo busca fortalecer las prácticas de los productores, mejorar el acceso a mercados y desarrollar sistemas productivos más resilientes. “COFCO International demuestra que la sostenibilidad y el crecimiento pueden avanzar de la mano”, destacó el informe.

En materia financiera, la empresa informó que amplió a más de US$1000 millones el financiamiento vinculado a la sostenibilidad mediante préstamos asociados al cumplimiento de indicadores para la reducción de emisiones FLAG de Alcance 3 alineados con SBTi. Precisó que ese monto incluye nuevos acuerdos alcanzados con Bank of China e Industrial and Commercial Bank of China (ICBC).

La compañía indicó que superó los US$1000 millones en financiamiento vinculado al cumplimiento de objetivos climáticos Marcelo Manera - LA NACION

Asimismo, indicó que obtuvo un préstamo social vinculado a la sostenibilidad por US$435 millones otorgado por Standard Chartered, que calificó como el primero de este tipo para el sector en Sudamérica. Según explicó, estos instrumentos “vinculan directamente las condiciones de financiamiento con el desempeño en sostenibilidad” y permiten continuar invirtiendo en la transformación de las cadenas de suministro, reforzando la integración entre la acción climática, el impacto social y la resiliencia del negocio.

Además de los avances en la cadena agrícola, COFCO International informó una reducción del 41% en las emisiones de Alcance 1 y 2 de su sector industrial respecto de la línea de base de 2021. También señaló que el 86% de sus necesidades energéticas globales ya son cubiertas con fuentes renovables y que alcanzó el objetivo fijado para 2025 de reducir en un 10% la intensidad del uso del agua respecto de 2019.

En el plano social, la empresa indicó que durante el último año brindó apoyo a más de 2700 productores y que sus programas de inversión comunitaria beneficiaron a más de 56.000 personas.

Al presentar el informe, el CEO de COFCO International, David Dong, destacó la necesidad de fortalecer la producción agrícola frente al crecimiento de la demanda mundial de alimentos. “A medida que crece la demanda mundial de alimentos, construir cadenas de suministro agrícolas resilientes es fundamental para la seguridad alimentaria a largo plazo”, afirmó.