¿Comen algodón? La inédita “receta” para las vacas y su desconocida potencia nutricional

La semilla entera de algodón se usa, fundamentalmente, en la alimentación de vacas lecheras de alta producción debido a su elevado valor nutricional. Las principales sustancias tóxicas de la semilla y harina de algodón son el gosipol y los ácidos grasos ciclopropenoicos.

El gosipol está contenido en los pigmentos amarillos de la semilla y se encuentra, especialmente, en esta última porque la harina de algodón tiene menores concentraciones producto del proceso industrial (extracción del aceite). Esta sustancia puede causar serios problemas si se consume en altas proporciones, especialmente en cerdos, aves y terneros de corta edad (4 a 6 meses) cuando está presente en niveles superiores al 1%.

En el caso de terneros destetados (mayores de 150 kg de peso vivo) el máximo “tolerable” nivel de gosipol libre es de 100 ppm y 200 ppm.

Otro peligro es debido a que la semilla, muy higroscópica, –susceptible a absorber agua del ambiente- y los hongos pueden desarrollar con cierta facilidad toxinas como la “aflatoxina”. Por ello, el contenido máximo de humedad no debiera superar el 11%.

En tanto, entre los principales componentes nutricionales de la semilla se destacan:

Buen nivel proteico (20 a 22%) y con alta degradabilidad ruminal (±70%).

Alto contenido de grasa (20-23%) y parte de ella pasante (bypass), lo que favorece un aumento de grasa en la leche, pero reduce su contenido proteico.

La digestibilidad de la fibra (linter) es muy alta porque está compuesto por celulosa pura (cadenas de glucosa).

La semilla entera de algodón se usa, fundamentalmente, en la alimentación de vacas lecheras de alta producción debido a su elevado valor nutricional ESV

El suministro máximo de semilla entera de algodón a vacas lecheras no debe superar los 3 a 4 kilos por animal y día, debido principalmente a los altos niveles de grasa. Al comienzo la semilla no tiene buena aceptación, por ello, se sugiere realizar un período de acostumbramiento (alrededor de una semana) o mezclarla con forraje verde o silaje.

Harina de algodón

La harina de algodón, de color marrón, está formada por restos triturados y molidos de las semillas de algodón, después de la extracción de las fibras de algodón y del aceite a través de solventes orgánicos (hexano). Se caracteriza por su alto contenido proteico (41 a 45 %), ±40% de fibra y minerales esenciales como calcio, fósforo y potasio, así como vitaminas B y E.

La harina de algodón, de color marrón, está formada por restos triturados y molidos de las semillas de algodón

En resumen, como ocurre con muchos productos y subproductos disponibles en diferentes lugares de nuestro país, el conocimiento de cada uno permite mejorar la producción de carne o leche, reducir los costos de producción y evitar problemas futuros en la salud de los animales.

El autor es Doctor en Ciencias Veterinarias, especializado en Nutrición Animal, director ejecutivo de la Consultora Internacional de Producción y Nutrición de bovinos (carne y leche). afmayer56@yahoo.com.ar //resalancursos@gmail.com. www.nutriciondebovinos.ar