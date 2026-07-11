La ExpoRural 26 tendrá una completa agenda de capacitación y negocios

La cuenta regresiva está en marcha. Bajo el lema “El campo nos une”, el jueves próximo abrirá sus puertas al público la 138 Exposición Rural de Palermo que organizan la Sociedad Rural Argentina (SRA) y La Rural S.A. y que concluirá el 26 de este mes.

La muestra contará con 2580 animales inscriptos, “un 10% más que en la edición anterior, correspondientes a más de un centenar de razas", según informaron los organizadores. Entre las novedades se destaca el regreso de las aves a la exposición tras cuatro años de ausencia por cuestiones sanitarias y la realización del Primer Congreso Mundial de Hampshire Down, que reunirá a criadores de distintos países.

Además, se desarrollarán 40 remates ganaderos, que podrán seguirse de manera presencial, televisada y por streaming. El tradicional acto inaugural se realizará el domingo 26 de julio, con la presencia anunciada del presidente Javier Milei.

Los organizadores destacaron que “la Expo Rural volverá a combinar exhibición de genética, tecnología, negocios y actividades para el público, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario agroindustrial argentino".

El presidente de la SRA, Nicolás Pino, señaló en la conferencia de prensa en la que se presentó la exposición que "el campo nos une porque es el sector más competitivo y productivo de nuestro país“, que no puede estar ajeno a ningún otro”.

Lanzamiento de la Expo Rural 2026. Estará el presidente de la Rural, Nicolás Pino Ricardo Pristupluk

Agenda

A su vez, habrá una amplia agenda técnica y comercial. "El Centro de Negocios del Agro tendrá programación completa para el público especializado: rondas internacionales de genética, concurso de novillos y una gran novedad: el Centro de Financiamiento del Agro, donde distintas entidades financieras facilitarán el acceso al crédito para productores de todo el país", indicaron.

Por otra parte, la industria automotriz también tendrá su protagonismo, con una demostración completa en las pistas 4x4. En Palermo, además, se realizarán jornadas académicas y coloquios organizados por la Sociedad Rural Argentina, la tradicional Misa de Campo junto a Misiones Rurales Argentinas, y el Encuentro Interreligioso.

Durante todas las tardes, las bandas militares históricas se presentarán en la Plazoleta del Bicentenario. Para el cierre, realizarán un carrusel seguido por una presentación de Arte Ecuestre Argentino que combinará historia, tradición y destreza. Y al finalizar, tendrá lugar un Remate a beneficio de la Fundación Soldado.

Criadores

En materia de las asociaciones de criadores, la Asociación Argentina de Angus anunció que volverá a ser uno de los grandes protagonistas de la Exposición Rural de Palermo con 500 animales inscriptos de 140 expositores y una agenda que, durante once días consecutivos, reunirá a productores, criadores, consignatarios, estudiantes, técnicos y público en general alrededor de las principales actividades de “la raza líder de la ganadería argentina”.

La programación comenzará el jueves con el tradicional Remate Jáuregui Lorda y tendrá como uno de sus ejes la 38ª Escuela de Jurados y Bases Productivas Angus, que se desarrollará entre el 13 y el 18 de julio, culminando con los exámenes práctico y teórico para los participantes.

Rural de Palermo jura de grandes campeones, elección de la Gran Campeón Hembra la Raza Angus. Rodrigo Nespolo

El 20 de este mes será el turno del Concurso de Jurados Angus, organizado por el Ateneo Angus, que volverá a reunir a jóvenes de todo el país para poner a prueba sus conocimientos sobre selección y evaluación de reproductores. Ese mismo día se realizará el Remate Pedro Noel Irey y la Entrega de Premios del Concurso de Jurados.

La agenda continuará con importantes remates comerciales, entre ellos los organizados por Alfredo S. Mondino, Gananor Pujol, Sáenz Valiente Bullrich y Jáuregui Lorda.

Uno de los momentos más esperados llegará entre el 22 y el 24 de julio, con las tradicionales juras de clasificación de terneras, terneros, hembras y machos, que estarán a cargo de Néstor Chiaravalli.

“La Exposición Rural de Palermo representa el gran punto de encuentro de la ganadería argentina y, para Angus, constituye una oportunidad inmejorable para mostrar el trabajo que realizan nuestros criadores en todo el país", destacó Amadeo Derito, presidente de la Asociación Argentina de Angus.

Jornadas

La 138.ª Exposición Rural sumará este año una serie de actividades orientadas a la innovación, la tecnología y el desarrollo de negocios, con propuestas que abarcan desde las aplicaciones agrícolas de precisión hasta el ecosistema emprendedor agtech y la promoción de exportaciones.

El 16 de julio, en el Auditorio Principal, se llevará a cabo la jornada “Pulverización Inteligente”, organizada por Fearca y la SRA. El encuentro convocará a especialistas, empresas e instituciones para debatir sobre las tendencias y tecnologías que marcarán el futuro de las aplicaciones agrícolas.

En la ExpoRural26 habrá un foro sobre AgTech

La agenda analizará cómo evolucionará la pulverización en los próximos cinco y diez años, el papel que desempeñarán drones, aviones y pulverizadoras terrestres en distintos escenarios productivos, y las innovaciones que ya están transformando la actividad. También se abordarán temas vinculados con la eficiencia, la productividad, la rentabilidad y los desafíos de una agricultura cada vez más sustentable. La jornada incluirá además casos de éxito de empresas líderes y concluirá con la presentación de las principales tendencias y conclusiones surgidas del encuentro.

Al día siguiente, el 17 de julio, el Auditorio Principal será sede del 3.º Agtech Forum, un espacio destinado a las empresas y startups que integran el ecosistema de innovación agropecuaria argentino. La propuesta reunirá iniciativas vinculadas con los sectores Agtech, Foodtech, Climatech y Animaltech, en un ámbito orientado al intercambio de experiencias, la generación de vínculos y el análisis de las oportunidades que ofrece la transformación tecnológica en el sector agroalimentario.

Ronda de Negocios

En paralelo, y en el marco de la muestra, se desarrollará una nueva edición de la Ronda Internacional de Negocios de Alimentos y Bebidas – Argentina Alimenta 2026, una iniciativa destinada a promover las exportaciones, diversificar mercados y fortalecer el desarrollo de las economías regionales.

Las reuniones se realizarán en el Centro de Capacitación y Negocios del Agro (CNA), ubicado en el Pabellón Azul, donde empresas argentinas podrán presentar su oferta a compradores internacionales mediante encuentros individuales de negocios.

Foros y coloquios

El próximo viernes, el Foro Argentino de Genética Bovina (FAGB), que preside Tiziana Prada, realizará de 15.30 a 18.30, la jornada “Genética Joven, mejor juntos”. El encuentro se llevará a cabo en el salón Auditorio de La Rural y contará con disertaciones de destacados expertos como Carlos Ojea Rullán, Ignacio Cabo, Carlos Pestalardo, Clara Martínez Ferrario y Marcos Nascimbene. Además, se entregará el “Premio al Mérito Genético, doctor Martín García Fernández”.

Tiziana Prada, presidenta del FAGB Guillermo Billordo

También el 17, entre 9.30 y 18.15, se realizará la jornada “El negocio de alimentar”, un encuentro que reunirá a referentes de las cadenas de carnes y granos para analizar los desafíos productivos, comerciales y tecnológicos de la próxima década.

La actividad se desarrollará en las salas Ceibo A y B del Pabellón Blanco y tendrá una agenda centrada en los principales temas que condicionan el desarrollo del agro argentino. El programa incluirá paneles sobre comercio internacional de carnes, producción de proteínas animales, sanidad, calidad de carne, producción forrajera, competitividad, innovación genética e inversiones.

Entre los expositores se destacan el consultor australiano Simón Quilty, quien abordará la nueva geopolítica de los mercados cárnicos, y referentes de las cadenas bovina, porcina y aviar como Víctor Tonelli, Daniel Fenoglio y Franco Santángelo.

La agenda pondrá el foco en temas clave como el acceso a los mercados internacionales, la sanidad animal, la integración agrícola-ganadera, las condiciones para mejorar la competitividad y el marco regulatorio para la innovación genética. La jornada concluirá con un panel sobre inversiones y un cierre a cargo del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno.

A su vez, la SRA organizará el 22 el coloquio empresario “Una mirada de la transformación que tenemos por delante”, un espacio de análisis sobre los desafíos que enfrentan distintos sectores productivos y la economía argentina.

La jornada se desarrollará de 10 a 13 en el Salón Rojo y será inaugurada por el presidente de la SRA. Entre las 10.10 y las 11.30, referentes de energía, minería, agro y economía del conocimiento debatirán sobre los retos de las empresas en los próximos años.

Impuestos

Por otra parte, la Comisión de Impuestos de la SRA realizará el 17, de 16 a 18, una jornada dedicada a analizar los principales temas tributarios que impactan sobre la actividad agropecuaria.

Bajo el título “Impuestos al agro: beneficios vigentes y reformas pendientes”, la actividad buscará poner en debate los avances logrados en materia fiscal y los cambios que el sector considera necesarios para mejorar su competitividad.

Entre los expositores estará el abogado Matías Olivero Vila, quien abordará cuestiones vinculadas con la transparencia fiscal, el impuesto de sellos y la carga tributaria general que afronta la producción. Por su parte, el contador Santiago Sáenz Valiente analizará temas relacionados con el Régimen de Inversiones para Empresas Pequeñas y Medianas (RIMI), la valuación de la hacienda de invernada y los derechos de exportación.

La agenda también incluirá presentaciones del contador Lisandro Balestra, que se referirá a los impuestos provinciales; del contador Osvaldo Balán, que expondrá sobre las inequidades en el tratamiento de los quebrantos, y del contador Mariano Echegaray Ferrer, quien analizará el sistema simplificado agrícola y la cuenta corriente granaria.

Universidad

También la Universidad Católica Argentina (UCA) estará presente en la Exposición. En su stand, el MQ1 del Pabellón Verde, se informará al público acerca de la oferta académica de la Universidad y el Ingreso 2026 y 2027.

Asimismo, durante la exposición, se realizarán dos charlas y una presentación de libro en el auditorio del Centro de Capacitación y Negocios del Agro (CNA), en el Pabellón Azul: el lunes 20 de julio, a las 14, una sobre “Manejo del dolor en el bovino, hacia un mayor bienestar animal”, y ese mismo día, a las 17, se presentará el libro Agrobioindustria para argentinos, de Leonardo Sarquís.

A su vez, el miércoles 22 de julio a las 14 se hablará sobre “Factores que afectan la fertilidad bovina: desde la nutrición hasta los contaminantes emergentes”.

Más información en: https://uca.edu.ar/es/noticias/la-uca-presente-en-la-exposicion-rural-2026