Comienza la exportación de arvejas argentinas a China

Son siete las empresas habilitadas para exportar arvejas a China Crédito: Marcelo Manera

Tras un proceso de siete años y con la publicación de las primeras siete empresas y ocho plantas habilitadas, China abrió las puertas para la importación de arvejas argentinas.

En este sentido, la GACC (General Administration of Customs of The People's of China) publicó un listado de siete empresas que a se encuentran autorizadas a realizar exportaciones al país asiático bajo el protocolo fitosanitario establecido entre los dos países.

El listado de las compañías son: Asociación de Cooperativas Argentinas SCL, Desdelsur SA, Southern Seeds Production SA., Agricultores Federados Argentinos SCL., Ronalb SA., Don Elio SA. y Uranga Trading SA.

En 2013, con un trabajo de interacción publico privada, se comenzó a trabajar en conjunto entre Senasa y la Cámara de Legumbres de la República Argentina (Clera) en la implementación de los protocolos sanitarios necesarios para lograr la apertura del mercado chino de arvejas. En ese tiempo, los volúmenes importados por ese país eran de 600.000 toneladas aproximadamente.

Este año, la proyección de importaciones para la campaña que finaliza en julio próximo, va a estar cercana a las 2.000.000 de toneladas con una proyección de crecimiento para la campaña 2020/2021 de un 10 a un 15%, de no mediar ningún inconveniente.

"La Argentina se ubica dentro de los pocos países que tienen implementado un protocolo fitosanitario de importación con el principal consumidor mundial de esta legumbre y que a su vez es el mercado de mayor crecimiento de consumo de los últimos años", dijo Clera.

"Esto implica, sin duda alguna, una gran oportunidad para el país donde se van a ver beneficiadas cooperativas y empresas nacionales de exportación y a su vez mejorar la diversificación de cultivos a ser producidos, con todas las ventajas que esto implica", agregó la entidad.