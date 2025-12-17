Tensión en el Caribe: Venezuela escolta a los petroleros con su Armada tras la contundente amenaza de bloqueo de Trump

WASHINGTON.– El régimen de Nicolás Maduro aseguró el miércoles que sus exportaciones de crudo se mantienen “con normalidad” tras el anuncio del presidente Donald Trump de un bloqueo a todos los buques petroleros sancionados que lleguen o salgan del país y, de hecho, ordenó a su Armada escoltar varios barcos utilizados para las exportaciones, lo que aumenta el riesgo de una posible confrontación en alta mar.

La orden de Trump, que dispuso el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan del país, elevó la incertidumbre global y las tensiones políticas, que ya estaban en ascenso desde la incautación de un buque sancionado cerca de las costas venezolanas la semana pasada.

Varios buques zarparon de la costa este de Venezuela con escolta militar entre la noche del martes y la mañana del miércoles, después del anuncio de Trump que provocó un fuerte rechazo entre los regímenes aliados de Maduro, según dijeron fuentes en off the record al diario The New York Times.

Los barcos, que transportaban productos derivados del petróleo y no figuran en la lista de los sancionados por Estados Unidos, salieron del Puerto de José con destino a los mercados asiáticos.

Un funcionario estadounidense afirmó que Washington tenía conocimiento de las escoltas y estaba considerando diversas medidas, pero se negó a proporcionar detalles. En los últimos días, en Washington se habló de posibles nuevas incautaciones de petroleros que transportan petróleo venezolano. Aproximadamente el 40% de los buques que han transportado crudo venezolano en los últimos años han sido sancionados por Estados Unidos, según Samir Madani, cofundador de TankerTrackers.com.

.@POTUS on the Naval blockade on Venezuela: "We're not gonna let anybody going through that shouldn't be going through. They took all of our energy rights—they took all of our oil from not that long ago... they illegally took it." pic.twitter.com/vzHLBEyctP — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 17, 2025

Este miércoles, Trump ratificó el bloqueo durante una consulta periodística y dijo: “No vamos a dejar pasar a nadie que no deba hacerlo. Nos arrebataron todos nuestros derechos energéticos, nos arrebataron todo nuestro petróleo hace no mucho tiempo... lo tomaron ilegalmente, y lo queremos de vuelta".

Reacciones

La República Popular China manifestó su firme oposición a la escalada de la “presión unilateral” de Estados Unidos sobre el país caribeño.

El ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, conversó con su par venezolano, Yván Gil, y expresó el rechazo de Pekín “a toda forma de acoso” contra Venezuela, en clara referencia a Washington.

Wang enfatizó que China apoya a los países en la salvaguardia de su propia soberanía y recordó que el gigante asiático y Venezuela son socios estratégicos, una relación definida por la tradición de confianza y apoyo mutuos.

Esta postura resulta crucial, puesto que la mayoría de las exportaciones de crudo venezolano (80%) tienen como destino a China. De hecho, el petróleo venezolano representa aproximadamente el 4% de las importaciones totales de China.

Donald Trump y Xi Jinping, presidente de China ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Por su parte, Rusia expresó su honda preocupación por las declaraciones “beligerantes” de Estados Unidos sobre Venezuela.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó a los líderes europeos de “guardar silencio” ante el anuncio de un posible “bloqueo naval” estadounidense contra petroleros venezolanos.

Lavrov señaló que a las acciones de Washington en el Caribe “las desaprueban prácticamente todos los países, salvo los europeos”. Añadió que el comportamiento europeo se relaciona con su deseo de “guardar el silencio” para persuadir a la administración de Donald Trump a seguir la vía europea en el asunto ucraniano.

En referencia a la advertencia de Trump sobre posibles ataques en tierra, Lavrov dijo que “las declaraciones generalmente beligerantes del Pentágono sugieren que, además de las acciones ilegales de hundir buques civiles sin juicio previo en el Caribe, también están planeando una operación terrestre”.

Irán, otro régimen aliado de Maduro, denunció igualmente el “robo a mano armada en el mar” de un petrolero, sobre la incautación de la semana pasada.

“Estas posturas y acciones son claras manifestaciones de una política basada en el uso de la fuerza y en el acoso sistemático”, denunció la cancillería iraní. Algunos buques apuntados por Estados Unidos transportan crudo venezolano vía Irán y Rusia, aunque no todos fueron sancionados.

El presidente ruso, Vladímir Putin, escucha al jefe de la República Kabardino-Balkaria de Rusia, Kazbek Kokov, durante su reunión en el Kremlin en Moscú, Rusia, el martes 16 de diciembre de 2025 Mikhail Metzel� - Pool Sputnik Kremlin�

Respuesta de Venezuela

En Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro calificó la declaración de bloqueo de “irracional” y de “grotesca amenaza”. Y la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) aseguró que las operaciones de exportación de crudo y derivados se mantienen “con normalidad”.

“Los buques petroleros vinculados a las operaciones de PDVSA continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas”, señaló la empresa.

La compañía ratificó su compromiso con el cumplimiento de sus “compromisos comerciales legítimos y la protección de sus operaciones marítimas” y afirmó que “ninguna de estas agresiones ha logrado mellar la capacidad operativa ni la determinación de la fuerza laboral de Pdvsa”.

El Monumento de la Paz delante de la sede de la petrolera estatal venezolana PDVSA, en Caracas (AFP)

La petrolera estatal también subrayó que su fuerza laboral “goza del apoyo unitario y pleno del pueblo venezolano”.

La industria petrolera de Venezuela, con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, produce 1 millón de barriles diarios y estima alcanzar 1,2 millones al final del año.

Por su parte, la Fuerza Armada de Venezuela condenó las “soberbias amenazas” de Trump. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, afirmó que Venezuela no caerá “en provocaciones”.

Padrino declaró, acompañado del alto mando militar: “Le decimos al gobierno norteamericano y a su presidente que no nos intimidan sus burdas y soberbias amenazas”. Y subrayó: “La dignidad de esta patria no se negocia ni se amilana ante absolutamente nadie”.

Padrino López rechazó “rotundamente las delirantes declaraciones” de Trump que de “manera insolente amenaza a nuestra nación con acciones armadas y ordena un supuesto bloqueo naval total para confiscar buques que transporten petróleo venezolano, hecho que comporta un vulgar acto de piratería”.

Vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía, G/J Vladimir Padrino López, destacó el significado que tiene para los cuerpos castrenses la figura de El Libertador Simón Bolívar, por su compromiso con la justicia social, la democracia y la soberanía popular.



En ese contexto,… pic.twitter.com/XQg0Npkir5 — lapatriavnzla (@lapatriavnzla_) December 17, 2025

Pdvsa también denunció que la industria fue objeto de sanciones, sabotajes, ataques cibernéticos y, más recientemente, “actos de piratería internacional”.

Hacía referencia a la incautación del buque cisterna Skipper por militares estadounidenses el 10 de diciembre, que estaba sancionado por el Departamento del Tesoro y acababa de zarpar cargado de petróleo venezolano.

El mensaje de Trump en Truth Social

Estados Unidos se quedó con el buque y la carga, estimada en entre 1 y 2 millones de barriles de crudo. El gobierno de Maduro calificó este hecho de “robo descarado” y acusó a Trinidad y Tobago de asistir en la incautación.

En América Latina

Las reacciones diplomáticas se extendieron también por América Latina. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en medio de la campaña de presión de Estados Unidos sobre Venezuela, recordó a Trump que el “poder de la palabra” vale más la pena que hablar de “guerra”.

“Le dije a Trump que es más barato y menos sufrible dialogar que hablar de guerra. Si creemos en el poder del argumento y de la palabra, evitaremos mucha confusión en la vida de los países”, dijo el mandatario brasileño.

Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, llamó a la ONU a asumir su papel y a “evitar cualquier derramamiento de sangre” en Venezuela. “No se le ha visto [a Naciones Unidas]. Que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos”, dijo.

Sheinbaum sostuvo que la posición de México siempre debe ser “no a la intervención” y de rechazo “a la injerencia extranjera”.

Donald Trump y Nicolás Maduro JIM WATSON� - AFP�

“Llamamos a que en cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y por Constitución”, señaló la líder izquierdista.

Justamente tras ese mensaje el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, hizo un llamamiento a la moderación y a la reducción inmediata de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela.

Aviones estadounidenses desplegados en la base naval Ceiba, en Puerto Rico JAYDEE LEE SERRANO� - AFP�

Guterres pidió a ambos países que “cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluida la Carta de la ONU y cualquier otro marco jurídico aplicable para salvaguardar la paz en la región”.

También habló directamente con Maduro, por teléfono, de la escalada de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos.

Según la cancillería venezolana, durante la llamada Maduro alertó sobre las “graves implicancias para la paz regional” de esa decisión y denunció declaraciones de Donald Trump que consideró “inaceptables”.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro FEDERICO PARRA - AFP

La orden de bloqueo se dio después de que Trump, que desconoce el mandato de Maduro y lo tilda de líder de un cartel del narcotráfico, advirtió en su plataforma Truth Social que la conmoción sería como nunca antes hasta que “devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente” a Estados Unidos.

Trump sostuvo que la medida de bloqueo se mantendrá hasta que Venezuela devuelva el petróleo que, a su juicio, robó a Estados Unidos.

El republicano justificó el bloqueo afirmando que “el régimen venezolano había sido designado como una organización terrorista internacional” por su administración, y que “el régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse a sí mismo, al narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”.

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 15 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) Alex Brandon - AP

Aunque Trump ordenó un despliegue militar en agosto en el Caribe y el Pacífico con el argumento de combatir el narcotráfico, Maduro insiste que el objetivo es su derrocamiento y la apropiación de las riquezas venezolanas.

Agencias Reuters, AFP y The New York Times