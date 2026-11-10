Comienzo de semana con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de hoy martes en el Mercado Agroganadero de Cañuelas se concretó con un ingreso de 6624 vacunos ingresados en 158 camiones jaula. Los negocios se realizaron con demanda sostenida para la hacienda general y valores con ganancias solo para los conjuntos de calidad, en especial cuando se trataron las haciendas livianas. El Índice General subió un 4,48% al pasar de $3615,421 a $3777,279, mientras que el Índice Novillo perdió un 1,94% al pasar de $4184,366 a los $4103,169.

Los novillos, con 821 cabezas, representaron el 12,42% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4600 con 437 y con 454 kg; $4450 con 437 y con 475 kg, y $4250 con 440 kg. Por las mejores vacas se pagó $3700 con 470 kg; $3300 con 445m 460 y con 509 kg, y $3270 con 540 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5000 con 311, 315 y con 326 kg; $4800 por varios lotes de 319 a 393 kg, y $4750 con 353, 363 y con 369 kg, y en vaquillonas, $4950 con 276 kg; $4500 por varios lotes de 329 a 364 kg, y $4200 por 8 lotes de 322 a 427 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3777,279, mientras que el peso promedio general resultó de 424 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4103,169. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4103,169. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4153,488. Detalle de venta: 821 novillos; 1724 novillitos; 1961 vaquillonas; 1722 vacas; 216 conservas, y 164 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (36) Choiques vq. 15, 415 kg a $3000. Aguirre Urreta Jorge SA: (37) El Gordo v. 37, 446 a 2500. Asoc. de Coop. Argentinas: (273) Asoc. de Cooperativas nt. 15, 377 a 4600; 45, 355 a 4800; Hippener vq. 18, 336 a 4350; Ricciardi nt. 17, 354 a 4500.

Blanco Daniel y Cía. SA: (732) Cadamuro n. 16, 541 a 4300; vq. 31, 375 a 4300; Casadei nt. 25, 386 a 4700; Chicotti nt. 22, 370 a 4800; Consalvi vq. 160, 278 a 4600; Costa Sánchez n. 34, 482 a 3800; Frigorífico Entrerriano nt. 30, 362 a 4800; 46, 316 a 5000; vq. 16, 358 a 4500; 41, 323 a 4700; Gayol nt. 15, 413 a 4600; Iroz n. 40, 481 a 4500; Jensen v. 22, 512 a 3250; Sala vq. 15, 345 a 4400; Stertz nt. 17, 365 a 4600. Brandemann Consignataria SRL: (246) Don Ernesto n. 20, 460 a 4500; El Montecito Buena Hora nt. 15, 387 a 4600; La Unión de Schachenmayr vq. 20, 410 a 4100; 17, 338 a 4400; Maquiagro Quenuma nt. 16, 410 a 4580; 16, 398 a 4600.

Casa Usandizaga SA: (171) El Zoilo de Morea v. 15, 445 a 3300; Urdaniz nt. 38, 426 a 4450. Colombo y Magliano SA: (881) Cimero vq. 18, 346 a 4000; 20, 329 a 4100; 25, 323 a 4200; 22, 314 a 4800; Da-Nes n. 40, 454 a 4600; Establecimiento Maraljo nt. 37, 370 a 4700; Ganados Don Raulio vq. 22, 365 a 4400; 16, 320 a 4750; García vq. 27, 360 a 4250; Industrias C.E.P. nt. 31, 388 a 4600; vq. 18, 404 a 4150; 15, 352 a 4320; La Escampada nt. 42, 415 a 3900; La Ropa nt. 19, 343 a 4800; vq. 19, 390 a 3800; 33, 363 a 4000; 19, 372 a 4350; Los Aromos v. 19, 442 a 2470; Milgus nt. 15, 433 a 4000; 17, 409 a 4400; vq. 19, 353 a 4300; 39, 364 a 4320; 30, 327 a 4620; 20, 325 a 4650; Muscolo v. 52, 458 a 2450. Consignataria Melicurá SA: (127) Sackmann v. 15, 526 a 3100; vq. 16, 411 a 3500. Crespo y Rodríguez SA: (134) La Noria n. 15, 447 a 3600; nt. 15, 428 a 3600; 16, 412 a 3700; Salgado vq. 20, 422 a 2100; Toscano nt. 18, 464 a 3500; vq. 15, 320 a 3700.

Dotras, Ganly SRL: (166) Aitachi nt. 17, 394 a 3500; Salvadori nt. 26, 412 a 4000; vq. 48, 342 a 3500; Williams n. 40, 437 a 3500. Ferias Agroazul SA: (261) Arambarri v. 19, 525 a 3000; Bodegas y Viñedos Pucara nt. 40, 415 a 4000; Don Vicente nt. 15, 420 a 4000; Lavalle n. 33, 490 a 3800; Revelli v. 22, 480 a 2800; Vega vq. 17, 406 a 2600; Venanzi n. 21, 546 a 3950.

Gananor Pujol SA: (108) Agrotransporte La Paulina nt. 15, 426 a 4500; 16, 390 a 4600; Lena v. 21, 558 a 3100; 15, 570 a 3200. Goenaga Biaus SRL: (45) Arvama v. 22, 437 a 2000. Gogorza y Cía. SRL: (92) Lugones v. 15, 539 a 3200; Pastorino v. 15, 509 a 3300; San Sebastián nt. 28, 402 a 4200.Harrington y Lafuente SA: (42) Haras El Bagual nt. 18, 299 a 4300. Hourcade Albelo y Cía. SA: (65) Artiguenave vq. 15, 348 a 3900; Ripoll v. 15, 495 a 2700. Irey Izcurdia y Cía. SA: (161) Agrop. La Criolla vq. 34, 352 a 4400; 32, 342 a 4450; Iribarne v. 16, 508 a 3100.

Jáuregui Lorda SRL: (241) Agrop. Lázaro vq. 49, 334 a 4650; Baldi nt. 19, 369 a 4200; Guidale n. 15, 450 a 4500; López v. 30, 546 a 3100; Monayer v. 21, 513 a 3100.Lartirigoyen & Oromí SA: (400) Cabezón nt. 15, 358 a 4000; vq. 25, 365 a 3650; Estab. Gallinao v. 36, 499 a 3200; García del Solar vq. 31, 450 a 3500; Lartirigoyen n. 16, 510 a 4200; 15, 440 a 4250; 15, 445 a 4300; Sastre Inchauspe vq. 51, 345 a 4400; Suc. Carrique n. 18, 538 a 4400; 40, 520 a 4500; Teodelina v. 16, 451 a 3200. Llorente-Durañona SA: (82) Establecimiento Blanchard v. 25, 590 a 3100; Elissondo nt. 15, 320 a 4000; vq. 32, 310 a 3700.

Madelan SA: (36) Van Cauwenberghe v. 15, 518 a 3000. Martín G. Lalor SA: (173) Agrop. Valverde nt. 16, 406 a 3300; Cacchiarelli nt. 18, 412 a 4650. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (256) Mendizábal vq. 15, 385 a 3870; Narciso y Muñoz vq. 16, 342 a 4100; 17, 322 a 4200; 17, 292 a 4400. Monasterio Tattersall SA: (528) Agrop. Lázaro nt. 30, 570 a 3800; Algarra Hnos. nt. 60, 400 a 4650; Esteban v. 17, 546 a 3100; García nt. 15, 326 a 5000; Mónaco vq. 19, 248 a 4900; 23, 276 a 4950; Neifert vq. 18, 387 a 4250; 17, 297 a 4850; Torraco nt. 15, 397 a 4600; Eckert vq. 16, 319 a 4400.Pedro Genta y Cía. SA: (194) Agrop. La Adriana v. 15, 495 a 3070; Pelayo Agronomía v. 97, 518 a 3000; vq. 28, 424 a 3200.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (248) Benedetti-Cerbino nt. 68, 380 a 4600; 20, 353 a 4750; La Britanica n. 25, 736 a 3750; Pemag nt. 30, 406 a 4600; 15, 393 a 4650; vq. 47, 350 a 4500; Tapalgro vq. 37, 426 a 4200. S. L. Ledesma y Cía. SA: (70) Delpech v. 22, 464 a 2600; Durañona e Hijos n. 27, 437 a 4450.Wallace Hermanos SA: (230) Estilarte nt. 17, 371 a 4500; Los Troncos del Sud nt. 19, 357 a 4700; 21, 319 a 4800; Mayordomo nt. 46, 381 a 4700; 31, 345 a 4800; Sarrance v. 38, 489 a 2900; Susana v. 15, 530 a 3200.

Otras consignaciones: Colombo y Colombo SA (58); Iriarte Villanueva Enrique SA (71); Lanusse-Santillán y Cía. SA (65); Nieva H. y Asociados SRL (66); Santamarina e Hijos SA (73).