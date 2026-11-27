Una importante entidad gremial del sector recientemente declaró que “es hora de exigir reglas claras que liberen las fuerzas del agro para generar mas valor y desarrollo regional”. La declaración pone foco en la importancia de reducir la incertidumbre con su consiguiente impacto en la asignación de recursos en la empresa. Demandar “reglas claras” resulta razonable, sin embargo, aún cuando los responsables de la política económica respondieran al pedido, en el mejor de los casos tendrían un éxito acotado. En efecto, la característica básica de una economía de mercado es la incertidumbre resultante de cambios en precios, de tecnologías y del entorno en el cual se lleva a cabo la producción.

Esta incertidumbre tiene múltiples consecuencias, no todas debidamente comprendidas. Como ejemplo, si bien los medios habitualmente difunden experiencias empresariales exitosas, son menos frecuentes las que ponen foco en aquellas con resultados desalentadores. Como señalan Daniel Kahneman y Dan Lovallo en su libro La falsa ilusión del éxito, el empresario en general explica éxitos como resultado de sus propias habilidades, en cambio a los fracasos los adscribe a aspectos del entorno que escapan de su control – la “mala suerte”,

En definitiva, existe mucho camino por recorrer en lo que respecta a nuestra comprensión de los protocolos que el productor agropecuario sigue cuando elije entre alternativas, en especial cuando los resultados de éstas alternativas solo son conocidos en forma imperfecta.

Daniel Kahneman (Photo by Craig Barritt/Getty Images for The New Yorker) Craig Barritt - Getty Images North America

Por ejemplo: ¿cuál es la tasa de retorno mínima que un productor exige para decidir intensificar la producción de maíz incrementando la inversión en fertilizante de 200 a 300 dólares por hectárea? ¿Alcanza con 15%, o debido a la incertidumbre reinante debe superar 25% para inducir a este gasto adicional? El tema no es menor: para un productor que siembra 400 hectáreas de maíz, el gasto adicional en fertilización equivale a “enterrar” en el suelo unos US$ 40.000, monto que de no ser invertido en fertilizante permitiría renovar alguna maquinaria, alquilar hectáreas adicionales o tal vez incursionar con un socio en el negocio ganadero.

La problemática del uso de información es otro aspecto que amerita atención. Al respecto: ¿cómo impacta, sobre las decisiones, la creciente disponibilidad de información a nivel de lote (mapas de rinde, diagnósticos de fertilidad, disponibilidad de agua subsuperficial)? ¿qué uso se da a pronósticos de disponibilidad hídrica futura como el AgroENSO, desarrollado por científicos de INTA y Conicet? ¿En qué medida las decisiones aprovechan la información disponible?

El área de Economía del Comportamiento (EC) de enorme crecimiento en décadas recientes, focaliza atención en estos aspectos. Un taller llevado a cabo recientemente en la Universidad del CEMA centra atención en este tema. El foco fue comprender la forma en que los individuos toman decisiones en un entorno caracterizado por alta incertidumbre. En especial, analizar los aportes recientes que la psicología cognitiva y ciencias de la decisión permiten para evaluar asignación de recursos en la empresa agropecuaria. ¿Cómo de eficientes somos cuando combinamos información pasada (ejemplo, historia de rindes de un lote), con información más reciente (como la recomendación de un consultor agronómico)? ¿En qué medida modificamos nuestra opinión sobre algún tema (ejemplo, beneficios y costos de cultivos de servicio), en respuesta a lectura de un informe técnico? ¿En qué medida las actitudes del productor hacia el riesgo impactan en importantes decisiones como la carga animal, o en un tambo el reemplazo del sistema de producción pastoril por uno semi estabulado?

Un importante aporte de la EC es reconocer que el supuesto de racionalidad completa por parte del empresario, en el cual se basa el análisis económico, resulta en el mejor de los casos una primera aproximación. Por de pronto, el productor en general no busca “maximizar” resultados, sino lograr resultados que sean “satisfactorios” de acuerdo con sus propios objetivos. En cuanto a evaluar conveniencia de cambios, el hecho de que se más peso a posibles pérdidas que a potenciales ganancias explica la persistencia del status-quo en muchas situaciones productivas.

Los conceptos de la EC resultan útiles para comprender procesos decisorios y adaptación a cambio en todo tipo de organización: empresas familiares, grandes corporaciones, cooperativas e incluso organizaciones públicas como INTA y SENASA. La gran brecha que frecuentemente existe entre lo potencialmente lograble y lo logrado puede reducirse, en efecto, si se presta atención a los procesos que guían la toma de decisiones, sean éstas individuales o colectivas.

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El autor integra el Departamento de Economía Agrícola y Recursos Naturales de la Universidad del CEMA y el miembro de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria (ANAV)