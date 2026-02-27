Con más del 76%: Rizobacter superó las adhesiones necesarias para reestructurar una millonaria deuda

Luego de informar días atrás que estaba en negociaciones avanzadas con tenedores de obligaciones negociables para postergar un vencimiento millonario, Rizobacter anunció ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) que logró las mayorías necesarias para aprobar la reestructuración de las ON Serie VIII Clase B, cuyo saldo asciende a aproximadamente US$3,8 millones.

La compañía, una de las principales firmas de insumos del agro y referente en microbiología agrícola, comunicó un nivel superior al 70% necesario. En ese sentido, ayer en una carta enviada a la CNV y firmada por su presidente, Gerónimo Watson, la empresa precisó que obtuvo el consentimiento de tenedores que representan el 76,18% del monto de capital total pendiente de pago de las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase B en circulación, superando el 70% requerido para aprobar la reestructuración.

De esta manera, la compañía alcanzó la “mayoría necesaria” establecida en el Suplemento de Prospecto y quedó habilitada a implementar la “Reestructuración de las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase B”.

Las ON en cuestión fueron emitidas el 10 de febrero de 2023 por un valor nominal de US$5.071.823 y tenían como fecha de vencimiento el 10 de febrero de 2026. A la fecha, el saldo de capital (valor residual) asciende a US$3.803.867,25.

En este marco, se contempla el pago del 20% del capital residual el próximo 3 de marzo de 2026. Esto será junto con los intereses devengados. El acuerdo también abarca un cronograma de amortizaciones escalonadas hasta septiembre de 2028. Fuentes de la compañía explicaron que con esto “se reordena el perfil de vencimientos y se gana previsibilidad hacia adelante”.

Gerónimo Watson, presidente del Directorio de Rizobacter Argentina SA Rizobacter

En concreto, el primer pago de capital bajo los nuevos términos será equivalente al 20% del saldo, es decir, US$760.773,45, que se abonarán en pesos al tipo de cambio aplicable. Además, se pagarán intereses devengados por US$46.869,90 correspondientes al período entre el 10 de noviembre de 2025 y el 3 de marzo de 2026.

Tras ese desembolso inicial, el saldo de capital quedará en US$3.043.093,80, según se consignó en la nota enviada a la CNV. Según trascendió, el movimiento se enmarca dentro de un proceso más amplio de optimización del perfil de deuda que incluye conversaciones con otros acreedores financieros y entidades bancarias.

Días atrás, al comunicar el inicio de las conversaciones, en la compañía habían señalado que “este es un proceso de reestructuración de la deuda de Rizobacter para mejorar el perfil de vencimiento de la compañía y mejorar la perspectiva a mediano y largo plazo”, en un contexto que consideran “desafiante para el negocio de venta de insumos agrícolas”.

En el mercado interpretaron el avance como una señal positiva. Fuentes indicaron que “el avance representa un evento auspicioso en el marco de las negociaciones en curso por el resto de la deuda”.

Señalaron que el paso dado fortalece la posición de la empresa frente a otras conversaciones pendientes y se inscribe en una dinámica que también se observa en otras compañías agroindustriales que buscan extender vencimientos.

Rizobacter, con sede en Pergamino y actualmente controlada por Bioceres Crop Solutions (Biox), es un actor relevante en el mercado de inoculantes y soluciones biológicas para la agricultura. El proceso de reestructuración se realiza en el marco de un Programa Global de Obligaciones Negociables Simples por hasta US$200 millones, bajo el cual se emitieron las ON Serie VIII Clase B.

El reordenamiento del tramo en cuestión, si bien representa una porción acotada del total del programa, es relevante por el mensaje que envía al mercado: la compañía consiguió superar el umbral necesario de adhesiones y formalizar un nuevo esquema de pagos.