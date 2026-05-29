Una región del país recuperó el primer lugar como el principal polo agroexportador del mundo

El Gran Rosario, la región líder del país en materia de ventas agrícolas al mundo, y el lugar donde se concentra la poderosa industria aceitera, volvió a posicionarse en 2025 como el principal nodo portuario agroexportador del mundo, según informe realizado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Según la entidad, la región logró embarques de granos, aceites y subproductos por 75,7 millones de toneladas. De esa manera, indicó el reporte, superó a Nueva Orleans, en Estados Unidos, que totalizó 74,8 millones de toneladas. También estuvo por encima de la región de Santos, en Brasil, con 60 millones de toneladas. El Gran Rosario, Nueva Orleans, y Santos fueron los tres principales nodos agroexportadores del mundo.

“El dato marca el regreso del Gran Rosario al primer puesto del ranking global luego de varios años en los que la caída de la producción agrícola y las dificultades logísticas asociadas a la bajante del río Paraná habían desplazado a la región al segundo lugar, e incluso al tercero en 2023, durante la histórica sequía", dijo.

Para destacar, en el Gran Rosario, en un tramo de 70 kilómetros sobre el río Paraná, entre Timbúes al norte y Arroyo Seco al sur, se ubican 30 terminales portuarias. De ese total, 18 despachan al mundo productos agroindustriales.

En detalle, desde el Gran Rosario se exportaron 40,9 millones de toneladas de soja, 22,8 millones de toneladas de maíz, 8,8 millones de toneladas de trigo y 3,1 millones de toneladas de otros productos del sector.

En el Gran Rosario, en un tramo de 70 kilómetros sobre el río Paraná, entre Timbúes al norte y Arroyo Seco al sur, se ubican 30 terminales portuarias. De ese total, 18 despachan al mundo productos agroindustriales [e]Ezequiel Putruele - XinHua

“El Gran Rosario concentra más de 52 millones de toneladas anuales de capacidad de molienda de oleaginosas, equivalente al 75 por ciento del total nacional. Pocas regiones del mundo combinan, en un radio tan acotado, semejante escala de infraestructura portuaria, capacidad agroindustrial y flujo exportador”, indicó el reporte.

En un informe anterior se había consignado que en la Argentina el total de capacidad teórica de procesamiento diaria de oleaginosas es de aproximadamente 209.000 toneladas y casi el 80% se encuentra en la zona de influencia del Gran Rosario. Allí hay plantas capaces de industrializar 165.700 toneladas por día.

Impacto

“Las terminales portuarias del Gran Rosario cuentan –en conjunto- con una capacidad de almacenaje de granos (en silos o estructuras fijas) de aproximadamente 6.533.500 toneladas. La capacidad de almacenaje en subproductos (harinas y pellets) ascendería a 2.234.000 toneladas y la de aceites vegetales a 914.200 toneladas. La capacidad total de almacenaje de granos más subproductos en el Gran Rosario es de 8.767.900 toneladas", se indicó en su momento. Se agregó: “Si la capacidad de almacenaje comercial de República Argentina en silos y estructuras fijas asciende a 61.367.850 toneladas, el Gran Rosario participa con el 14% del total nacional de capacidad de almacenaje comercial”.

La Bolsa rosarina dijo que en los primeros cuatro meses del año se embarcaron desde las terminales portuarias argentinas 34,6 millones de toneladas, “un máximo para ese período”. Remarcó: “De ese total, 25,2 millones de toneladas salieron desde los puertos del Up-River, también un récord para un primer cuatrimestre"

Por productos, la BCR indicó en el informe de hoy que la buena oferta exportable de soja, en un contexto internacional marcado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, “impulsó los despachos de poroto durante la segunda mitad del año”. Añadió: “Sumado a los tradicionales embarques de aceite y harina de soja, esto permitió que el Gran Rosario alcanzara 40,9 millones de toneladas exportadas del complejo soja, ubicándose segundo a nivel global en ese rubro, solo por detrás de Santos”.

De acuerdo con el reporte de la Bolsa rosarina, en el maíz las 22,8 millones de toneladas embarcadas ubicaron al Gran Rosario como el segundo nodo portuario del mundo, detrás de Nueva Orleans. “En trigo, la región también ocupó el segundo lugar entre las zonas portuarias analizadas, con 8,8 millones de toneladas despachadas”, indicó.

Alrededor del Gran Rosario se instaló una poderosa industria aceitera

En otro orden, el informe precisó que solo con las exportaciones realizadas desde el Gran Rosario en 2025 el país superó en volumen a países como Rusia, Canadá, Ucrania, Australia, India, Paraguay y Kazajistán. “A nivel país, la Argentina se ubicó tercera entre los principales exportadores de commodities agrícolas, con 97,5 millones de toneladas en la campaña 2024/25, detrás de Brasil y Estados Unidos”, dijo.

Por otra parte, para destacar la importancia a nivel país de la región, desde las terminales del Gran Rosario salieron en 2025 casi el 75% del total de productos agroindustriales despachados desde puertos argentinos. “Bahía Blanca ocupó el segundo lugar con una participación del 13 por ciento”, indicó.

En medio de la cosecha récord, que superará los 160 millones de toneladas de granos, la Bolsa rosarina dijo que en los primeros cuatro meses del año se embarcaron desde las terminales portuarias argentinas 34,6 millones de toneladas, “un máximo para ese período”. Remarcó: “De ese total, 25,2 millones de toneladas salieron desde los puertos del Up-River, también un récord para un primer cuatrimestre".