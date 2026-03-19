Con objetivos sociales: el gigante chino Cofco obtuvo un novedoso crédito por US$435 millones

Cofco International cerró con Standard Chartered una línea de crédito renovable por US$435 millones vinculada a objetivos de sustentabilidad, con foco exclusivo en impacto social en la cadena agrícola sudamericana. Se trata del primer financiamiento de este tipo divulgado en la región, que ajusta sus condiciones en función de metas verificables de abastecimiento responsable y cumplimiento laboral en soja y maíz.

Según señalaron, esta línea de crédito está diseñada para apoyar cadenas de suministro agrícolas responsables en América del Sur. Puntualizaron que esta innovadora estructura de financiamiento ha sido desarrollada en torno a objetivos de desempeño social y resiliencia, convirtiéndose en el primer préstamo vinculado a la sustentabilidad divulgado públicamente en el sector agrícola de la región enfocado exclusivamente en impacto social.

Desde la multinacional dijeron que Cofco ha alineado de manera proactiva los términos de financiamiento de esta línea con mejoras medibles en abastecimiento responsable y cumplimiento social en la cadena de suministro. Esta iniciativa se basa en los programas de abastecimiento responsable ya existentes de Cofco International y en sus sólidos marcos de due diligence a lo largo de las principales cadenas agrícolas.

Mencionaron que la línea de crédito vincula los términos financieros de Cofco International con objetivos de desempeño en sustentabilidad medibles. “A través de este acuerdo, Cofco International podrá acceder a ajustes en el margen en función de dos indicadores clave de desempeño (KPIs) verificados externamente: incremento en los volúmenes de granos y oleaginosas certificados bajo estándares reconocidos de agricultura responsable, incluyendo el Estándar de Agricultura Responsable de Cofco, fortalecimiento de la due dilingence de proveedores y de los mecanismos de protección laborales en las cadenas de suministro de soja y maíz en Brasil”, enumeraron.

Pone foco exclusivo en el impacto social, ligado a certificación de granos y controles sobre proveedores Cofco

En esa línea, Helen Song, CFO de Cofco International, comentó: “Esta línea representa una integración profunda de nuestros objetivos de sustentabilidad con la gestión financiera corporativa, reforzando nuestro compromiso de largo plazo con el abastecimiento responsable y los mecanismos de protección en la cadena de suministro en nuestros principales mercados de originación. Al vincular de forma innovadora el financiamiento con avances medibles en abastecimiento certificado y due diligence de proveedores, esta estructura respalda la expansión continua de cadenas agrícolas responsables y certificadas, así como un mejor acceso al mercado para los productores”.

Wan Thonh, Head of Coverage, SG & ASEAN de Standard Chartered, señaló: “El cierre de este préstamo vinculado a la sustentabilidad con COFCO International refleja nuestro compromiso de impulsar el comercio de una manera que genere un impacto real en las comunidades y apoye una transición justa. Este hito demuestra la solidez de nuestra relación de largo plazo con Cofco International y la confianza que depositan en Standard Chartered, lo que nos permitió originar y estructurar una solución alineada tanto con sus ambiciones de sustentabilidad como con nuestros propios valores”.

El acuerdo vincula tasas a indicadores verificables de sustentabilidad Cofco

Marisa Drew, Chief Sustainability Officer de Standard Chartered, agregó: “Aprovechar nuestra experiencia en finanzas sostenibles para concretar el primer préstamo vinculado a la sustentabilidad de Standard Chartered enfocado en resiliencia social es un paso importante. Este tipo de financiamiento se ha centrado principalmente en la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la gestión de riesgos ambientales, pero en este caso, junto a Cofco International, utilizamos nuestra experiencia en cadenas de suministro para estructurar una operación enfocada en abordar riesgos sociales y de resiliencia en sus cadenas globales”.

Indicaron que la agricultura sudamericana desempeña un rol central en las cadenas globales de alimentos y forrajes, pero enfrenta una creciente exposición a la volatilidad climática y a riesgos sociales. Por ello, fortalecer la gobernanza del uso del suelo, las prácticas de abastecimiento responsable y el control de la cadena de suministro es clave para mantener la productividad a largo plazo, la resiliencia y el acceso a mercados tanto para los traders como para los productores que sostienen estas cadenas globales. Afirmaron, por último, que este préstamo sigue los Principios de Préstamos Vinculados a la Sustentabilidad.