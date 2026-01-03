Con precios sostenidos, la soja recupera superficie de cultivo

A comienzos de la campaña 2025/26, la soja parecía destinada a convertirse en el “patito feo”, con fuerte caída del área por sembrar. Sin embargo, con el correr de los días, la recuperación de precios indujo a los productores a considerarla nuevamente en la asignación de superficie. Así, la oleaginosa no registraría un retroceso tan pronunciado como se estimaba a principios de la primavera. De acuerdo con datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, en la campaña 2024/25 se sembraron 17,7M/ha, que dieron una producción de 49,5M/t.

Para el ciclo 2025/26, la misma entidad estima una superficie implantada de 16,4M/ha que, si se alcanzaran rindes de tendencia, podría aproximarse a los registros de la campaña anterior. Este pronóstico se refuerza si se consideran las estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que proyectan un área sembrada de 17,6M/ha. No obstante, para que la superficie implantada se convierta en una buena cosecha, habrá que sortear el desfiladero climático, que cada día se torna más estrecho. “Aún resta un largo recorrido hasta la trilla y la humedad para los cultivos de granos gruesos está muy justa” observa Guillermo Marchini, productor de General Pico.

Una particularidad de esta campaña es la gran dispersión de fechas de siembra de la soja, producto de las repetidas lluvias primaverales. “Las sojas implantadas en octubre van cerrando el entresurco y avanzan en la etapa de floración en muy buen estado general”, afirma el consultor Julio Lieutier, que trabaja en el norte de Buenos Aires. “Las de noviembre aún no lo cerraron, pero no enfrentan ataques serios de malezas. Algunas siembras de segunda están demorada por las complicaciones de la trilla de trigos de altísimo rendimiento y por la enorme cantidad de paja que deben sortear las sembradoras”’, completa. Todas requieren lluvias en los próximos días, para compensar el soplete que sufren desde el 20 de diciembre y que determinaron que las hojas de los maíces se acartuchen a la tarde en General Pico, según Marchini.

En síntesis, el aumento de precios de la soja para mayo de 2026 incentivó su implantación. Un valor de 320US$/t está 14% por encima de los 280 que se pagaron en mayo de 2025 y la oleaginosa podría ser una aceptable partenaire de un maíz temprano que puede alcanzar rindes de tendencia.