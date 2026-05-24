Opinión: hay una oportunidad y hay que aprovecharla con el agro

Desde hace algo más de un mes en el país estamos anestesiados y solo se habla de los problemas del jefe de gabinete, Manuel Adorni, problemas judiciales, la desconfianza interna existente en el gabinete de ministros etc, a lo que hay que sumar un marco externo, guerras incluidas, que dificulta ver hacia adelante con claridad. Sin dudas el mundo será otro y la Argentina seguramente también.

En el terreno de nuestra macroeconomía si bien aparecen nuevos desafíos, se van superando escollos a partir de un superávit fiscal sostenido a lo que se suma un crecimiento en las exportaciones con récords crecientes con superávit comercial externo, una compra importante de divisas del Banco Central (BCRA) y en forma simultánea se sostienen los avances en los sectores generadores de actividad económica y exportaciones, como lo son el sector energético (petróleo y gas), el sector minero, con importantes proyectos de inversión con adhesión al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones).

Estos sectores generaron en conjunto en 2025, 15.000 millones de dólares por exportaciones según datos del Ministerio de Economía y proyectan desde la misma fuente, 65/80.000 millones para 2035.

En rigor, el sector agroindustrial está cerrando 2025 con un récord de producción granaria y 52.000 millones de dólares de exportaciones de todo el complejo, de acuerdo con los datos de dicho Ministerio.

Las proyecciones al 2035 presentadas en el Seminario de la Fundación Producir Conservando recientemente, plantean llegar a 180 millones de toneladas de granos y subproductos y el Ministerio de Economía proyecta al 2035 un total de 75/85.000 millones de dólares las exportaciones del complejo agroindustrial y un total país de 140/165.000 millones de dólares frente a los 87.000 millones de 2025.

Por el lado de la demanda internacional, todos los sectores mencionados presentan para los próximos años condiciones crecientes en volúmenes y buenos precios.

El sector advierte que sin reformas tributarias, infraestructura y reglas claras será difícil transformar el potencial en crecimiento sostenido Marcelo Manera - LA NACION

La agroindustria es seguramente, con los actuales niveles de inversión que realiza anualmente, el que puede generar buenos resultados más rápidamente, ya que tiene el talento, las tierras y las tecnologías disponibles.

Solo el sector granario invierte en gastos directos de producción 24.000 millones de dólares anuales, y llegará a 30.000 millones en 2035.

Días atrás el viceministro de Economía, José Luis Daza, planteaba en la Bolsa de Comercio de Córdoba la necesidad de realizar rápidamente los cambios necesarios que garanticen la apertura de la economía, nuevas inversiones, el crecimiento esperado y el derrame sobre el resto de la sociedad.

Las señales tienen que ser claras en cuanto a la apertura al mundo y al imprescindible orden macroeconómico interno que genere confianza. Se han iniciado trabajos y eso es bueno, en la dirección de las mejoras en los temas de infraestructura (licitación de la hidrovía, concesiones de rutas, accesos a puertos etc.), reducción de burocracias y regulaciones absurdas que traban comercio y producción.

La agroindustria sin RIGI puede arrancar ya y para ello hay que sumar a lo ya expuesto un cronograma rápido de reducción hasta su eliminación, de los impuestos distorsivos (derechos de exportación, ingresos brutos, créditos y débitos bancarios, distorsiones en IVA etc.) que limitan en forma directa los resultados y el crecimiento de las empresas.

La idea no es generando desorden y déficit fiscal, pero anticipar un sendero es un avance de cara a potenciar las inversiones para poder alcanzar los potenciales de cada sector de la cadena [esta semana el Gobierno presentó un cronograma].

Ello puede hacerse con una reducción o eliminación a cuenta de Impuesto a las Ganancias de empresas y personas físicas, disminuyendo así el costo fiscal y blanqueando la informalidad en nuestra economía.

Los precios de muchos productos ajustados por inflación están en algunos casos muy bajos y la demanda es creciente. Hay oportunidades globales que hoy están y debemos aprovecharlas. Mucho por hacer, mucho por trabajar.

El autor es integrante de la Fundación Producir Conservando