“El agua me tapó”: diluvió en Corrientes y se desató una crisis productiva

La provincia de Corrientes atraviesa una de sus crisis hídricas más severas. Las lluvias extraordinarias del último mes de 2025 dejaron un importante saldo de campos anegados, pérdidas productivas y familias evacuadas. Según el relevamiento oficial difundido por el Ministerio de Producción provincial, los registros pluviométricos entre el 1° y el 31 de diciembre pasado reflejaron que la zona norte y centro de la provincia fue la más castigada con hasta 570 milímetros, más del triple del promedio para la época. Esto llevó a que muchos productores quedaran afectados en sus campos.

En rigor, de acuerdo con los informes oficiales, la localidad de San Miguel encabezó el triste récord con 570,1 milímetros caídos en apenas un mes. El acumulado anual llegó a 2878,7 mm. En tanto, que la capital provincial, Corrientes, registró 563 mm en ese periodo, mientras que en la zona productiva de Gobernador Virasoro las lluvias alcanzaron los 547,2 mm. Otras localidades como Ituzaingó (491 mm) y Saladas (244 mm) también sufrieron el embate del clima.

Incluso en zonas donde la lluvia fue menor en comparación, como en Sauce (309 mm), Mercedes (288,3 mm), Goya (290 mm) el agua acumulada durante todo el 2025, que en muchos casos superó los 1800 mm anuales, agravó el escenario de inundación.

Hubo registros en algunas localidades que superaron los 2800 mm anuales, según el último informe del Ministerio de Producción de Corrientes Ministerio de Producción de Corrientes

Sergio Sonza es productor ganadero de Caá Catí (departamento de General Paz) y señaló que en su zona cayeron 500 milímetros en un mes. “El agua me tapó y pasa por arriba del camino. Por suerte, en el campo tengo salideros donde los animales se pueden refugiar. La situación es más compleja hacia San Luis del Palmar, que son nuestros vecinos; están a unos 80 o 100 kilómetros y esos campos están totalmente tapados de agua. Hay gente que está sacando sus animales hacia otros campos, a zonas más altas", narró.

Recordó que la situación de normalidad en el clima en los últimos años ha desaparecido en la región productiva. “Estamos oscilando todo el tiempo entre seca y exceso de lluvia. Realmente no sabemos qué esperar, porque no hay un punto medio, no tenemos un año que sea normal”, reflexionó.

El norte y el centro provincial concentraron los mayores registros de lluvias

Sobre el manejo de su rodeo de más de 300 cabezas, Sonza explicó la logística que lleva adelante: “En caso de que sigan estas precipitaciones tan intensas, tendré que sacarlo, porque no van a tener comida. Por suerte, en esta época del año el rebrote del pasto es muy rápido y todavía tienen cómo rebuscarse, pero si persiste esta situación va a ser grave. Hay reportes de que las lluvias tanto en enero como en febrero van a ser escasas. Veremos qué nos depara el resto del año”.

En esa línea, Carlos Roldán, presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, analizó el impacto y fue contundente respecto a las deudas pendientes en infraestructura vial e hidráulica. “Tras más de diez días de lluvias continuas, aunque de menor intensidad, comenzaron a surgir serios problemas en los caminos, especialmente en los provinciales, que son los que más afectan a los productores. Esta situación deja en evidencia la falta de planificación en algunas obras, como desagües, limpieza de canales, nuevos desagües y el agregado de ripio en rutas, temas que desde la Sociedad Rural se vienen planteando desde hace tiempo. Una situación similar ocurrió hace dos años y, ante nuevas lluvias de gran magnitud, el problema se repite”, denunció.

La camioneta de Zonsa que se quedó en el camino

El 25 de diciembre pasado se registraron lluvias muy intensas: en 48 horas cayeron entre 200 y 300 milímetros, según relató, en gran parte de la región afectada. “Luego hubo una pausa de unas 12 horas y volvió a llover, completando en tres o cuatro días cerca de 500 milímetros. Esto provocó el crecimiento de algunos arroyos internos de la provincia y generó complicaciones en zonas urbanas, ya que no hay sistemas de drenaje que soporten ese volumen de agua”, agregó.

Roldán advirtió que el cambio climático exige un cambio de estrategia por parte de las autoridades. “Es necesario comprender que el clima está funcionando con períodos cortos, pero de gran intensidad, tanto de sequía como de lluvias. La problemática debe encararse desde otro enfoque. Desde las asociaciones rurales, junto con otras instituciones que agrupan a forestales, arroceros y al sector turístico, venimos solicitando trabajar de manera conjunta con la provincia en la elaboración de un plan a cuatro o cinco años que permita proyectar obras troncales de mayor envergadura”, afirmó.

Productores trasladan la haciendo por anegaciones

Ante este panorama, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) salió a respaldar a los productores. En un comunicado en redes sociales, expresó su preocupación por una situación que calificaron de “crítica”. “Las lluvias extraordinarias que azotan a Corrientes dejaron a cientos de familias evacuadas y a amplias zonas productivas bajo el agua”, señalaron. El impacto golpea de lleno a las economías regionales, afectando tanto a la ganadería como a las producciones forestales y agrícolas que caracterizan a la provincia.

CRA manifestó su acompañamiento a la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC) y a sus integrantes, quienes hoy “enfrentan pérdidas, incertidumbre y enormes desafíos” para sostener la actividad.

Las lluvias extraordinarias complicaron la producción con registros que en algunas localidades superaron los 2800 mm anuales

“La importancia de estar presentes, trabajar en conjunto y sostener el entramado productivo y social de las economías regionales es fundamental en este momento”, concluyó el comunicado de la entidad.