Contraataque: un municipio apelará un fallo tras el duro revés por el cobro de una tasa

Luego de que un juez determinara que el municipio de Daireaux, en el centro oeste bonaerense, desvió hasta el 27,88% de los fondos de la red vial a otros fines y ordenó reliquidar el tributo, la administración comunal dijo que la sentencia “no se encuentra firme” y que será apelada, por lo que sus efectos son “provisorios”. También defendió el esquema de financiamiento al argumentar que los servicios públicos municipales “son generales, continuos y organizados" en función del interés colectivo y no pueden medirse bajo una lógica de contraprestación estrictamente individual. Por otro lado rechazaron cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de fondos.

El municipio dijo que la demanda fue impulsada por “un grupo reducido de contribuyentes”, en su mayoría no residentes del partido, deslizó.

Vale recordar que en las últimas horas se conoció que la Justicia bonaerense puso bajo la lupa el cobro de la tasa de mantenimiento de la red vial rural en Daireaux y ordenó su revisión tras una demanda impulsada por productores agropecuarios. La sentencia, dictada por el juez Pablo Cristian Germain desde el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Trenque Lauquen, cuestionó tanto la efectiva prestación del servicio como el destino de los fondos recaudados y abrió un precedente sobre los límites en la aplicación de este tipo de tributos a nivel local.

El magistrado ordenó reliquidar lo cobrado tras comprobarse un desvío de fondos del 22,95% en 2022 y del 27,88% en 2023 hacia gastos ajenos al servicio por el que se paga la tasa. En esta primera instancia hubo cuatro demandantes que contempla el fallo. Sin embargo, de acuerdo con el letrado patrocinante, Jorge Moroni, hay otros tres juicios en trámite que esperan una resolución. El eje del planteo fue la naturaleza jurídica del tributo donde el juez ratificó que “la tasa no es un impuesto”, sino que requiere una contraprestación concreta, individualizada y efectiva, y advirtió que “su cobro sin servicio configura una afectación” al derecho de propiedad.

Dicen que lo que se discute no es la transparencia, sino cómo se asignan los recursos para sostener un servicio complejo

El municipio emitió un comunicado en su sitio oficial donde señaló que los efectos del fallo “son provisorios y aún no definitivos”. Observaron que la propia sentencia reconoce aspectos centrales de la posición municipal, rechazando la pretensión en gran parte de los casos y validando, en lo sustancial, la prestación del servicio vial.

“Desde el punto de vista jurídico, el criterio adoptado en algunos tramos del fallo —que pretende exigir una relación estricta y directa entre lo que paga cada contribuyente y una prestación individualizada-no refleja el funcionamiento real de los servicios públicos municipales, que son generales, continuos y organizados en función del interés colectivo", mencionaron. Y señalaron: “En este marco, algunas expresiones del pronunciamiento han sido interpretadas como cuestionamientos a la transparencia en el manejo de los recursos. Es importante ser claros: el municipio administra sus fondos conforme a normas contables, con controles institucionales y mecanismos de rendición vigentes”.

Dijeron, además, que lo que se discute no es la transparencia, sino cómo se asignan los recursos para sostener un servicio complejo, sujeto a condiciones técnicas, climáticas y presupuestarias cambiantes. “El mantenimiento de la red vial rural no responde a una lógica matemática ni individual, sino a una planificación permanente que busca garantizar la circulación, la producción y la conectividad de todo el distrito”, dijeron.

Señalaron que el Municipio reafirmó que el servicio se presta de manera regular, razonable y sostenida, conforme a las posibilidades operativas y a las características del territorio. “Seguiremos defendiendo esta posición en las instancias correspondientes y mantendremos informados a nuestros vecinos, con la convicción de estar actuando en resguardo del interés general de la comunidad de Daireaux”, expresó el municipio.